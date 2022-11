Les électeurs ont étendu Medicaid dans 6 États. Le Dakota du Sud est-il le prochain ?

“Avec les gens qui sont mis sous Medicaid, vous prenez le but des gens, vous prenez la dignité des gens”, a déclaré M. Moore. “Les gens ont besoin de travailler.”

Mais les défenseurs disent que les habitants du Dakota du Sud qui ont besoin de soins de santé travaillent déjà; le taux de chômage de l’État est de 2,3 %, le chiffre le plus bas depuis plus d’une décennie. La perspective de nouveaux emplois est l’une des raisons pour lesquelles le conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie du Dakota du Sud a voté en faveur de l’amendement D en septembre après un “débat sain”, a déclaré David Owen, son président et lobbyiste en chef.

« L’injection d’argent dans le système de soins de santé contribuera à stabiliser et à créer des emplois dans le domaine de la santé », a-t-il déclaré. “Quand vous regardez cela en réalité, vous n’avez qu’à conclure que nous gardons l’argent du Dakota du Sud ici.”

Les partisans de l’élargissement sont confiants car il y a déjà eu un vote test. Lors des élections primaires de l’État en juin, les électeurs ont rejeté une mesure de vote qui aurait exigé une majorité de 60 % pour approuver tout amendement constitutionnel. Cette mesure, connue sous le nom d’amendement C, a été largement considérée comme un effort des opposants à l’expansion de Medicaid pour la contrecarrer.

“Ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier”, a déclaré M. Owen. “Ça n’a pas marché.”

Une fois l’amendement C échoué, les dons des Américains pour la prospérité et d’autres opposants se sont taris, a déclaré le sénateur d’État John Wiik, un républicain menant la lutte contre l’expansion. Se référant aux principales organisations de soins de santé de l’État, il a déclaré: “J’ai un peu l’impression d’être confronté à trois grands vieux Goliaths médicaux, ici tout seul.”

Une enquête récente de la South Dakota State University a révélé que 53% des électeurs probables soutenaient l’expansion de Medicaid, 20% s’y opposaient et 27% étaient indécis. La coalition qui soutient l’amendement, qui se fait appeler South Dakotans Decide Healthcare, a collecté plus de 3 millions de dollars, la plupart provenant d’organisations de soins de santé, selon les documents de financement de la campagne. M. Wiik a déclaré que son camp avait soulevé “absolument zéro”.

Pourtant, M. Wiik a déclaré qu’il gardait espoir. Il a déclaré que les républicains de la législature de l’État avaient pris des mesures pour élargir l’accès aux soins en augmentant les taux de remboursement des prestataires de santé et en aidant le South Dakota Farm Bureau à améliorer ses offres d’assurance maladie. (Le Farm Bureau penche républicain, tandis que le syndicat des agriculteurs penche démocrate.)