Les électeurs latinos sont cruciaux pour le Sénat et les courses de gouverneurs en Arizona

GUADALUPE, Arizona (AP) – Au cours de la dernière décennie, les Latinos de l’Arizona ont réagi à une répression sévère contre les immigrants en construisant une machine de participation qui a aidé à propulser les démocrates au pouvoir, transformant un bastion républicain de longue date en l’un des États les plus compétitifs.

La force de ce mouvement sera mise à l’épreuve lors des élections de mardi, lorsque les démocrates comptent sur le soutien solide des Latinos pour les aider à surmonter les inquiétudes concernant l’économie.

Cela survient alors que les démocrates craignent que leur position parmi les Latinos ne diminue. Le parti a subi des pertes surprenantes en 2020 dans des endroits comme le sud de la Floride, où les immigrants de Cuba et du Venezuela ont tendance à être plus conservateurs, et le sud du Texas. En Arizona, où les Latinos ont tendance à être des immigrants plus jeunes et plus récents, ils peuvent s’avérer décisifs dans la bataille pour le contrôle du Sénat et dans une course cruciale au poste de gouverneur.

« La question est, est-ce que les jeunes électeurs latinos viendront voter ? Parce que c’est en fait ce qui déterminera probablement si nous allons au-dessus ou non », a déclaré Ruben Gallego, un membre du Congrès démocrate qui représente en grande partie les quartiers latinos du sud et de l’ouest de Phoenix.

Le sénateur démocrate Mark Kelly compte sur ces électeurs latinos pour l’aider à répéter sa victoire lors d’une élection spéciale il y a deux ans. Il en va de même pour Katie Hobbs, la candidate au poste de gouverneur, alors que les démocrates tentent de remporter la plus haute fonction de l’État pour la première fois depuis 2006.

Les Latinos, environ un tiers de la population de l’Arizona, représentaient moins d’un cinquième des électeurs en 2020, mais ils ont longtemps favorisé les démocrates avec leur soutien. Il en va de même au Nevada, où Catherine Cortez-Masto, la première femme hispanique élue au Sénat, est l’une des démocrates les plus menacées de la chambre.

Les démocrates qui regardent les premiers scrutins disent que la participation dans les régions latino-américaines est en retard sur les régions blanches de l’Arizona.

Ce n’est pas nécessairement une cause d’inquiétude, a déclaré Gallego. Lors des élections de mi-mandat de 2018, les jeunes Latinos ont attendu la dernière minute pour voter ou retourner leur bulletin de vote par correspondance, a-t-il déclaré. Ils ont finalement contribué à la victoire de Kyrsten Sinema, le premier démocrate à remporter une course au Sénat de l’Arizona en deux décennies.

Donald Trump a fait des percées dans sa course présidentielle de 2020, augmentant sa part du vote latino à 38% contre 28% en 2016, selon une analyse des électeurs validés par le Pew Research Center.

Il ne suffisait pas de réélire Trump, mais les gains parmi les Latinos ont aidé le GOP à remporter des sièges au Congrès, en particulier dans le sud du Texas et en Floride.

En Arizona, de jeunes Latinos se sont organisés à la suite d’une loi de 2010 qui obligeait la police à vérifier le statut d’immigration de toute personne soupçonnée de se trouver illégalement dans le pays. La mesure a été le catalyseur d’une vague de lois dans tout le pays pour sévir contre les immigrants.

Les dirigeants de ce mouvement occupent désormais des postes de premier plan : Gallego est au Congrès et Raquel Terán est sénatrice d’État et présidente du Parti démocrate de l’Arizona.

Les Latinos font partie intégrante de la coalition qui a poussé l’Arizona dans un territoire gagnable pour les démocrates, mais ils ne peuvent pas livrer l’État par eux-mêmes, a déclaré Brendan Walsh, codirecteur politique de Unite Here Local 11 et de son groupe politique affilié, Worker Du pouvoir.

“Si nous amenons les Latinos à jouer comme nous le voulons mais que nous perdons du terrain dans les banlieues, nous perdons”, a déclaré Walsh. «Mais il n’y a pas de nombre de votes que nous pouvons ramasser dans les banlieues qui compense une baisse des électeurs latinos. Nous avons besoin qu’il soit formidable pour gagner.

Les travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration de Unite Here sollicitent six jours par semaine, en se concentrant sur la participation des électeurs noirs et latinos qui ont déclaré soutenir Hobbs et Kelly mais qui pourraient avoir besoin d’un coup de pouce supplémentaire pour voter, a-t-il déclaré.

“Nous sommes vraiment là pour trouver de nouveaux supporters, mais aussi pour nous assurer que les gens qui nous ont dit ces dernières semaines qu’ils étaient des supporters de Hobbs vont voter”, a-t-il déclaré.

Les républicains pensent que la hausse des prix et l’anxiété économique leur donnent une ouverture pour faire valoir aux Latinos qu’ils ne peuvent pas se permettre le leadership démocrate. Les républicains ont travaillé de manière agressive pour lier les candidats démocrates au président Joe Biden, qui est impopulaire en Arizona. Il n’a pas été en Arizona dans le cadre de son swing électoral tardif, bien que la première dame Jill Biden ait fait campagne dans l’État samedi pour Kelly et Hobbs.

« Les Hispaniques se soucient des emplois. Ils sont contre l’inflation. Ils veulent une frontière sécurisée », a déclaré le sénateur républicain Rick Scott de Floride, qui dirige la branche de campagne du GOP du Sénat, après un événement le mois dernier dans un bureau de sensibilisation latino du parti à Phoenix. « Ils veulent que leurs enfants reçoivent une bonne éducation. Les Hispaniques en ont assez que le système scolaire public veuille enseigner à leurs enfants la théorie critique de la race.

Les démocrates soulignent l’opposition du candidat du GOP au Sénat, Blake Masters, à une voie vers la citoyenneté pour les «rêveurs», les jeunes amenés illégalement dans le pays alors qu’ils étaient enfants. Les démocrates citent également sa promotion de la théorie du complot raciste selon laquelle les démocrates utilisent l’immigration pour remplacer les Américains.

Masters a déclaré que son accent sur la sécurité des frontières résonnait avec la plupart des Latinos.

“Les électeurs latinos à qui j’ai parlé en ont assez de la grande ouverture de la frontière sud”, a déclaré Masters. « Ces gens sont ravis de voter républicain en novembre. Ils sont venus légalement. Ce pays accueille les immigrants lorsque vous venez légalement, mais le montant exact de l’immigration illégale est de zéro.

Dans la course du gouverneur, Lake a saisi un moment de l’apparition de Hobbs lors d’un forum de candidats parrainé par la Chambre de commerce hispanique des États-Unis. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle avait appris de la communauté latino, Hobbs s’est figée et a eu du mal à répondre à une réponse maladroite mentionnant qu’elle aime «pratiquer mon espagnol» avec sa belle-sœur latina.

«Elle a bégayé et balbutié à travers une question de softball sur ce qu’elle a appris de la communauté latino. Elle n’a rien trouvé », a déclaré Lake lors d’une conférence de presse le mois dernier.

Invitée à répondre elle-même à la question, Lake a déclaré que son mari et sa fille étaient latinos.

“Ce sont les plus travailleurs, dévoués à leur famille”, a déclaré Lake à propos des Latinos. “Ils nous montrent qu’il y a un équilibre dans la vie – lorsque vous mettez votre foi en Dieu, que vous aimez votre famille, que vous travaillez dur, vous pouvez avoir ce rêve américain.”

Hobbs a donné la priorité à la sensibilisation des Latinos au cours des dernières semaines. Elle a passé un week-end à visiter des communautés latino-américaines et a rencontré la semaine dernière des propriétaires d’entreprises latino-américaines.

“Vous ne pouvez pas séparer la culture latino de l’Arizona et de qui nous sommes en tant qu’État”, a déclaré Hobbs à l’Associated Press. “J’ai beaucoup pensé aux personnes avec qui j’ai travaillé dans ma carrière de travailleuse sociale et aux choses que j’ai apprises, en particulier des femmes latines avec lesquelles j’ai eu la chance de travailler au refuge pour victimes de violence domestique.”

Hobbs était assistante sociale et dirigeante d’un refuge pour victimes de violence domestique avant de se tourner vers la politique en 2010, lorsqu’elle a été élue à l’Assemblée législative. Elle est maintenant secrétaire d’État de l’Arizona.

Pour Felipa Alvarez de Guadalupe, une petite communauté latino et indigène à quelques kilomètres de l’endroit où Hobbs a grandi à Tempe, aucune sensibilisation de Lake ne peut surmonter son étreinte de Trump.

“À mon avis, Kari Lake est la marionnette de Trump”, a déclaré Alvarez. “Quand Trump l’a approuvée, oubliez ça, vous êtes hors de propos pour moi.”

Jonathan J. Cooper, Associated Press