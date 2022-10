Les électeurs haredi d’Israël dérivent vers la droite dans le vide du leadership

JERUSALEM (AP) – L’un des politiciens les plus extrémistes d’Israël, connu pour ses discours anti-arabes incendiaires et ses cascades, attire de nouveaux partisans d’un groupe démographique jusque-là inexploité – les jeunes juifs ultra-orthodoxes, l’un des segments de la population du pays à la croissance la plus rapide .

La forte montée en popularité d’Itamar Ben-Gvir au cours des trois dernières années l’a transformé d’un provocateur marginal en un acteur central des élections législatives de mardi. Les sondages indiquent que son parti du sionisme religieux pourrait devenir le troisième plus grand parti et contribuer au retour au pouvoir de l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Son appel est le reflet du déplacement continu vers la droite de l’électorat israélien au fil des ans, Ben-Gvir et son parti attirant également des électeurs qui soutenaient auparavant d’autres partis de droite.

Ce changement est particulièrement visible parmi les 1,3 million de Juifs ultra-orthodoxes d’Israël qui représentent 13 % de la population.

La communauté, connue en hébreu sous le nom de Haredim, se développe à un rythme effréné, avec un taux de natalité moyen plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale. Les enfants représentent la moitié de leur population et les jeunes adultes entre 18 et 35 ans un autre quart.

L’attrait de Ben-Gvir parmi les jeunes Haredim reflète un changement dans les préférences politiques d’une communauté qui s’en tient à une stricte adhésion à la tradition religieuse. Pendant des décennies, les ultra-orthodoxes ont largement voté pour deux partis politiques haredi – Yahadout HaTorah et Shas.

Ces partis ont promu les intérêts de la communauté en échange d’un soutien aux gouvernements de coalition avec une gamme de saveurs idéologiques – bien que les Haredim aient une préférence pour les factions de centre-droit qui avaient tendance à être plus conservatrices sur le plan culturel.

Mais plusieurs rabbins éminents qui servaient de chefs spirituels à ces partis sont décédés ces dernières années. Les analystes disent que les Haredim plus jeunes et d’âge moyen sont de plus en plus déçus par la vieille garde.

“La majorité des ultra-orthodoxes relativement jeunes – de moins de 50 ans – sont devenus de droite, et parfois résolument de droite, ce qui n’existait pas dans le passé”, a déclaré Moshe Hellinger, politologue au barreau d’Israël. Université d’Ilan.

La direction politique haredi manque d’un leader fort et charismatique “et ce vide permet (aux électeurs) d’aller dans des directions différentes”, a déclaré Hellinger.

Dans ce vide entre Ben-Gvir.

Les registres des votes des communautés à prédominance haredi indiquent que depuis que Ben-Gvir est entré en politique en 2019, le soutien dont il bénéficie dans ces régions a augmenté au cours des quatre élections successives en Israël – bien qu’il soit toujours à la traîne par rapport aux partis ultra-orthodoxes établis.

La campagne de Ben Gvir a refusé les demandes de l’Associated Press de l’interviewer ou des responsables gérant la sensibilisation de la communauté ultra-orthodoxe.

Plusieurs facteurs semblent être à l’origine de sa popularité croissante dans la communauté.

Certains Haredim préfèrent le mélange de messages juifs orthodoxes et ultranationalistes du parti du sionisme religieux à celui du parti du Likud de Netanyahu qui, bien que radical, reste majoritairement laïc.

Ces dernières années ont également vu une recrudescence des attaques d’assaillants palestiniens visant des juifs ultra-orthodoxes, dans le cadre du conflit israélo-palestinien plus large.

En mars, peu de temps après qu’un tireur palestinien a ouvert le feu dans les rues de Bnei Brak, une banlieue ultra-orthodoxe de Tel-Aviv, tuant cinq Israéliens, Ben Gvir est arrivé sur les lieux et a fait des déclarations aux caméras de télévision entouré d’une foule de jeunes hommes haredi crier des chapes racistes.

La scène s’est répétée en mai, après qu’un Palestinien a tué trois Israéliens dans la ville centrale d’Elad.

Lors d’un récent rassemblement de campagne à Elad, Ben-Gvir a attisé une foule ségrégée par sexe, appelant à la peine de mort pour les militants palestiniens condamnés. Le public, dont beaucoup de jeunes hommes vêtus de chemises blanches boutonnées et de calottes noires, a répondu par des acclamations et des sifflets, puis par des chants de «Mort aux Arabes» et «Mort aux terroristes».

David Cohen, un habitant de Beit Shemesh, une ville fortement ultra-orthodoxe à l’ouest de Jérusalem, a déclaré qu’il voterait pour Ben-Gvir, le comparant à l’ancien président américain Donald Trump et le décrivant comme un homme d’action au franc-parler.

“Il semble être le seul à pouvoir vraiment accomplir quoi que ce soit”, a déclaré Cohen à propos de Ben-Gvir. “C’est un gars qui dit ce qu’il veut dire et qui pense ce qu’il dit.”

Ben-Gvir est entré pour la première fois au parlement en 2021, après la fusion de son parti Jewish Power avec le parti du sionisme religieux. Le pouvoir juif, qui n’a pas franchi le seuil électoral lors des élections de 2019 et 2020, est le successeur du parti interdit Kach du défunt politicien ultra-nationaliste Meir Kahane.

Avant le vote de mardi, le parti du sionisme religieux a bondi dans les sondages. Il devrait remporter deux fois plus de sièges que lors des élections précédentes et pourrait faire la différence entre le retour de Netanyahu au pouvoir ou son maintien dans l’opposition.

Ce sera la cinquième élection en moins de quatre ans, largement disputée pour savoir si Netanyahu est apte à gouverner tout en faisant face à des accusations de corruption.

Ben-Gvir, qui a été reconnu coupable d’infractions telles que l’incitation au racisme et le soutien à une organisation terroriste, a poursuivi sa carrière juridique en défendant des extrémistes juifs accusés d’infractions violentes.

Il vit dans la colonie cisjordanienne de Kiryat Arba, à côté d’Hébron, la plus grande ville palestinienne de Cisjordanie. Jusqu’à récemment, il affichait chez lui une photo de Baruch Goldstein, un américano-israélien qui a tué 29 Palestiniens et en a blessé plus de 100 lors d’une fusillade alors qu’ils s’agenouillaient en prière au Tombeau des Patriarches d’Hébron en 1993.

Samedi, un tireur palestinien a ouvert le feu sur des Israéliens à Kiryat Arba, tuant un homme de 50 ans et en blessant plusieurs autres.

Alors qu’il était un partisan belliciste des forces de sécurité israéliennes – prônant l’immunité contre les poursuites pour les soldats et la peine de mort pour les Palestiniens reconnus coupables d’attaques contre des Juifs – Ben-Gvir n’a pas servi dans l’armée ; il a obtenu une exemption en raison de son idéologie extrémiste.

À l’approche des élections, Ben Gvir a déclaré au radiodiffuseur public Kan qu’il préconisait le démantèlement du gouvernement autonome palestinien et l’annexion de la Cisjordanie, tout en refusant simultanément à ses quelque 2,5 millions de résidents palestiniens le droit de voter pour la Knesset israélienne.

“La Palestine n’existe pas, c’est à nous, c’est notre terre”, a-t-il dit.

La politologue Shira Efron, qui dirige le groupe de réflexion Israel Policy Forum, a déclaré qu’elle pensait que la montée de Ben-Gvir était le résultat de ce qu’elle a décrit comme une incitation systématique, principalement par Netanyahu et son parti Likud, contre la grande minorité arabe d’Israël.

Ben-Gvir est “astucieux, charismatique et exprime ce que beaucoup d’Israéliens juifs pensent tristement mais jusqu’à présent ne se sentaient pas à l’aise de dire à haute voix”, a-t-elle déclaré.

___

La rédactrice d’Associated Press, Eleanor H. Reich, a contribué à ce rapport.

Ilan Ben Zion, Associated Press