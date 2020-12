LILBURN, Géorgie (AP) – Alors que la Géorgie se dirige vers deux tours décisifs qui détermineront le contrôle du Sénat américain, les démocrates espèrent compter sur les électeurs latinos qui ont contribué à faire basculer l’État vers le bleu en novembre.

Mais le président Donald Trump a secoué les démocrates en remportant des parts plus importantes que prévu des voix hispaniques dans certaines parties du pays, soulevant des questions sur la mesure dans laquelle les démocrates peuvent compter sur le plus grand groupe minoritaire du pays comme pierre angulaire de leur coalition.

Les affrontements de janvier entre les républicains américains sens. David Perdue et Kelly Loeffler et les challengers démocrates Jon Ossoff et Raphael Warnock seront le prochain test de force dans un État avec une population latino-américaine croissante de plus d’un million.

Les démocrates veulent s’assurer que les Latinos se présentent à nouveau, mettant l’accent sur l’immigration et le soulagement du COVID-19 dans leurs campagnes. Les républicains veulent réduire l’avantage des démocrates dans une communauté jeune et en croissance rapide, reprenant l’accent mis par Trump sur une économie forte pour les travailleurs et rejetant ce qu’ils décrivent comme l’adoption du socialisme par les démocrates.

L’intérêt croissant et la participation latino-américaine ont été alimentés en partie par une vague d’organisation politique dans les communautés latino-américaines qui a atteint des électeurs comme Anayely Moreno, une résidente de Gainesville et la fille d’immigrants mexicains.

«J’ai vraiment grandi dans un endroit où je n’entendais pas parler de politique», a déclaré Moreno. «Ce n’était pas courant de parler de politique à la maison.»

Moreno a déclaré que les luttes des immigrants dans sa petite ville au nord-est d’Atlanta, dans un État où le sentiment contre l’immigration illégale a souvent été dur, est la principale motivation qui la pousse aux urnes.

«Nous ne remarquons pas toutes les façons dont il affecte tous les aspects de nos vies», a déclaré Moreno, qui est bénévole avec Georgia Familias Unidas, un groupe qui offre une assistance COVID-19 aux familles et les encourage à voter. «Peu importe ce que vous faites, nos vies sont affectées par la politique.»

Moreno, à 24 ans, est au bon endroit pour la politique latino émergente de Géorgie. C’est une communauté jeune, avec l’âge médian à la fin des années 20, selon les chiffres du recensement. Les hispanophones ont commencé à arriver en grand nombre en Géorgie dans les années 1990, attirés par le boom coïncidant avec les Jeux olympiques d’Atlanta de 1996.

Plus d’un tiers de la communauté a moins de 18 ans; environ un autre tiers sont des adultes dans le pays illégalement, disent ceux qui étudient la communauté. Beaucoup de ceux qui peuvent voter sont de jeunes adultes, avec environ 20 000 Latinos géorgiens ayant 18 ans chaque année, selon les chiffres du recensement.

L’enquête Votecast de l’AP a révélé que 3% des 5 millions d’électeurs géorgiens en novembre étaient Latino et 60% d’entre eux ont voté pour Biden, contre 30% pour Trump. La marge de 36000 voix de Biden parmi les Latinos représentait plus du double de sa marge de victoire globale dans l’État.

Le taux de participation des citoyens latino-américains en âge de voter en Géorgie est passé de 33% en 2016 à 42% cette année, selon une analyse du professeur de l’Université Emory Bernard Fraga et de Catalist, un groupe de tendance libérale qui analyse les électeurs. Jonathan Robinson, chercheur principal chez Catalist, a déclaré que le taux de participation des Latinos avait augmenté plus que le taux de participation à l’échelle de l’État, le qualifiant de «bon signe» pour le vote au second tour du Sénat.

Les Latinos n’étaient pas les seuls responsables de la première victoire présidentielle démocrate en Géorgie depuis 1992. Il fallait également un grand nombre d’électeurs noirs, un groupe de banlieusards blancs qui ont abandonné les tendances républicaines traditionnelles et le fort soutien des électeurs asiatiques. Mais les électeurs latinos pourraient faire partie d’une coalition juste assez grande pour qu’Ossoff et Warnock l’emportent.

«La Géorgie n’est plus seulement en noir et blanc. La Géorgie est multilingue et multiethnique », a déclaré Gigi Pedraza, directeur exécutif du Latino Community Fund de Géorgie, qui a aidé à mobiliser les électeurs latinos.

Le changement était exposé lundi à Lilburn, une banlieue du vaste comté de Gwinnett. Ossoff et l’ancien secrétaire américain au logement et au développement urbain Julián Castro ont exhorté les gens à s’inscrire et à voter lors d’un rassemblement à la Plaza Las Americas, un centre commercial destiné aux hispanophones.

Biden s’est débattu dans le comté de Gwinnett alors qu’une marée démocrate a balayé de nouveaux fonctionnaires, y compris un nouveau shérif qui s’engage à mettre fin à un programme qui vérifie le statut des personnes arrêtées et les renvoie illégalement aux services de l’immigration et des douanes pour expulsion.

Ce n’est qu’un exemple des politiques adoptées par les responsables républicains pour sévir illégalement contre les immigrants dans le pays. Jerry Gonzalez, PDG de la Georgia Association of Latino Elected Officials, a noté que l’actuel gouverneur républicain Brian Kemp avait diffusé une publicité télévisée en 2018 disant qu’il conduisait «un gros camion au cas où je devrais rassembler des criminels illégaux et les ramener moi-même à la maison».

«La Géorgie est un État hostile envers les immigrants», a déclaré Gonzalez, indiquant qu’il est difficile pour les républicains de percer aux Latinos. «Si vous parlez à ce niveau de rhétorique, alors les Latinos n’ont vraiment aucun intérêt à écouter quoi que ce soit d’autre dont vous parlez.

Les républicains n’abandonnent pas, cependant. Jason Anavitarte était un conseiller national latino de Trump cette année et a remporté un siège au Sénat au nord-ouest d’Atlanta en tant que républicain. Il a déclaré que la part croissante de Trump dans le vote latino au niveau national et en Géorgie n’était pas un «coup de projecteur sur le radar», mais a indiqué que le message économique de Trump attirait la communauté.

«Tous les Latinos ne se soucient pas de l’immigration», a déclaré Anavitarte, d’origine portoricaine. «Je pense qu’ils se soucient de ce qui les affecte directement chez eux. Ils se soucient de trouver un emploi, ce qui a un impact sur l’éducation de leurs enfants. «

La réponse au COVID-19 est un problème clé chez les Latinos, a déclaré Maria del Rosario Palacios, qui a fondé Georgia Familias Unidas pour donner des équipements de protection individuelle aux travailleurs des usines de poulets et ailleurs qui ne peuvent pas travailler à domicile.

Palacios a déclaré qu’elle voyait beaucoup de confusion au sujet des élections supplémentaires, une exigence imposée par la Géorgie qui peut dérouter les électeurs inexpérimentés.

«Les gens ne comprennent pas vraiment qu’il y a un second tour», a déclaré Palacios. «Ils disent:« Non, non, non, j’ai voté en novembre. Je vais bien.' »

Moreno partage cette peur, mais a déclaré qu’elle était surprise par le niveau d’engagement qu’elle voyait et pensait que les élections pourraient être une chance pour le pouvoir politique latino-américain de progresser.

«Je comprends que certaines personnes pensent que voter ne fera aucune différence», a déclaré Moreno. «Ce sont de petits pas qui nous mènent quelque part. Plus de personnes sont venues voter en novembre et cela a fait une énorme différence.