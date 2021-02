Les électeurs ne font pas confiance à Boris Johnson pour sortir le pays du verrouillage en toute sécurité, selon un sondage

L’enquête Savanta ComRes pour L’indépendant a constaté que moins d’un quart (24 pour cent) des personnes en Angleterre font confiance au Premier ministre «complètement» ou «beaucoup» pour lever les restrictions de manière sûre, contre 31 pour cent qui ont déclaré ne pas lui faire confiance pour le faire.

Et le sondage a montré que les électeurs du Royaume-Uni souhaitaient que M. Johnson agisse avec prudence dans sa feuille de route pour le retour à la normalité, qui doit être présentée lundi.

Le Premier ministre devrait confirmer qu’il souhaite que les écoles rouvrent à davantage d’enfants le 8 mars, avec des assouplissements ultérieurs des restrictions suivant les progrès en matière d’infections à Covid-19, d’hospitalisations et de vaccinations.

Mais seulement 26% des personnes interrogées ont convenu que les enfants devraient retourner à l’école début mars, comme l’a suggéré le Premier ministre. Un autre 26 pour cent ont dit qu’il devrait attendre après les vacances de Pâques et 38 pour cent plus tard.

L’appétit pour un retour rapide à l’école était beaucoup plus faible dans les groupes d’âge de 18 à 44 ans, qui comprennent la plupart des parents – parmi lesquels environ 40 pour cent veulent des enfants en classe avant Pâques – que dans les groupes plus âgés (61 pour cent).

Et il y avait peu d’appétit pour d’autres assouplissements des restrictions dans les semaines à venir, avec seulement 15% disant que la «règle de six» devrait être rétablie en mars, pour permettre des rassemblements sociaux de six personnes maximum à l’extérieur.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Seulement 17% ont soutenu le retour des coiffeurs, des barbiers et des salons de beauté, 16% des magasins non essentiels et 12% des pubs, cafés et restaurants le mois prochain.

Dans l’ensemble, seulement 8% des électeurs anglais ont déclaré qu’ils faisaient «totalement» confiance à M. Johnson pour sortir le pays du verrouillage de manière sûre, contre 16% qui lui faisaient «beaucoup» confiance. Quelque 17% ont déclaré ne pas lui faire beaucoup confiance et 14% ont déclaré ne pas lui faire confiance du tout, 37% ont déclaré être «quelque part au milieu» et 8% ne savaient pas.

Les résultats peuvent refléter l’expérience des électeurs d’entendre M. Johnson dire l’année dernière qu’il pourrait «renverser la vapeur» sur Covid-19 en 12 semaines, encourager les gens à manger dehors pour aider en été, puis promettre des réunions de famille à Noël, seulement pour que des restrictions plus sévères soient imposées dans trois verrouillages distincts.

Lire la suite

La confiance était la plus forte parmi les électeurs conservateurs (38% font confiance et 16% non) et les résidents du Yorkshire et du Humber (34 à 24) et la plus faible parmi les électeurs travaillistes (16 à 48) et les démocrates libéraux (10 à 53) et au nord-est (16 à 40) et au nord-ouest (18 à 38).

Signe de la façon dont les pratiques de distanciation sociale et le port de masques sont devenus profondément ancrés dans la vie sociale britannique, le sondage a indiqué que de nombreuses personnes sont disposées à rester avec elles longtemps après l’objectif de juillet selon lequel tous les adultes doivent être vaccinés.

Seulement 7% au Royaume-Uni ont déclaré vouloir se débarrasser des règles de distanciation sociale et des masques dans les espaces publics intérieurs en mars, 7% en avril et 16% d’ici l’été.

En revanche, 25% ont déclaré qu’ils étaient disposés à la distanciation sociale et 24% le port de masque à rester en place jusqu’à la fin de 2021. Quelque 26% ont déclaré que les deux pratiques devraient se poursuivre jusqu’en 2022.

Et 9% ont déclaré que la pratique du port de masques devrait rester à jamais, comme c’est le cas dans certains pays d’Asie de l’Est, tandis que 7% ont déclaré que nous devrions nous en tenir indéfiniment aux règles de distance de deux mètres.

Chris Hopkins, directeur associé de Savanta ComRes, a déclaré: «Les données montrent une perspective assez prudente de la part du public, reflétant peut-être la propre approche récente du gouvernement, concernant le moment où diverses restrictions sont susceptibles d’être levées. Seulement la moitié disent que le gouvernement devrait permettre aux enfants de retourner à l’école avant Pâques, sans doute la seule restriction que le gouvernement a été le plus optimiste pour lever plus tôt.

«Cependant, étant donné que le public est plus susceptible de ne pas faire confiance au Premier ministre pour lever les restrictions en toute sécurité plutôt que de lui faire confiance, il n’est peut-être pas surprenant que le public préfère une approche plus prudente qui n’implique pas de devoir à nouveau verrouiller, et il est donc compréhensible que certaines des mesures les plus courantes, telles que le port de masques et la distanciation sociale, ne soient pas perçues par le public comme devant être levées avant la sortie de 2021. »

Dans l’ensemble, le sondage a indiqué que de nombreux Britanniques sont prêts à s’en tenir à des restrictions à Pâques et au-delà, mais une nette majorité souhaite que la vie soit plus proche de la normalité d’ici l’été.

À Pâques – qui tombe cette année au début d’avril – 45 pour cent veulent que les coiffeurs et les salons de beauté soient ouverts, 43 pour cent des magasins non essentiels, 34 pour cent des pubs et restaurants et 29 pour cent des gymnases et des piscines. Quelque 40 pour cent veulent la règle de six dans les espaces extérieurs et 32 ​​pour cent dans les maisons avant Pâques.

Mais au début de l’été, la demande de détente augmente considérablement, avec 72% de personnes souhaitant ouvrir des salons de coiffure et de beauté, 70% des magasins non essentiels, 68% des pubs et des restaurants et 61% des gymnases et des piscines. D’ici l’été, 67 pour cent veulent pouvoir se rassembler en groupes de six à l’extérieur et 60 pour cent chez les gens.

Le sondage a indiqué que les employés de bureau britanniques sont heureux de continuer à travailler à domicile pendant un certain temps. Seulement 11 pour cent des personnes interrogées pensent que le retour au bureau devrait avoir lieu en mars, 19 pour cent en avril et 26 pour cent d’ici l’été. Quelque 19% étaient prêts à attendre la fin de 2021 et 8% à l’année prochaine, tandis que 4% ont déclaré que les employés de bureau ne devraient jamais revenir à l’ancien modèle de déplacement vers leur lieu de travail.

Étonnamment, peut-être, les groupes d’âge plus jeunes étaient moins impatients de voir le retour des pubs, cafés et restaurants, 32% des 18-24 ans souhaitant leur ouverture avant Pâques, contre 42% des plus de 65 ans.

Le groupe d’âge des 25 à 34 ans et les Londoniens étaient les plus désireux de retourner au bureau, et les plus de 55 ans étaient le groupe le plus susceptible de vouloir ouvrir des magasins.

Les Londoniens étaient les plus désireux de se retrouver entre amis et en famille, 44% d’entre eux affirmant que la règle des six devrait être de retour à l’extérieur et 35% à l’intérieur avant Pâques, contre 26% à l’extérieur et 25% à l’intérieur en Irlande du Nord.