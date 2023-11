Les électeurs font confiance à Trump plutôt qu’à Biden sur l’Ukraine, Israël et la Chine (sondage)

Les électeurs font plus confiance à l’ancien président Trump qu’au président Biden pour résoudre les problèmes avec l’Ukraine, Israël et la Chine, selon un nouveau sondage.

Le sondage Bloomberg News et Morning Consult a révélé que davantage d’électeurs ont déclaré faire confiance à Trump pour gérer les relations entre les États-Unis et la Chine. Quarante-six pour cent ont déclaré qu’ils faisaient confiance à Trump sur cette question, tandis que 34 pour cent ont déclaré qu’ils faisaient davantage confiance à Biden. Vingt pour cent des personnes interrogées ont déclaré ne faire confiance à aucun d’eux pour gérer la politique étrangère avec la Chine.

De même, 45 % des personnes interrogées ont déclaré faire confiance à Trump pour gérer la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Biden a encore une fois gagné moins de confiance parmi les électeurs, avec 34 pour cent. Vingt et un pour cent ont déclaré qu’aucun des deux candidats n’était digne de confiance pour gérer la guerre, le sondage a trouvé.

Un peu plus d’électeurs étaient indécis en ce qui concerne la guerre entre Israël et le Hamas, selon l’enquête. Vingt-quatre pour cent des personnes interrogées ont déclaré ne faire confiance ni à Trump ni à Biden pour gérer le conflit en cours au Moyen-Orient.

Quarante-trois pour cent ont déclaré qu’ils faisaient confiance à Trump pour gérer la guerre, tandis que 33 pour cent ont déclaré qu’ils faisaient confiance à Biden pour le conflit.

Les électeurs des Swing State ont généralement déclaré que Biden faisait ce qu’il fallait pour aider les civils en Ukraine, en Israël et à Gaza, même si « un nombre considérable » pensait qu’il en faisait trop ou pas assez.

Dans un hypothétique affrontement entre Trump et Biden en 2024, davantage de personnes interrogées ont choisi Trump. L’ancien président a obtenu 40 % de soutien lors de l’élection théorique, tandis que Biden en a obtenu 38 %.

Dans un autre sondage CNN récemment publié, Trump mène de peu Biden. Il a révélé que les sondages pour Trump s’élevaient à 49 pour cent contre 45 pour Biden parmi les électeurs inscrits lors de l’hypothétique revanche entre les concurrents aux élections de 2020.

Un sondage du New York Times/Siena College a révélé que Trump était en tête de Biden dans cinq des six États critiques du champ de bataille, jugés susceptibles de déterminer l’issue de la course de 2024.

Les deux sondages ont révélé que Biden perdait le soutien des électeurs de couleur.

Trump devance largement les autres candidats républicains, qui ont débattu sans lui pour la troisième fois cette semaine.

Lors du débat de mercredi, les candidats se sont démarqués en matière de politique étrangère en répondant à des questions sur l’Ukraine, Israël et la Chine. Les candidats étaient en désaccord sur la manière de gérer la guerre en Ukraine.

L’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie ont fermement soutenu l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie, tandis que l’entrepreneur Vivek Ramaswamy et le gouverneur de Floride Ron DeSantis ont critiqué le soutien américain.

Le sondage Bloomberg News et Morning Consult a interrogé 4 922 électeurs inscrits dans sept États swing. L’enquête a été menée en ligne du 30 octobre au 7 novembre et comporte une marge d’erreur d’un point de pourcentage.