Les électeurs géorgiens battent des records au milieu des défis aux urnes

Alors qu’il ne reste que quelques heures avant le jour des élections, les électeurs géorgiens se sont présentés en masse pour voter pour les élections de mi-mandat américaines de 2022.

Au 5 novembre, 2,5 millions de votes avaient été soumis dans l’État, et bien que les chiffres ne montrent aucun doute sur l’empressement des électeurs, beaucoup disent qu’ils ont été contestés aux urnes au milieu d’accusations de suppression d’électeurs.

Les électeurs noirs en particulier, qui représentent 35% des électeurs éligibles dans l’État, ont exprimé leur inquiétude de se voir refuser leur droit de vote, y compris la doctorante Jennifer Jones, qui affirme que son bulletin de vote a été contesté parce qu’elle est une femme noire qui principalement vote démocrate.

“Ce n’est pas la première fois que les Noirs sont contestés ou supprimés des électeurs, donc je ne suis pas vraiment surpris mais je ne m’attendais pas vraiment à ce que cela se produise”, a-t-elle déclaré à CTV National News dans une interview.

Jones dit que la contestation de son vote a probablement été autorisée en raison de la loi sur l’intégrité électorale de l’État qui a été adoptée l’année dernière. En 2021, le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp, a adopté le projet de loi, également connu sous le nom de SB202, qui comprend diverses limitations de vote telles que l’interdiction de distribuer de la nourriture ou de l’eau dans les lignes de vote et la possibilité pour tout citoyen de contester anonymement l’éligibilité d’un électeur.

Un groupe de défense des électeurs a pu éliminer la contestation du vote de Jones et elle a pu soumettre son bulletin de vote dans les deux jours. Cependant, le vote anticipé étant désormais fermé, Jones dit qu’elle s’inquiète pour les autres qui voteront le jour du scrutin, lorsque le processus de vérification pourrait prendre plus de temps et que beaucoup pourraient ne pas être en mesure de voter à temps avant la clôture officielle du scrutin.

Alors que la plupart des défis aux électeurs ont été rejetés, il y a eu des rapports d’autres comtés de l’État confrontés à des obstacles similaires. Les responsables électoraux du troisième comté le plus peuplé de l’État, le comté de Cobb, ont découvert que plus de 1 000 bulletins de vote par correspondance n’avaient pas été envoyés et un groupe d’activistes intente maintenant une action en justice pour demander que les bulletins de vote soient envoyés immédiatement et prolonger la date limite de soumission à partir du 8 novembre. , jour du scrutin, au 14 novembre, même délai pour les électeurs absents à l’étranger et dans l’armée.

Le procès, intenté par l’American Civil Liberties Union of Georgia (ACLU), le Southern Poverty Law Center et Dechert LLP, affirme que les responsables électoraux ont été affectés négativement par SB202 et ont à leur tour augmenté la marge d’erreur dans l’envoi et la collecte des bulletins de vote aux électeurs.

“La loi anti-électorale a exercé une pression énorme sur les responsables électoraux pour qu’ils s’acquittent d’un certain nombre de responsabilités dans un délai très serré, et dans le comté de Cobb, cette pression a entraîné une énorme erreur et des centaines d’électeurs risquant d’être privés de leurs droits”, a déclaré Rahul. Garabadu, avocat principal des droits de vote à l’ACLU de Géorgie, dans un communiqué.

“Nous poursuivons pour nous assurer que tous les électeurs du comté de Cobb puissent faire entendre leur voix, et nous attendons avec impatience le jour où l’État s’associera aux comtés pour rendre le vote plus facile, et non plus difficile, pour tous les Géorgiens.”

Jamal Bryant, un pasteur de Géorgie, a déclaré à CTV National News qu’il continuerait d’encourager les membres de sa congrégation à voter, car il dit que les défis auxquels les électeurs sont confrontés montrent l’importance de leur vote.

“Nous avons été conditionnés à faire face à la crise de manière agressive, et c’est plus élevé parce que nous savons que si vous essayez de la prendre, cela doit avoir une certaine valeur”, a-t-il déclaré.