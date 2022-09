MADISON, Wis. (AP) – Trudy Le Beau a voté à toutes les élections majeures depuis ses 18 ans – un demi-siècle de participation civique qui est devenu de plus en plus difficile à mesure que sa sclérose en plaques progressait. Maintenant, sans utiliser ses bras ou ses jambes, la femme du Wisconsin compte sur son mari pour l’aider à remplir et à retourner un bulletin de vote.

Cette année, il semblait pour la première fois que la femme de 68 ans devrait choisir entre sa santé physique et voter.

Après que la Cour suprême du Wisconsin a interdit les urnes en juillet, le plus haut responsable électoral de l’État a cité une loi de l’État qui stipulait que les électeurs devaient envoyer leurs propres bulletins de vote par correspondance ou les retourner aux greffiers en personne.

“Je ne veux certainement pas envoyer mon mari en prison parce qu’il a mis mon bulletin de vote dans la boîte aux lettres”, a déclaré Le Beau. “Je devrais trouver un moyen de mettre mon bulletin de vote entre mes dents et de le porter au bureau du greffier.”

Heureusement pour Le Beau, elle et d’autres électeurs handicapés du Wisconsin peuvent obtenir l’aide dont ils ont besoin pour retourner leurs bulletins de vote en novembre après qu’un juge fédéral a statué le mois dernier que la loi sur le droit de vote, qui permet l’assistance aux électeurs, l’emporte sur la loi de l’État.

Dans d’autres États, cependant, les batailles se poursuivent au sujet de l’assistance au scrutin et d’autres lois électorales qui nuisent aux électeurs handicapés. Alors que les électeurs repoussent, des défis se sont posés au cours des deux dernières années aux lois et pratiques dans au moins huit États qui rendent difficile ou impossible le vote des personnes atteintes de certains handicaps.

En juin, un juge fédéral a annulé les restrictions d’assistance aux électeurs dans le cadre de modifications radicales des lois électorales adoptées par les républicains du Texas l’année dernière, qui limitaient en partie l’aide que les électeurs handicapés ou ayant une maîtrise limitée de l’anglais pouvaient obtenir. En vertu de la loi, un électeur ne pouvait recevoir de l’aide que pour lire ou marquer un bulletin de vote, et non pour en retourner un.

En juillet, en Caroline du Nord, un juge fédéral a bloqué les lois de l’État qui limitaient les personnes handicapées à recevoir une aide au scrutin uniquement d’un parent proche ou d’un tuteur légal. Des restrictions sur l’assistance au scrutin sont toujours en vigueur dans plusieurs autres États, notamment le Kansas, l’Iowa, le Kentucky et le Missouri. Dans le Missouri, un procès en cours conteste une loi de l’État de 1977 qui stipule que personne ne peut assister plus d’un électeur par élection.

En avril, un juge du Kansas a rejeté certaines parties d’un procès contestant les restrictions d’assistance aux électeurs, affirmant que l’intérêt de l’État à prévenir la fraude électorale l’emportait sur les préoccupations concernant les électeurs qui pourraient ne pas obtenir l’aide dont ils ont besoin.

Mais de telles mesures anti-fraude – une poussée majeure des républicains depuis les fausses déclarations de l’ancien président Donald Trump d’une élection volée en 2020 – n’affectent pas tout le monde de la même manière.

“Les restrictions de vote visant le grand public peuvent avoir un impact disparate sur les personnes handicapées”, a déclaré Jess Davidson, directrice des communications de l’Association américaine des personnes handicapées.

Les électeurs et les agences d’État de l’Alaska, de New York et de l’Alabama ont également soulevé des défis aux programmes de vote par correspondance qui ne fournissent pas de bulletins de vote accessibles aux personnes ayant une déficience visuelle ou un handicap, ce qui rend difficile le remplissage d’un bulletin de vote imprimé en privé. Des groupes de défense à New York sont parvenus à un règlement en avril qui oblige le conseil des élections de l’État à créer un programme permettant aux électeurs handicapés de remplir et d’imprimer des bulletins de vote en ligne accessibles.

Les électeurs handicapés du Wisconsin ont exprimé leur frustration de devoir se battre pour l’égalité des droits de vote alors que la loi fédérale prévoit déjà des dispositions spécifiques en matière d’accessibilité.

« Tout ce problème était absolument ridicule au départ. Cela ne devrait pas avoir d’importance si vous avez besoin d’aide pour retourner votre bulletin de vote », a déclaré Stacy Ellingen.

Ellingen, 37 ans, souffre de paralysie cérébrale spastique athétoïde en raison de complications à la naissance. Elle vit à Oshkosh, dans le Wisconsin, et sans moyens de transport accessibles, le vote par correspondance est le seul moyen pour elle de voter. Elle a dit que sans la décision rendue il y a deux semaines, elle n’aurait pas pu voter cet automne.

« Je ne vais pas risquer que les soignants aient des ennuis pour avoir mis mon bulletin dans la boîte aux lettres. Surtout quand nous avons une telle pénurie de soignants », a-t-elle déclaré.

Les législateurs républicains n’ont pas encore offert de résistance à la décision du Wisconsin. Mais le Wisconsin Institute for Law and Liberty, un cabinet d’avocats qui plaide fréquemment pour des causes conservatrices, a fait part de ses inquiétudes quant au fait que la décision pourrait perpétuer la fraude. Ils ont pressé en vain la Commission électorale du Wisconsin d’exiger que quiconque renvoie un bulletin de vote au nom de quelqu’un d’autre signe une déclaration indiquant que l’électeur a un handicap et a besoin d’aide.

Davidson, de l’Association américaine des personnes handicapées, a qualifié l’argument selon lequel l’assistance aux électeurs conduira à la fraude de “tout simplement inexact et motivé par des intérêts antidémocratiques”.

Martha Chambers a été paralysée dans un accident d’équitation il y a 27 ans. Elle utilise sa bouche pour tenir des stylos, des pinceaux et des sticks buccaux, qui lui permettent d’utiliser un ordinateur. Chambers utilise également un fauteuil roulant électrique pour se déplacer.

Parce qu’elle ne peut pas utiliser ses bras, elle ne peut pas retourner son propre bulletin de vote dans une boîte aux lettres ou un bureau de vote. Une soignante a renvoyé son bulletin de vote lors de la primaire d’août du Wisconsin, et Chambers a déclaré qu’elle s’était jointe au procès afin qu’il ne soit pas illégal lors des futures élections que les soignants apportent une telle aide.

«Pourquoi avons-nous même dû traverser tout cela pour commencer? Nos vies sont déjà assez difficiles avec les défis que nous avons au quotidien », a-t-elle déclaré.

Les journalistes AP Summer Ballentine à Jefferson City, Missouri, et Heather Hollingsworth, à Kansas City, Kansas ont contribué à ce rapport.

Harm Venhuizen est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Venhuizen sur Twitter.

Harm Venhuizen, Associated Press