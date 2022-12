Les électeurs non religieux exercent une influence et inclinent fortement les démocrates

Lorsque les membres de la petite section de Pennsylvanie des Secular Democrats of America se connectent pour leurs réunions mensuelles, ils ne sont pas là pour un happy hour virtuel.

“Nous ne restons pas assis à nos réunions en nous félicitant de ne pas croire en Dieu ensemble”, a déclaré David Brown, un fondateur de la banlieue de Philadelphie à Ardmore.

Le groupe, composé principalement d’athées et d’agnostiques, se mobilise pour frapper aux portes et passer des appels téléphoniques au nom des candidats démocrates “qui sont pro-science, pro-démocratie, qu’ils soient ou non des laïcs auto-identifiés”, a-t-il déclaré. . «Nous essayons de garder l’église et l’État séparés. Cela englobe les LGBTQIA +, la science COVID, l’autonomie corporelle et les droits reproductifs.

Brown décrit son groupe comme « petit mais puissant », mais ils surfent sur une grosse vague.

Les électeurs sans affiliation religieuse ont soutenu les candidats démocrates et le droit à l’avortement avec des pourcentages stupéfiants lors des élections de mi-mandat de 2022.

Et ils votent en grand nombre. En 2022, quelque 22 % des électeurs n’ont affirmé aucune appartenance religieuse, selon AP VoteCast, une vaste enquête auprès de plus de 94 000 électeurs à l’échelle nationale. Ils ont contribué aux coalitions électorales qui ont donné des victoires aux démocrates dans des États du champ de bataille tels que la Pennsylvanie, le Wisconsin et l’Arizona.

Les non affiliés – souvent surnommés les «nones» – ont voté pour les candidats à la Chambre démocrate dans tout le pays sur les républicains par plus de 2 contre 1 (65% à 31%), selon VoteCast. Cela fait écho à l’élection présidentielle de 2020, lorsque le démocrate Joe Biden a remporté 72% des électeurs sans appartenance religieuse, tandis que le républicain Donald Trump en a pris 25%, selon VoteCast.

Malgré tous les discours sur le vote majoritairement républicain des chrétiens évangéliques blancs lors des récentes élections, les non affiliés font sentir leur présence.

Parmi tous les adultes américains, 29% sont des non – ceux qui s’identifient comme athées, agnostiques ou “rien de particulier” – selon un rapport de 2021 du Pew Research Center. C’est une augmentation de 10 points de pourcentage par rapport à la décennie précédente, selon Pew. Et plus les adultes sont jeunes, plus ils sont susceptibles d’être non affiliés, selon une analyse Pew de 2019, signalant davantage l’influence croissante des non.

“Les gens parlent de l’engagement des évangéliques blancs, mais vous n’en connaissez pas la moitié”, a déclaré Ryan Burge, professeur de sciences politiques à l’Eastern Illinois University, qui se concentre sur l’interaction des comportements religieux et politiques.

Les athées et les agnostiques ne forment qu’un sous-ensemble de non et sont moins nombreux que les évangéliques. Mais ils sont plus susceptibles que les évangéliques de faire un don de campagne, d’assister à une réunion politique ou de se joindre à une manifestation, a déclaré Burge, citant l’étude sur les élections coopératives affiliée à Harvard.

“Lorsque vous considérez à quel point ils sont impliqués dans l’activité politique, vous réalisez à quel point ils sont importants dans les urnes”, a-t-il déclaré.

Les nones égalaient les catholiques à 22% de l’électorat, bien qu’ils représentaient à peine la moitié du chiffre pour les protestants et les autres chrétiens (43%), selon VoteCast. Les autres groupes religieux totalisaient 13 %, dont 3 % de juifs et 1 % de musulmans.

Séparément, 30% des électeurs se sont identifiés comme chrétiens nés de nouveau ou évangéliques.

Dans plusieurs courses phares cette année, le vote laïc a fait sentir son impact, selon AP VoteCast.

__Environ quatre personnes sur cinq sans appartenance religieuse ont voté contre les restrictions à l’avortement lors de référendums au Michigan et au Kentucky.

__Entre les deux tiers et les trois quarts des aucuns ont soutenu les candidats démocrates dans les courses à l’échelle de l’État en Arizona et au Wisconsin.

__Environ quatre personnes sur cinq sans religion ont voté pour Josh Shapiro et John Fetterman, les démocrates ont élu respectivement le nouveau gouverneur et sénateur de Pennsylvanie.

Alors que Shapiro parle ouvertement de ses valeurs juives motivant son service public, Fetterman n’a incorporé aucune tradition religieuse perceptible dans ses déclarations publiques. Il définit souvent les problèmes en termes éthiques – tels que la promotion de la réforme de la justice pénale et l’augmentation du salaire minimum, qualifiant même le droit à l’avortement de «sacré» – sans référence à une tradition religieuse.

La campagne de Fetterman n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

La population laïque est un groupe diversifié, a rapporté Pew en 2021. Les deux tiers s’identifient comme «rien de particulier» – un groupe qui est aliéné de la politique ainsi que de la religion, a déclaré Burge.

Mais les athées et les agnostiques, bien qu’ils ne représentent qu’un tiers des non, sont au-dessus de leur poids, compte tenu de leur forte implication dans la politique.

Les tendances jumelles d’une cohorte laïque croissante parmi les démocrates et la religiosité accrue des républicains ne sont pas une coïncidence.

Plusieurs candidats républicains de premier plan et leurs partisans ont promu le nationalisme chrétien, qui fusionne un sens américain et chrétien de l’identité, de la mission et des symboles.

Cela suscite une réaction de la part de nombreux électeurs laïcs, a déclaré Burge : « Au moins parmi les Blancs, il est devenu clair que le Parti démocrate est devenu le parti des non-religieux.

Pourtant, ce n’est pas seulement leur fête. La coalition démocrate s’inspire fortement des groupes religieux – protestants noirs, juifs libéraux, catholiques de couleur. La tradition de l’église noire, en particulier, a une base très dévote en faveur de politiques modérées et progressistes.

“Je pense que les démocrates ont le plus gros problème au monde parce qu’ils doivent garder les athées et les protestants noirs heureux en même temps”, a déclaré Burge.

Des tensions ont fait surface en 2019 lorsque le Comité national démocrate a adopté une résolution louant les non-affiliés à la religion dans un langage que certains considéraient comme exagérant leur influence et dénigrant les valeurs religieuses.

Les différences entre les démocrates laïcs et religieux sont apparues dans VoteCast. La majorité des électeurs démocrates de toutes les affiliations religieuses disent que l’avortement devrait être légal au moins la plupart du temps, mais 6 électeurs démocrates sur 10 non affiliés à une religion disent qu’il devrait toujours être légal, contre environ 4 électeurs démocrates sur 10 affiliés aux traditions chrétiennes. En général, 69% des électeurs démocrates non affiliés à une religion s’identifient comme libéraux, contre 46% des chrétiens qui ont voté pour les démocrates.

Mais la croissance de la circonscription laïque n’inquiète pas l’évêque William Barber, un chef de file de l’un des mouvements progressistes confessionnels les plus importants du pays.

« Jésus ne s’en est pas inquiété, alors pourquoi le ferais-je ? » a déclaré Barber, président de Repairers of the Breach, qui appelle à un plaidoyer moral par la foi et d’autres dirigeants au nom des pauvres, des immigrants et d’autres communautés marginalisées. “Jésus a dit que celui qui n’est pas contre moi est pour moi.”

“Nous avons beaucoup de gens qui prétendent qu’ils sont agnostiques ou athées, et ils viendront à nos rassemblements”, a déclaré Barber, qui est également coprésident de la Campagne des pauvres. « Ils diront : ‘Je ne crois pas nécessairement en Dieu, mais je crois au droit. Je crois en l’amour. Je crois en la justice.’”

Brown, du groupe Secular Democrats de Pennsylvanie, a déclaré qu’il n’avait aucun problème à soutenir des candidats démocrates comme Shapiro, qui ont parlé ouvertement de ses valeurs juives pendant la campagne électorale. Son adversaire, le républicain Doug Mastriano, a incorporé des thèmes et des images nationalistes chrétiens dans sa campagne.

“Bien que d’une part je sois frustré que les politiciens ressentent le besoin de justifier leur action juste par leur appartenance religieuse, j’apprécie également qu’il s’agisse d’une décision calculée pour faire appel aux électeurs religieux”, a déclaré Brown. “Je n’ai aucun problème avec cela parce que je pense que c’était au service de la défaite d’un candidat nationaliste chrétien de l’autre côté.”

En fait, Brown s’est même rendu en Géorgie fin novembre pour faire du porte-à-porte pour un ministre ordonné – le sénateur géorgien Raphael Warnock, le démocrate lors d’un second tour. Et pour la même raison – malgré les différences religieuses, il considère que Warnock partage bon nombre des valeurs des électeurs laïcs.

La directrice des sondages de l’AP, Emily Swanson, a contribué depuis Washington.

