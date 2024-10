Les électeurs locaux se prononceront sur les grandes questions obligataires cet automne

12 octobre — Bien qu’il y ait beaucoup de choses à considérer pour les électeurs cette année en ce qui concerne les élections du 5 novembre, un certain nombre de questions sur les obligations à l’échelle de l’État et locales seront également sur le bulletin de vote.

Les résidents de la ville de Santa Fe sont invités à contribuer à hauteur de 25 millions de dollars en caution pour la réparation des routes pour 54 projets routiers, tandis que les électeurs du comté de Santa Fe voteront pour 33,5 millions de dollars en améliorations des infrastructures. En outre, les législateurs de l’État ont envoyé cette année quatre amendements à la constitution de l’État et quatre questions d’obligations totalisant près de 291 millions de dollars aux électeurs de tout l’État.

Les électeurs locaux peuvent voter plus tôt au bureau du greffier du comté, 240 Grant Ave., jusqu’au 2 novembre, le vote anticipé élargi devant être lancé le 19 octobre sur neuf sites du comté. Les électeurs peuvent toujours s’inscrire avant de voter en personne, lors du vote anticipé et le jour du scrutin.

Les responsables de la ville et du comté ont cherché à assurer aux contribuables que les mesures obligataires n’auraient pas d’impact significatif sur les impôts locaux.

Projets d’obligations urbaines

Les projets de repavage proposés comprennent plusieurs sections du chemin Alameda ; Rodeo Road, de la rue Yucca au chemin Sawmill; Route de l’aéroport de Cerrillos Road jusqu’au NM 599 ; Country Club Road, de Airport Road à Jaguar Drive ; et Cerrillos Road, de Cielo Court à Airport Road. Les améliorations comprendraient la suppression de l’ancien revêtement et la pose d’un nouveau revêtement ainsi que l’installation de nouveaux marquages ​​routiers et l’amélioration des rampes de bordure pour se conformer à l’Americans with Disabilities Act, selon les documents de l’ordre du jour du conseil municipal.

La caution entraînerait une augmentation d’impôt estimée à 25 dollars par an sur une maison évaluée à 500 000 dollars, selon un rapport d’impact fiscal. Les travaux sur les projets devraient être achevés à au moins 85 % d’ici trois ans.

Lors d’une présentation lors d’une réunion du conseil cette semaine, les responsables ont déclaré que l’approbation des questions relatives aux obligations aurait peu d’impact sur les contribuables de la ville.

« Si nous ne le faisons pas, cela coûtera deux fois plus cher », a déclaré la conseillère Signe Lindell.

Questions sur les obligations du comté

Le comté demande aux électeurs d’approuver trois mesures obligataires pour environ 33,5 millions de dollars en améliorations des infrastructures. Les obligations financeraient quatre projets d’espaces ouverts et de sentiers totalisant 16 millions de dollars, deux projets d’eau et de traitement des eaux usées pour 12,5 millions de dollars et deux projets routiers pour 4,9 millions de dollars.

La porte-parole du comté, Olivia Romo, a déclaré que le comté structure ses obligations « pour maintenir des taux d’imposition matériellement stables au fil du temps ».

« L’approbation des obligations générales ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les taux d’impôt foncier », a-t-elle écrit dans un courriel plus tôt cette année.

Les projets de sentiers et d’espaces ouverts comprennent 3,5 millions de dollars pour la conception et l’acquisition de propriétés pour le segment du sentier Greenway de la rivière Santa Fe, de Caja del Oro à Cottonwood Drive.

Les autres projets de cette catégorie sont le segment Santa Fe Rail Trail de l’US 285/84 à Lamy, qui nécessite 7,5 millions de dollars pour être achevé ; la troisième phase d’un projet Romero Park totalisant 4,1 millions de dollars pour cinq nouveaux terrains de pickleball et un terrain de sport polyvalent ; et 1 million de dollars pour la restauration et la prévention des inondations dans l’espace ouvert Rio En Medio.

Les projets liés à l’eau que les obligations financeraient comprennent une extension de 10 millions de dollars de l’installation de récupération d’eau du comté et 2,5 millions de dollars pour le remplacement d’une conduite d’eau et l’installation d’une bouche d’incendie à Chupadero.

L’obligation financerait également deux projets routiers : 4 millions de dollars pour ajouter des ponceaux sur la route Ojo De La Vaca afin de résoudre les problèmes de faible niveau d’eau et 900 000 $ pour le drainage et l’amélioration de la surface de la route de comté 109 Nord.

Les électeurs du comté ont approuvé des obligations pour 96,5 millions de dollars dans des projets routiers et 84,5 millions de dollars pour des projets d’eaux usées et d’eau depuis 2000, selon une présentation donnée par le directeur du comté, Gregory Shaffer, fin juillet.

Questions sur les obligations d’État

Les quatre émissions d’obligations d’État totalisent cette année 290,6 millions de dollars, la plus coûteuse s’élevant à 230,3 millions de dollars, selon le guide électoral du secrétaire d’État.

Le Conseil des finances du Nouveau-Mexique estime que, si les quatre questions relatives aux obligations sont approuvées par les électeurs, le coût annuel du remboursement des obligations sur une période de 10 ans serait d’environ 10,81 dollars pour 100 000 dollars de valeur d’actif par an, indique le guide électoral.

Sur le bulletin de vote figurent 230,3 millions de dollars d’obligations pour financer diverses initiatives, notamment des améliorations et des acquisitions dans les établissements d’enseignement supérieur et les écoles de district et tribales de tout l’État. Les projets locaux associés à cette question s’élèvent à 3,7 millions de dollars pour planifier, concevoir, construire et rénover le bâtiment principal du Santa Fe Community College et à 480 000 dollars pour l’amélioration et la modernisation de la route circulaire et des voies d’évacuation d’urgence de l’Institute of American Indian Arts.

Si elle est approuvée, une autre mesure consisterait à émettre 30,75 millions de dollars d’obligations pour financer l’amélioration des installations destinées aux personnes âgées. Cela comprend la modernisation des bâtiments et l’achat de nouveaux équipements par l’intermédiaire du Département des services aux personnes âgées et à long terme du Nouveau-Mexique.

Une troisième question consisterait à émettre 19,3 millions de dollars d’obligations pour financer l’acquisition de bibliothèques publiques, de bibliothèques scolaires publiques, de bibliothèques universitaires et de bibliothèques tribales dans tout l’État. La quatrième mesure consisterait à émettre 10 millions de dollars d’obligations pour l’amélioration des communications radio de sécurité publique afin de moderniser et de moderniser les systèmes radio utilisés pour la sécurité publique dans l’ensemble de l’État en construisant les infrastructures nécessaires.

Questions d’amendement constitutionnel de l’État

Un amendement constitutionnel qui sera soumis au vote permettrait à l’État d’étendre une exonération d’impôt foncier, actuellement autorisée uniquement aux anciens combattants invalides à 100 % et à leurs veufs et veuves, aux anciens combattants ayant moins de 100 % d’invalidité et à leurs veufs et veuves. Le montant de l’exemption serait égal au pourcentage du taux d’invalidité fédéral du vétéran.

Un argument contre cet amendement est que les contribuables fonciers de l’État qui ne sont pas des anciens combattants handicapés paieront davantage en raison de l’exonération, selon le guide de l’électeur du secrétaire d’État, qui stipule : « Les autres contribuables fonciers doivent compenser les revenus perdus, ce qui est utilisé pour subvenir aux besoins de tous les résidents de l’État.

Le guide note que les arguments en faveur disent que l’amendement offrirait aux anciens combattants handicapés une protection contre la hausse des impôts fonciers ; qu’il permet aux anciens combattants handicapés liés au service d’être traités sur un pied d’égalité ; et que l’exemption pourrait entraîner le déplacement d’un plus grand nombre d’anciens combattants vers l’État.

Un autre amendement constitutionnel proposé augmenterait l’exonération de l’impôt foncier pour les anciens combattants honorablement libérés et leurs conjoints veufs de 4 000 $ à 10 000 $, un montant qui serait ajusté chaque année en fonction de l’inflation. Les arguments pour et contre cet amendement sont similaires.

Un troisième amendement permettrait au doyen de la faculté de droit de l’Université du Nouveau-Mexique de nommer une personne désignée pour présider la commission de nomination des juges d’appel. Selon l’amendement proposé, le représentant désigné par le doyen doit être un doyen associé, un membre du corps professoral, un membre du corps professoral à la retraite ou un ancien doyen de la faculté de droit de l’Université du Nouveau-Mexique.

Le quatrième amendement constitutionnel proposé éliminerait le rôle du pouvoir législatif dans la fixation des salaires des fonctionnaires du comté et autoriserait les conseils des commissaires du comté à fixer les salaires.

La rédactrice Carina Julig a contribué au reportage.