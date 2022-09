Les électeurs ne savent pas ce que représente Keir Starmer, selon un sondage à la veille de la conférence du travail

Deux ans et demi après qu’il est devenu le leader travailliste et moins de 24 mois avant la date probable des prochaines élections générales, un sondage explosif a révélé que près de la moitié des électeurs ne savent pas ce que représente Sir Keir Starmer et seulement un tiers pense qu’il deviendra premier ministre.

Les résultats augmentent la pression sur le leader travailliste pour qu’il profite de la conférence annuelle cruciale du parti de ce week-end pour établir un programme clair pour le gouvernement et se présenter comme un Premier ministre crédible en attente.

Le sondage intervient alors que les travaillistes cherchent à tracer des lignes de démarcation claires avec les conservateurs de Liz Truss avant les élections générales prévues au printemps 2024.

Le ministre du cabinet fantôme David Lammy a déclaré L’indépendant que M. Starmer méritait le mérite d’avoir remis le parti travailliste en marche après que sa défaite écrasante en 2019 l’ait laissé “sous assistance respiratoire”.

Il a déclaré que la conférence de cette semaine doit voir le parti passer à la vitesse supérieure et « courir » dans l’année à venir alors qu’il cherche à achever la tâche de persuader les électeurs qu’il s’agit d’un gouvernement en attente.

Les stratèges du parti mettent en garde contre la complaisance après une série de sondages d’opinion remontant à l’automne de l’année dernière.

Et le sondage Savanta d’aujourd’hui pour L’indépendant fait passer le message que, bien que les électeurs aient pu être rebutés par le Partygate et la détrônement de Boris Johnson, le Parti travailliste a du travail à faire pour convertir cela en un soutien actif à son programme.

Ses conclusions suggèrent que M. Starmer a largement réussi à faire sortir le parti travailliste de sa défaite écrasante en 2019, avec 31% des 2122 personnes interrogées plus susceptibles de voter pour le parti que sous Jeremy Corbyn, contre 15% qui ont déclaré qu’ils étaient moins probable.

Et il y avait des signes encourageants pour les travaillistes que les électeurs préféraient M. Starmer pour des raisons politiques et de caractère à son adversaire probable aux élections générales de 2024, la première ministre Liz Truss.

Mais de manière alarmante pour M. Starmer, 46% des personnes interrogées par les sondeurs ont déclaré ne pas savoir ce qu’il représentait, contre 34% qui ont déclaré le savoir.

Et – bien que les sondages donnent aux travaillistes une avance de 13 points sur les conservateurs – seuls 35% ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que M. Starmer soit à Downing Street après les élections de 2024, contre 47% qui considéraient cela comme un résultat improbable.

Le directeur de Savanta, Chris Hopkins, a déclaré que les conclusions équivalaient à un avertissement au Parti travailliste qu’il ne pouvait pas compter sur le fait de gagner les clés du n ° 10 “par défaut” en espérant simplement bénéficier du fait que les électeurs se détournent de la marque Truss du conservatisme thatchérien.

“Les deux premières années du mandat de Keir Starmer se sont bien passées”, a déclaré M. Hopkins. «Le public le voit comme plus agréable au goût que son prédécesseur, et en fait plus agréable au goût que l’habitant récemment décédé du 10 Downing Street.

« Mais il y a toujours eu quelque chose qui manquait. Bien qu’il sonde bien en termes de caractéristiques telles que l’intelligence, la compétence et l’honnêteté, la moitié du public reste dans l’ignorance de ce que Keir Starmer représente réellement.

Mais M. Lammy a dit L’indépendant: « Le point de départ de toute discussion sur la performance du Labour sous Keir Starmer est la situation du Labour à la fin des dernières élections générales.

« Je ne le décrirais même pas comme étant à genoux. Je pense que nous étions sous assistance respiratoire.

« Nous voilà deux ans et demi plus tard – malgré une pandémie où il y a eu très peu de campagne depuis plus d’un an, nous sommes relancés, nous marchons à nouveau.

« J’espère sincèrement que nous sortirons de cette saison de conférence non seulement en marchant mais en courant vers la prochaine élection.

« Bien sûr, cette conférence est très importante. Ce n’est jamais basé sur une semaine, mais j’espère qu’au cours des six prochains mois à un an, nous pourrons vraiment nous installer dans le gouvernement alternatif que nous pouvons être, afin que nous passions d’une opposition à un gouvernement en attente.

Sur un éventail de questions de personnalité, les participants au sondage d’aujourd’hui ont déclaré qu’ils considéraient M. Starmer comme le choix le plus compétent, honnête, intelligent et fort pour le Premier ministre, le jugeant plus en phase que Mme Truss avec les besoins des gens ordinaires et les meilleurs intérêts de la Royaume-Uni dans son ensemble. Le chef conservateur n’a mené que sur le patriotisme.

Et sur la politique, M. Starmer a conduit Mme Truss pour avoir les meilleures idées sur l’économie – par une marge étroite de 36 à 35 % – la crise du coût de la vie, la santé, l’éducation, l’environnement, l’énergie et la fiscalité. Ce n’est que sur le Brexit, la loi et l’ordre et la guerre en Ukraine que la plate-forme du Premier ministre a été jugée plus solide.

Cependant, lorsqu’on leur a demandé lequel des deux ils préféreraient diriger le gouvernement, les répondants en ont fait une égalité, Mme Truss et M. Starmer étant chacun soutenus à 34%.

Siobhain McDonagh, député de Mitcham et Morden dans le sud de Londres, a exhorté M. Starmer à saisir l’occasion offerte par la réaction au mini-budget de vendredi pour montrer aux électeurs que le travail était différent et où il en était sur des questions telles que le NHS.

Elle a déclaré que les dernières années avaient offert «très peu de place pour de nouvelles idées. Nous avons eu un coronavirus et Boris Johnson en tant que Premier ministre aspirant tout l’oxygène.

En tant que leader de l’opposition, il était difficile de se faire entendre “sans être grand et impétueux et dire des choses scandaleuses, ce qui n’est tout simplement pas le style de Keir”.

Mais le mini-budget de vendredi – dans lequel la chancelière a réduit les impôts, y compris pour les riches, et augmenté les emprunts – a montré que les conservateurs avaient « massivement quitté le terrain central … et nous avons l’occasion d’être entendus », a déclaré Mme McDonagh.

“Je pense qu’il doit saisir cette opportunité maintenant et montrer que le parti travailliste est différent. Les gens veulent savoir ce que nous allons faire à propos du NHS, etc.

Un autre député travailliste a déclaré qu’il y avait un «décalage» dans la perception du public, mais que les gens le voyaient de plus en plus comme un Premier ministre en attente.

M. Hopkins de Savanta a déclaré que, même si Mme Truss expliquait clairement où elle en était, le sondage suggérait que les travaillistes n’avaient pas fait de même.

«On a toujours l’impression que les travaillistes misent sur le public – en particulier ceux qui ont abandonné les travaillistes en 2019 et voté pour les conservateurs – trouvant Truss et sa marque autoproclamée de thatchérisme si rebutants qu’ils finissent par voter pour les travaillistes par par défaut », a-t-il déclaré.

«En fin de compte, ce devrait être le travail du parti travailliste de reconquérir les électeurs, et par conséquent, Starmer posant son stand et apparaissant comme premier ministre semble plus important que jamais, en particulier si – comme l’espèrent les travaillistes – les trussonomics ne sont pas aussi populaires que le gouvernement le croit. ”

Le sondage confirme le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, comme le challenger le plus proche de Starmer pour le poste le plus élevé du Labour.

M. Starmer a mené l’ancien secrétaire à la Santé d’un seul point parmi les électeurs travaillistes qui ont demandé qui ils aimeraient diriger le parti, avec 28% de plus que les 27 de Burnham. La chef adjointe Angela Rayner était soutenue par 13% des électeurs travaillistes, le maire de Londres Sadiq Khan. de 4 % et l’ancienne candidate à la direction Lisa Nandy de 2 %.