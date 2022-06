Les électeurs français élisent des parlementaires en test pour Macron

PARIS –

Les électeurs français se sont rendus aux urnes dimanche lors du dernier tour des élections législatives qui montreront à quel point le parti du président Emmanuel Macron disposera d’une marge de manœuvre pour mettre en œuvre son ambitieux programme national.

Lors du premier tour de scrutin de la semaine dernière, une coalition dirigée par le brandon d’extrême gauche Jean-Luc Melenchon a fait une performance étonnamment forte, envoyant des inquiétudes parmi les alliés centristes et de centre droit de Macron.

Ils craignent qu’une solide performance de la coalition de Melenchon dimanche ne transforme Macron en un chef de second mandat enchaîné, qui passe son temps à négocier avec les politiciens et avec des limites à sa capacité à gouverner. Après la réélection de Macron en mai, sa coalition a fait campagne pour conserver sa majorité parlementaire afin de permettre au président de mettre en œuvre ses promesses, notamment des réductions d’impôts et le relèvement de l’âge de la retraite en France de 62 à 65 ans.

Lors du second tour parlementaire de dimanche, le taux de participation était de 19% à midi, légèrement supérieur à celui de la semaine dernière à la même heure mais toujours relativement faible pour la France.

Des élections sont organisées dans tout le pays pour sélectionner les 577 membres de l’Assemblée nationale.

Bien que l’alliance de Macron devrait remporter le plus de sièges, les observateurs prédisent qu’elle pourrait ne pas maintenir sa majorité – le nombre d’or de 289 sièges. Dans ce cas, la nouvelle coalition composée de l’extrême gauche, des socialistes et des verts pourrait compliquer les manœuvres politiques de Macron, puisque la chambre basse du parlement a le dernier mot dans le vote des lois.

Macron a lancé un appel puissamment chorégraphié aux électeurs plus tôt cette semaine depuis le tarmac avant un voyage en Roumanie et en Ukraine, avertissant qu’une élection non concluante, ou un parlement suspendu, mettrait la nation en danger.

« En ces temps troublés, le choix que vous ferez ce dimanche est plus crucial que jamais », a-t-il déclaré mardi, alors que l’avion présidentiel attendait en arrière-plan une visite aux troupes françaises stationnées près de l’Ukraine. « Rien ne serait pire que d’ajouter le désordre français au désordre du monde », a-t-il déclaré.

Certains électeurs ont accepté et se sont opposés au choix de candidats aux extrêmes politiques qui gagnent en popularité. D’autres ont fait valoir que le système français, qui accorde un large pouvoir au président, devrait donner plus de voix au parlement aux multiples facettes.

« Je n’ai pas peur d’avoir une Assemblée nationale plus éclatée entre différents partis. J’espère un régime plus parlementaire et moins présidentiel, comme on peut en avoir dans d’autres pays », a déclaré Simon Nouis, un ingénieur votant en sud parisien.

Les agences de sondage ont estimé que les centristes de Macron pourraient finalement remporter de 255 à plus de 300 sièges, tandis que la coalition de gauche dirigée par Melenchon, appelée Nupes, pourrait remporter plus de 200 sièges. Le parti d’extrême droite Rassemblement national de Marine Le Pen, vice-champion à l’élection présidentielle, devrait renforcer sa petite présence parlementaire mais reste loin derrière.

« La déception était claire le soir du premier tour pour les chefs des partis présidentiels », a déclaré Martin Quencez, analyste politique au German Marshall Fund of the United States.

Si Macron ne parvient pas à obtenir la majorité, cela n’affectera pas simplement la politique intérieure de la France, cela pourrait avoir des ramifications dans toute l’Europe. Les analystes prédisent que le dirigeant français devra passer le reste de son mandat à se concentrer davantage sur son agenda intérieur que sur sa politique étrangère. Cela pourrait signifier la fin du président Macron, l’homme d’État continental.

S’il perd sa majorité, « il faudrait qu’il s’implique davantage dans la politique intérieure dans les cinq prochaines années qu’il ne l’était auparavant, donc on pourrait s’attendre à ce qu’il ait moins de capital politique à investir au niveau européen ou au niveau international… Cela peut avoir un impact sur la politique européenne dans son ensemble dans les affaires européennes », a déclaré Quencez.

——



Jeffrey Schaeffer à Paris y a contribué.