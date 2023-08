Les électeurs ne sont pas prêts à supporter des impôts plus élevés pour atteindre Net Zero plus tôt, révèle un sondage

Les ÉLECTEURS ne sont pas prêts à supporter des impôts plus élevés pour atteindre Net Zero plus tôt, selon un sondage.

Seul un quart des Britanniques déclarent qu’ils prendraient le coup financier pour accélérer l’engagement écologique avant 2050.

Un sondage montre que les électeurs ne sont pas prêts à supporter des impôts plus élevés pour atteindre Net Zero plus tôt Crédit : Alamy

Pendant ce temps, 24 % sont « fortement en désaccord » avec le fait de payer plus d’impôts, 21 % « ne sont pas d’accord » et 30 % sont ambivalents.

L’enquête Savanta pour l’agence PLMR montre que le public est heureux de jouer son rôle avec des initiatives vertes relativement gratuites.

Une majorité de 72 % soutiennent l’extinction des lumières et des appareils pour réduire la consommation d’électricité, tandis que 57 % soutiennent le recyclage.

Mais seulement 24% se disent prêts à réduire considérablement le nombre de vacances à l’étranger, 29% à remplacer leurs voitures à essence par des alternatives électriques et 31% à modifier leur alimentation.

Les députés conservateurs ont averti les ministres de ne pas frapper les familles pressées pour atteindre son objectif juridiquement contraignant de 2050.

Rishi Sunak a édulcoré certaines politiques climatiques déroutantes – mais s’en tient à l’interdiction de 2030 sur les nouvelles voitures à essence et diesel

Le conservateur Craig McKinley a déclaré hier soir au Sun: «Le public britannique ressent trop douloureusement le fardeau fiscal élevé et les pressions du coût de la vie.

« La réalité des mesures Net Zero, reposant sur des technologies défectueuses et coûteuses, n’est pas bon marché.

« Le public voit peu d’appétit ou d’action internationale qu’on lui demande de payer ici par des prix ou des taxes plus élevés et dit clairement » à quoi ça sert et non merci « . »