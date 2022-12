Les électeurs ne veulent pas de Biden – sondage – RT World News

Le président fait face à une vive opposition à une course en 2024, son âge avancé étant le principal facteur

Près de 60% des électeurs américains ne veulent pas que le président Joe Biden brigue un second mandat, selon un sondage de Newsweek. Les électeurs étant principalement préoccupés par l’âge de Biden, l’opposition monte également au sein du parti démocrate lui-même.

Publiée mercredi, l’enquête a révélé que 58% des électeurs éligibles ne pensent pas que Biden devrait se présenter, 42% de ce nombre citant l’âge du président de 80 ans comme leur principale préoccupation. Seuls 30% ont déclaré qu’il devrait se présenter à la réélection, 12% n’étant pas sûrs.

Biden, qui est déjà le président en exercice le plus âgé des États-Unis, aura 82 ans en novembre 2024. Les républicains soutiennent depuis longtemps que le président octogénaire présente des signes de déclin cognitif, soulignant ses gaffes et gaffes verbales régulières, et son apparente confusion lors des audiences publiques. les apparences.

Outre son âge, 16% des électeurs interrogés ont cité les politiques économiques de Biden et 7% ont mentionné les forces d'autres candidats démocrates potentiels comme raisons pour lesquelles le président se retirerait en 2024.















Biden n’a pas encore officiellement annoncé sa candidature, mais a déclaré le mois dernier que son “intention” est de courir à nouveau. Cependant, il fait face à l’opposition non seulement des électeurs, mais au sein du parti démocrate lui-même. Sur l’aile gauche du parti, des militants progressistes ont lancé le mois dernier une campagne “Don’t Run Joe”, déclarant que renommer le président serait “une erreur tragique”. Au centre du parti, l’ancienne assistante d’Obama, Johanna Maska, a déclaré plus tôt ce mois-ci que “beaucoup de gens” dans l’établissement du parti “disent que nous avons besoin d’un nouveau leadership.”

Dans ce contexte, un certain nombre d’éminents démocrates – dont le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin et la représentante de New York Alexandria Ocasio-Cortez – ont refusé de donner leur approbation à Biden.

Le sondage Newsweek a également révélé que 49% des électeurs éligibles ne veulent pas que Donald Trump se présente comme candidat du Parti républicain en 2024, 39% soutenant une troisième campagne. Bien que Trump ait annoncé sa candidature le mois dernier, les électeurs de tendance républicaine veulent de plus en plus couper les liens avec l’ancien président. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est devenu le principal candidat pour le remplacer.