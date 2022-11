Les électeurs israéliens rapprochent trop les ultranationalistes radicaux du pouvoir

Pour revenir au pouvoir, Benjamin Netanyahu a dû passer un accord avec un groupe connu pour promouvoir la suprématie juive et la ségrégation

Alors que Benjamin Netanyahu se prépare à former le prochain gouvernement israélien, l’alliance ultranationaliste du sionisme religieux célèbre sa propre montée au pouvoir, étant passée de la frange au courant dominant et, peut-être, au deuxième groupe le plus puissant du gouvernement. Cela représente une perte pour l’administration du président américain Joe Biden et aura de vastes conséquences pour les Palestiniens.

Les Israéliens se sont rendus aux urnes pour la cinquième fois en trois ans mardi, ouvrant la voie à un autre gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahu du parti Likud. Cependant, le retour au pouvoir du Premier ministre israélien le plus ancien est en grande partie dû à la montée de la tristement célèbre alliance ultra-nationaliste Sionisme religieux, avec laquelle Netanyahu avait signé un accord promettant des positions gouvernementales en échange d’un soutien. Le sionisme religieux est ensuite apparu comme la troisième plus grande liste élue au parlement israélien, la Knesset. Cela signifie que Benjamin Netanyahu sera à la merci d’hommes politiques qui étaient autrefois connus comme marginaux et étiquetés comme “Danger pour Israël” par le rédacteur en chef du Jerusalem Post.

Lire la suite Netanyahu remporte les élections israéliennes

Les deux personnalités les plus en vue du sionisme religieux sont Itamar Ben-Gvir du parti « Pouvoir juif » et Bezalel Smotrich du parti « Union nationale-Tkuma ». Itamar Ben-Gvir est un disciple de l’extrémiste ultranationaliste Meir Kahane, dont le parti Kach a été interdit de briguer un siège à la Knesset en 1988, pour être « manifestement raciste », et qui a ensuite été qualifié de groupe terroriste à la fois par Tel-Aviv et Washington. Ben-Gvir a repris le parti “Jewish Power” de son collègue Ben-Zion Gopstein, également interdit de se présenter à la Knesset pour propos racistes, et qui dirige actuellement le groupe connu sous le nom de Lehava, qui prône la ségrégation et la prévention des conflits mixtes. mariages entre juifs et arabes. Ben-Gvir a été poursuivi en Israël plus de 53 fois, de son propre aveu, pour avoir soutenu un groupe terroriste, pour incitation au racisme et à la violence contre les Arabes.

Bezalel Smotrich, d’autre part, a préconisé la ségrégation des Arabes et des Juifs dans les maternités et affirme que Dieu ordonne aux Juifs de ne pas vendre leurs maisons aux Arabes. Smotrich a été étiqueté par un organisme juif britannique de premier plan comme faisant la promotion d’un “Idéologie haineuse” et a dit de quitter le Royaume-Uni, lors d’une tournée des communautés juives là-bas. De même, le parti Jewish Power d’Itamar Ben-Gvir s’appelait l’année dernière “raciste et condamnable” par l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Le fait que des publications comme le Jerusalem Post les appellent “fasciste” et que des groupes farouchement pro-israéliens aux États-Unis et au Royaume-Uni aient qualifié ces personnalités de racistes, donne une idée de leur degré de division.

Smotrich et Ben-Gvir envisagent tous deux des postes ministériels de haut rang dans tout gouvernement dirigé par Netanyahu, ce qui signifie que non seulement l’alliance du sionisme religieux aura le pouvoir d’influencer grandement les politiques du nouveau gouvernement, mais qu’elle s’efforcera probablement d’être des acteurs actifs dans le cabinet. “Nous allons réaffirmer la propriété de cet État”, a déclaré Ben-Gvir dans un discours après que les sondages à la sortie des urnes aient montré des gains importants pour le sionisme religieux, qui cherche à remanier le système juridique israélien et à expulser les citoyens palestiniens d’Israël s’ils manifestent “déloyauté” à l’État juif. Du point de vue américain, un responsable de l’administration Biden aurait déclaré à Israel Hayom News qu’ils étaient opposés à ce qu’Itamar Ben-Gvir devienne ministre dans n’importe quel gouvernement israélien.

Lire la suite Une troisième intifada palestinienne : les dirigeants politiques devenant de plus en plus impopulaires, un nouveau soulèvement armé s’installe

Selon une analyse publiée dans «Foreign Policy» et rédigée par Shalom Lipner, qui a servi le bureau du Premier ministre israélien de 1990 à 2016, une victoire majoritaire du bloc Netanyahu le mettrait à la merci des ultranationalistes du sionisme religieux et pourrait provoquer une schisme entre Tel-Aviv et Washington. Le sionisme religieux fera également pression pour d’autres priorités politiques, y compris des peines de prison à long terme pour les immigrants illégaux, ainsi que l’introduction de la peine de mort pour les citoyens palestiniens d’Israël qui tuent des Israéliens juifs, et pour la révocation de la citoyenneté des Israéliens palestiniens pour avoir jeté des pierres et Cocktails Molotov sur des Juifs israéliens. Une autre position politique controversée est l’annulation d’une disposition de la loi sur le retour des Juifs, qui autorise actuellement toute personne ayant un grand-parent juif à revendiquer la citoyenneté israélienne même si elle n’est pas juive elle-même. Si cet amendement à la loi juive du retour est adopté par le nouveau gouvernement, il pourrait avoir un impact considérable sur l’immigration vers Israël du monde entier et provoquer une réaction violente des communautés juives du monde entier.

Ce qui a été largement passé sous silence, cependant, c’est l’impact d’un tel gouvernement israélien sur les Palestiniens de l’Autorité palestinienne (AP). En septembre, le Premier ministre israélien de l’époque, Yair Lapid, s’est exprimé à l’Assemblée générale des Nations Unies, évoquant l’idée d’une solution à deux États, tout comme le président de l’AP Mahmoud Abbas et le président américain Joe Biden. Yair Lapid et Benny Gantz, alors ministre de la Défense, faisaient tous deux davantage d’efforts pour renforcer l’AP en Cisjordanie, afin de lui permettre de faire face au nombre croissant de groupes armés palestiniens dans les territoires occupés. Si le gouvernement d’extrême droite dirigé par Netanyahu qui semble destiné à gouverner est inauguré, il est probable qu’il rejettera catégoriquement toute discussion sur une solution à deux États.

Le problème, tant pour l’Autorité palestinienne que pour Israël, est qu’ils ont tous deux besoin l’un de l’autre pour empêcher que le soulèvement armé en Cisjordanie ne s’intensifie encore. Si Mahmoud Abbas est snobé par Netanyahu et que l’AP est étouffée par l’influence du sionisme religieux, l’Autorité palestinienne sera forcée de combattre Israël ou de faire face à une éventuelle rébellion de l’intérieur. De plus, si l’AP ne peut pas être efficace contre les mouvements palestiniens de base, les ONG et les groupes armés nouvellement formés, alors l’armée israélienne sera obligée de faire tout le gros du travail, ce qui signifie une escalade et une effusion de sang encore plus grande. Si nous combinons les politiques qui pourraient être en cours pour traiter les Palestiniens sous occupation, avec les éventuelles injustices qui pourraient être perpétrées contre les citoyens palestiniens d’Israël, le décor pourrait bien être planté pour un soulèvement palestinien à grande échelle. Non seulement le public israélien a voté pour un gouvernement radical de droite, mais il vient peut-être aussi de voter pour une escalade massive du conflit palestino-israélien.