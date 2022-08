Les électeurs ne soutiendront pas Keir Starmer s’il ne peut pas arrêter les syndicats militants

Dans peut-être la publicité d’attaque politique la plus réussie de tous les temps, le parti conservateur de Margaret Thatcher a déclaré un jour : “Le travail ne fonctionne pas”.

Si vous vous présentiez à n’importe quelle gare hier, vous penseriez que la Grande-Bretagne ne fonctionne pas.

Les gares ont été fermées cette semaine en raison des grèves ferroviaires en cours

Le syndicat RMT exige des augmentations de salaire géantes correspondant à l’inflation

Les trains ont été annulés. Billetteries fermées. Là où vous trouviez habituellement des foules occupées de navetteurs, vous étiez confronté à des lignes de piquetage et à des pancartes.

Notre service ferroviaire s’est arrêté parce que les syndicats des chemins de fer, y compris le militant RMT, ont mené des dizaines de milliers de cheminots en grève pour exiger des augmentations de salaire gigantesques correspondant à l’inflation.

Tournant les piquets de grève et les studios de télé avec enthousiasme, le chef de RMT, Mick Lynch, a déclaré que ses travailleurs méritaient des augmentations de salaire à deux chiffres compte tenu de la compression massive du coût de la vie. Les grèves “continueront” jusqu’à ce que les patrons cèdent, a-t-il averti. Il a même menacé une grève générale (illégale).

Les frappes frappent les vulnérables

Aussi impressionnant que soit devenu Mick Lynch en tant qu’artiste médiatique, la question n’est pas de savoir qui gagne le jeu des relations publiques, mais pouvons-nous éviter un retour en arrière.

Un hiver de mécontentement s’annonce. Pas seulement pour le public, mais aussi pour le parti travailliste. Sir Keir Starmer doit maintenir sa position contre les hausses de salaires anti-inflationnistes s’il veut conserver une quelconque crédibilité économique.

Il a ordonné à ses députés de rester à l’écart des lignes de piquetage. C’était la bonne chose à faire.

Mais les informations selon lesquelles il a secrètement abandonné cette politique et présenté ses excuses aux dirigeants syndicaux sont profondément inquiétantes si elles sont vraies. Il n’a rien à s’excuser de défendre le passager et le consommateur. C’est le rôle du parti travailliste moderne.

Fondamentalement, la direction travailliste devrait expliquer précisément pourquoi elle n’est pas prête à soutenir automatiquement chaque conflit du travail. Sir Keir ne devrait pas s’excuser d’avoir compris que quiconque veut être Premier ministre doit représenter l’ensemble de la nation, et pas seulement quelques syndicats, dont beaucoup, comme le RMT, ne sont pas affiliés au Parti travailliste et n’offrent pas de soutien en retour.

Certains membres de la gauche britannique pensent que c’est toujours : “Les travailleurs – à tort ou à raison”.

Mais chaque train annulé pourrait être le rendez-vous manqué d’un retraité à l’hôpital, le trajet d’un employé de magasin rendu plus infernal ou une réunion de famille tant attendue annulée.

Je sympathise, comme la plupart des gens, avec les travailleurs qui veulent maintenir leur niveau de vie. Joindre les deux bouts maintenant est intimidant, et la perspective de chauffer la maison familiale cet hiver est écrasante pour beaucoup.

Mais le danger est que la grève, loin de frapper « les patrons », frappe les plus vulnérables.

Qui a le plus besoin des transports en commun ? Pas les riches et les puissants, qui peuvent sauter dans leur voiture ou un taxi. Ou mieux encore, restez à la maison, levez les pieds et connectez-vous à quelques réunions Zoom avec une bonne tasse de thé chaud.

Ce sont ceux qui luttent et qui dépendent des transports en commun qui sont assommés.

D’autres menaces de grève par des enseignants et des infirmières posent le même dilemme. Les enfants et les patients ne sont pas « l’ennemi capitaliste ».

Ce seront les enfants pauvres vivant dans des logements exigus, sans livres sur leurs étagères, qui souffriront le plus si les écoles sont à nouveau fermées. L’impact sur les patients vulnérables si les infirmières abandonnent les outils ne mérite pas d’être pensé. Les syndicats doivent s’en souvenir. Et nous devons en faire autant, en tant que parti travailliste, si nous espérons passer au numéro 10. Les ministres du gouvernement devraient également se former.

C’est très bien pour eux d’utiliser la querelle pour frapper les syndicats et se couper les ailes avec de nouvelles lois, mais le grand public britannique mérite des trains qui circulent et des employés qui se sentent valorisés. Ils ne pardonneront pas à un gouvernement s’il laisse le conflit s’éterniser de façon évitable.

Les travailleurs du métro de Londres se sont mis en grève le samedi 20 août

Je suis syndicaliste depuis toujours et j’appartiens toujours à un syndicat. J’ai vu de première main les conflits du passé, y compris la grève des mineurs de 1984.

J’étais chef du conseil municipal de Sheffield quand Arthur Scargill a mené près de 200 000 hommes en grève. Son syndicat, le NUM, avait son siège dans ma ville.

J’ai vécu les émotions de ce moment inoubliable.

Mais j’ai également vu les énormes dégâts et les chagrins infligés, car pendant 12 mois, les familles des bassins houillers historiques du South Yorkshire se sont appuyées sur les aumônes, tandis que la direction syndicale s’est tenue sur les mégaphones et n’a pas réussi à déjouer le gouvernement Thatcher.

Peint dans un coin

Où est Arthur Scargill maintenant ? Une très bonne question ! Vivre dans un penthouse millionnaire dans le quartier branché de Barbican à Londres. Et où sont les braves mineurs qu’il a menés en grève ?

La Grande-Bretagne ne fonctionne pas. Ce n’est pas à Sir Keir et aux travaillistes de résoudre la flambée actuelle de conflits du travail.

Mais il est crucial qu’ils évitent d’être coincés, permettant à ce gouvernement de rejeter la faute sur n’importe qui d’autre qu’eux-mêmes.

Si Keir Starmer veut démontrer que les électeurs sont entre des mains sûres et capables, il doit faire face au militantisme syndical.

Au XXIe siècle, le consommateur et le travailleur ne font qu’un. Nous, au Parti travailliste, devons reconnaître cette vérité indiscutable.