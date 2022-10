Les électeurs inquiets pour l’économie

Cette saison électorale, les électeurs se concentrent sur un seul gros problème : l’économie. Les Américains considèrent l’inflation comme le problème le plus important face aux États-Unis, suivi par les emplois et l’économie globale, selon un sondage Ipsos/Reuters d’octobre. Au cours de la dernière année, les Américains ont eu pour objectif de retourner au restaurant, de voyager et de profiter d’événements en personne, qui se sont raréfiés au début de la pandémie de Covid-19. Mais la flambée des prix pour tout, des œufs aux billets d’avion, ainsi que l’incertitude quant à l’avenir, ont mis un frein à bon nombre de ces projets. Les électeurs peuvent être divisés sur de nombreuses questions, mais ils semblent tous convenir que l’argent et la façon dont le gouvernement l’affecte doivent être abordés. Lorsqu’on leur a demandé quel message unique les électeurs espèrent envoyer aux politiciens avec leurs votes cette année, les réponses à égalité pour le n ° 1 sont “être plus efficace et faire plus” et “réparer l’économie et réduire le coût de la vie”. un sondage NBC News trouvé. Dans cet esprit, voici un aperçu de trois des principaux problèmes économiques auxquels les États-Unis sont actuellement confrontés.

1. La hausse du coût de la vie

L’indice des prix à la consommation confortablement installé à des sommets de 40 ans a frustré les consommateurs et pincer des sous pour joindre les deux bouts. Les prix élevés des produits essentiels comme l’essence et les produits d’épicerie rendent difficile la recherche d’endroits où réduire les dépenses. Les travailleurs ont enregistré d’énormes gains salariaux au cours de la dernière année, avec des gains horaires en hausse de 5 % en septembre par rapport à l’année précédente. Pourtant, cela ne suffit pas pour suivre l’inflation. Les hausses de taux de la Réserve fédérale visent à maîtriser l’inflation. En attendant, les électeurs veulent voir le Congrès et la Maison Blanche participer. L’évolution des revenus personnels a toujours été l’un des prédicteurs électoraux les plus fiables, déclare Stephen Ansolabehere, professeur de gouvernement à Harvard et expert en élections et en politique. “Même si les revenus augmentent, l’inflation le réduit en termes réels. C’est ce qui fait mal aux démocrates”, a déclaré Ansolabehere à CNBC Make It. “Que l’inflation ait à voir avec quelque chose que l’administration a fait, ce n’est pas quelque chose dont les électeurs se soucient réellement. C’est plutôt, ‘Est-ce que je suis mieux?'”

2. La possibilité imminente d’une récession

3. Le marché boursier volatil