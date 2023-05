Les électeurs noirs soutiennent Biden, mais pas avec l’enthousiasme de 2020

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

LaJoia Broughton, propriétaire d’une petite entreprise de 41 ans, se considère comme une fan du président Joe Biden.

Il a offert des opportunités aux entreprises appartenant à des Noirs tout en apportant l’intégrité à la Maison Blanche, a-t-elle déclaré. Sa décision pour 2024 ne fait aucun doute.

« Biden a fait ses preuves ces dernières années, et je voterai pour lui lors des prochaines élections », a déclaré Broughton, propriétaire d’une société de lobbying et d’affaires publiques à Columbia, la capitale de la Caroline du Sud.

Destiny Humphreys est moins enthousiaste. La senior de 22 ans de la South Carolina State University, la seule université ou université publique historiquement noire de l’État, ou HBCU, a déclaré qu’elle était déçue par le président, estimant que ses réalisations n’avaient jusqu’à présent pas tenu ses promesses.

« Honnêtement, j’ai l’impression qu’en ce moment, l’Amérique est en état d’urgence. Nous avons besoin d’un vrai changement », a déclaré Humphreys, qui reste incertaine de son vote aux élections de l’année prochaine.

Après un début lamentable de sa campagne présidentielle de 2020, les électeurs noirs de Caroline du Sud se sont ralliés à Biden, ravivant ses ambitions à la Maison Blanche en chassant ses rivaux démocrates de la course et en le mettant finalement sur la voie de la défaite du président de l’époque, Donald Trump. Mais au début de la candidature de Biden à la réélection, les opinions divergentes parmi les mêmes électeurs fournissent un signe avant-coureur des défis auxquels il est confronté alors qu’il vise à relancer la coalition diversifiée qui s’est avérée si cruciale pour lui auparavant.

Les électeurs noirs formaient le cœur de la base de soutien de Biden et toute baisse de soutien pourrait s’avérer conséquente dans certains des États les plus férocement compétitifs, tels que la Géorgie, le Michigan et le Wisconsin. Bien consciente du défi, la campagne Biden se dit confiante dans son message et prévoit de souligner comment le président a priorisé les problèmes importants pour les Noirs américains.

« Les progrès réalisés au cours des deux premières années – qu’il s’agisse du taux de chômage des Noirs historiquement bas, du financement sans précédent des HBCU ou de la réduction de moitié du taux de pauvreté des Noirs – sont tous en jeu en 2024 », a déclaré le porte-parole de la campagne, Kevin Munoz, dans un communiqué envoyé par courrier électronique. . « La campagne travaillera dur pour gagner chaque vote et développer sa coalition gagnante en 2020. »

Pourtant, il y a quelques premiers signes que Biden aura du travail à faire pour susciter l’enthousiasme des électeurs noirs pour une autre course.

La cote d’approbation de Biden parmi les adultes noirs a fluctué au cours de ses deux années au pouvoir. Comme pour la plupart des groupes démographiques, le dernier sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research trouve son taux d’approbation actuel de 58% parmi les adultes noirs bien en dessous de son point de départ. Environ 9 adultes noirs sur 10 ont approuvé Biden au cours de ses premiers mois au pouvoir.

Alors que seulement environ la moitié des démocrates dans l’ensemble disent vouloir que Biden se présente à nouveau en 2024, 81% disent qu’ils le soutiendraient certainement ou probablement s’il était le candidat. La vague de fond n’est pas aussi forte chez les adultes noirs : 41 % disent qu’ils veulent qu’il se présente et seulement 55 % disent qu’ils sont susceptibles de le soutenir aux élections générales.

APVoteCast, une vaste enquête nationale auprès de l’électorat, a également révélé que le soutien aux candidats républicains avait légèrement augmenté parmi les électeurs noirs lors des élections de l’année dernière, même si ces électeurs soutenaient massivement les démocrates.

La Caroline du Sud fournit un premier baromètre sur la façon dont les électeurs noirs voient Biden peu de temps après le lancement discret de sa campagne, via un message vidéo à la fin du mois dernier.

Après le sauvetage de sa campagne de 2020, Biden a récompensé les électeurs noirs qui sont décisifs dans la politique démocrate de Caroline du Sud en plaçant l’État à la tête du calendrier des nominations du parti l’année prochaine. Il a également donné suite à sa promesse de campagne de nommer la première femme noire à la Cour suprême.

Mais des entretiens deux ans après le début de sa présidence avec plus d’une douzaine d’électeurs noirs représentant une variété d’âges et d’horizons révèlent des opinions mitigées, en particulier entre les électeurs plus âgés et plus jeunes.

De nombreux jeunes électeurs ont déclaré qu’ils n’étaient pas convaincus que Biden avait répondu à leurs priorités les plus importantes.

« Il n’aurait pas été président sans nous », a déclaré Courtney McClain, une jeune diplômée de 22 ans de l’Université de Caroline du Sud, qui a voté pour Biden en 2020, sa première élection présidentielle.

Obtenir l’annulation de ses prêts, tant pour son baccalauréat que pour un programme de maîtrise prévu, est une priorité absolue pour elle. Elle applaudit la tentative de Biden de mettre en place un programme d’annulation de prêt universitaire, mais est frustrée que le plan soit maintenant mis en doute après avoir été contesté devant les tribunaux par les républicains.

« Donc, je pense vraiment qu’à l’avenir, s’il veut promettre quelque chose d’aussi important, je pense qu’il devrait mettre en place les étapes pour s’assurer qu’il est capable de le faire avant de le dire à haute voix », a déclaré McClain. a dit.

Le plan de Biden, annoncé en août dernier, aurait effacé 10 000 $ de dette fédérale de prêt étudiant pour ceux dont les revenus sont inférieurs à 125 000 $ par an, ou les ménages gagnant moins de 250 000 $, et annulé 10 000 $ supplémentaires pour ceux qui ont reçu des subventions fédérales Pell. Son sort est incertain après que la Cour suprême a déclaré en décembre dernier qu’elle délibérerait sur l’avenir du programme.

De nombreux électeurs plus jeunes ont également cité l’économie, en particulier la réduction de l’inflation, comme une priorité absolue. Plusieurs ont noté un manque d’enthousiasme parmi leurs pairs pour une deuxième course de Biden, même en reconnaissant qu’ils ne voyaient pas d’alternative réaliste. Mais ils se sont demandé comment un soutien terne pourrait affecter la participation l’année prochaine.

« Pour que les gens votent et soient impatients de voter, vous devez réellement vouloir voter pour la personne », a déclaré Ace Conyers, un jeune de 22 ans de l’État de Caroline du Sud.

Bailey Scott, une junior de l’école, a déclaré qu’elle n’était pas ravie de voter à l’élection présidentielle de 2024 parce que les personnes qu’elle aimerait voir au pouvoir ne se présenteront pas.

« Alors je vais devoir choisir le moindre mal », a-t-elle déclaré. « Et pour le moment, cela ressemble à Joe Biden et Kamala Harris. »

Bien sûr, de nombreux électeurs noirs, en particulier ceux au milieu de leur carrière et au-delà, ont déclaré qu’ils étaient déjà impatients de soutenir Biden, qui, selon eux, a une longue histoire de défense de la communauté noire. Laddie Howard, propriétaire d’une entreprise de fabrication artisanale d’articles en cuir à Sumter, juste à l’ouest de Columbia, a déclaré qu’il aimerait voir d’autres candidats participer à la course, mais sait que ce n’est pas réaliste.

« Ce sera une bataille de Biden contre quiconque émergera de l’autre côté, et tout est si extrême de l’autre côté que, vous savez, je ne vois pas beaucoup d’options en plus de Biden à ce stade », a déclaré Howard, 52 ans.

Tony Kinard, un partisan de Biden, a déclaré que le président avait de nombreuses victoires législatives à promouvoir, notamment la loi sur la réduction de l’inflation, le programme d’environ 740 milliards de dollars visant à promouvoir l’énergie propre, à réduire les coûts des médicaments sur ordonnance, à renforcer le marché de l’assurance maladie et à imposer les grandes entreprises.

Il aimerait voir une action sur le contrôle des armes à feu, d’autant plus qu’il se rapproche de son domicile à environ une heure de route au sud de Columbia dans la campagne de Bamberg, où il dirige Dot’s Flower Shop.

« Je n’aime pas l’idée que tout le monde puisse porter une arme à feu parce que trop de jeunes meurent derrière ça », a-t-il déclaré.

Avec un gouvernement divisé à Washington, une action supplémentaire sur l’accès aux armes à feu est peu probable. Pourtant, l’homme de 67 ans a déclaré qu’il était clair quel candidat répondra le mieux aux besoins des électeurs noirs en 2024.

« Je vais voter pour Biden », a-t-il déclaré. « Nous devons nous rappeler que, vous savez, la même chose où nous l’avons fait entrer auparavant, nous devons faire la même chose en votant. » ___

