Les électeurs français élisent des parlementaires, en test pour Macron

PARIS (AP) – Les électeurs français se rendent aux urnes lors du dernier tour des élections législatives clés qui montreront à quel point le parti du président Emmanuel Macron disposera d’une marge de manœuvre pour mettre en œuvre son ambitieux programme national.

Lors du premier vote de la semaine dernière, la gauche, sous le flambeau Jean-Luc Melenchon, a fait une performance étonnamment forte, semant la frousse parmi les alliés de Macron.

Ils craignent qu’une forte performance de la coalition de Melenchon dimanche ne transforme Macron en un chef de second mandat enchaîné, qui passe son temps à négocier avec les politiciens et avec des limites importantes à sa capacité à gouverner.

Des élections sont organisées dans tout le pays pour sélectionner les 577 membres de l’Assemblée nationale, la branche la plus puissante du Parlement français.

Bien que l’alliance centriste de Macron devrait remporter le plus de sièges, les observateurs prédisent qu’elle pourrait ne pas maintenir sa majorité – le nombre d’or de 289 sièges. Dans ce cas, une nouvelle coalition composée de l’extrême gauche, des socialistes et des verts pourrait être forgée, ce qui pourrait compliquer les manœuvres politiques de Macron puisque la chambre basse du parlement est la clé du vote des lois.

Macron a lancé un appel puissamment chorégraphié aux électeurs plus tôt cette semaine depuis le tarmac avant un voyage en Roumanie et en Ukraine, avertissant qu’une élection non concluante, ou un parlement suspendu, mettrait la nation en danger.

« En ces temps troublés, le choix que vous ferez ce dimanche est plus crucial que jamais », a-t-il déclaré mardi, alors que l’avion présidentiel attendait en arrière-plan une visite aux troupes françaises stationnées près de l’Ukraine. « Rien ne serait pire que d’ajouter le désordre français au désordre mondial », a-t-il déclaré.

Suite à la réélection de Macron en mai, sa coalition centriste vise une majorité parlementaire qui permettrait au président de mettre en œuvre ses promesses de campagne, notamment des réductions d’impôts et le relèvement de l’âge de la retraite en France de 62 à 65 ans. Il y a encore de l’espoir pour son camp : Agences de sondage a estimé que les centristes de Macron pourraient finalement remporter de 255 à plus de 300 sièges, tandis que la coalition de gauche dirigée par Mélenchon pourrait remporter plus de 200 sièges.

Pourtant, beaucoup reconnaissent un résultat moins que souhaitable pour le parti de Macron jusqu’à présent.

« La déception était claire au soir du premier tour pour les chefs de partis présidentiels. De toute évidence, ils veulent avoir un nouvel élan maintenant sur le chemin du second tour », a déclaré Martin Quencez, analyste politique au German Marshall Fund of the United States.

Si Macron ne parvient pas à obtenir la majorité, cela n’affectera pas simplement la politique intérieure de la France, cela pourrait avoir des ramifications dans toute l’Europe. Les analystes prédisent que le dirigeant français devra passer le reste de son mandat à se concentrer davantage sur son agenda intérieur que sur sa politique étrangère. Cela pourrait signifier la fin du président Macron, l’homme d’État continental.

S’il perd sa majorité, « il devrait être plus impliqué dans la politique intérieure dans les cinq prochaines années qu’il ne l’était auparavant, donc on pourrait s’attendre à ce qu’il ait moins de capital politique à investir au niveau européen ou au niveau international… Cela peut avoir un impact pour la politique européenne dans son ensemble dans les affaires européennes », a déclaré Quencez.

___

Jeffrey Schaeffer à Paris a contribué

Thomas Adamson, Associated Press