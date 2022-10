Les électeurs exigent des élections générales maintenant que Sunak devient le troisième Premier ministre de 2022

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a affirmé qu’il détenait un mandat au pouvoir alors qu’il entrait au 10 Downing Street pour former son nouveau gouvernement mardi – mais la plupart des électeurs veulent avoir leur mot à dire lors d’une élection générale, selon des sondages exclusifs.

Le dernier Premier ministre britannique – le troisième en dix semaines – a clairement indiqué qu’il ne demanderait pas l’approbation de son programme, citant les élections générales de 2019 remportées par les conservateurs sous Boris Johnson.

Mais un sondage pour The Independent a révélé que près des deux tiers (61%) des électeurs – dont près de deux sur cinq (38%) de ceux qui ont soutenu les conservateurs en 2019 – disent que le nouveau Premier ministre devrait obtenir son propre mandat en appelant une élection maintenant.

Il est venu comme le nombre de signatures sur L’indépendantLa pétition pour une élection a maintenant dépassé 430 000.

“Le mandat que mon parti a obtenu en 2019 n’est la propriété exclusive d’aucun individu”, a déclaré M. Sunak après son retour du palais de Buckingham. “C’est un mandat qui nous appartient et nous unit tous.”

Il a promis une administration qui corrigerait les “erreurs” de son prédécesseur Liz Truss et offrirait “l’intégrité, le professionnalisme et la responsabilité à tous les niveaux”. Mais sa dépendance continue à l’égard du soutien de la droite conservatrice était évidente lorsqu’il a reconduit Suella Braverman au poste de secrétaire à l’intérieur quelques jours après son limogeage pour avoir enfreint les règles de sécurité.

Le dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré que M. Sunak n’avait mené qu’une seule campagne électorale pour devenir Premier ministre, au cours de laquelle il avait été “battu” par Mme Truss.

“Pas étonnant qu’il ne veuille pas se battre contre des élections générales”, a déclaré Sir Keir à son cabinet fantôme.

Et le chef libéral démocrate, Sir Ed Davey, a déclaré: «Le refus de Rishi Sunak de déclencher des élections générales montre que le Parti conservateur ne fait pas confiance au peuple britannique.

“Le public sera à juste titre furieux de ne pas avoir eu son mot à dire, tandis que les députés conservateurs décideront qui dirige notre pays.”

Quelque 52% des personnes interrogées par Savanta ont déclaré qu’il n’était pas acceptable qu’un nouveau Premier ministre soit choisi par les députés du parti au pouvoir, comme l’était M. Sunak, ou par des membres du parti, comme ce fut le cas avec Mme Truss. Seulement 37 % pensaient que c’était une façon acceptable de choisir le chef du gouvernement national.

Moins d’un sur trois (31%) pense qu’il est juste que Sunak reste à Downing Street sans vote national, et plus de la moitié (52%) disent qu’il n’est pas acceptable pour les députés ou les membres du parti au pouvoir de décider de l’identité du Premier ministre sans référence aux électeurs.

Pendant ce temps, M. Sunak a fait face à une vague de colère de la part des conservateurs de base qui se sont vu refuser un vote sur la direction parce que Boris Johnson et Penny Mordaunt ont abandonné le concours alors que l’ancien chancelier s’assurait une avance inattaquable parmi les députés.

Le président du groupe de réflexion Bow Group, Ben Harris-Quinney, a déclaré que des dizaines de milliers de personnes pourraient démissionner à la suite du « couronnement » de Sunak.

Et la présidente de l’Association conservatrice de Telford, Tamara Woods, a déclaré que les membres de la base se sentent «utilisés».

Voulez-vous des élections générales maintenant ?

“Ils ont fait en sorte que la base se sente utilisée et non nécessaire”, a déclaré Mme Woods à l’émission Today de BBC Radio 4. «Nous sommes les personnes qui doivent se tenir sur le pas de la porte.

« Nous sommes le peuple qui doit défendre ce qui se passe au parlement. Le parti conservateur est une très, très grosse machine et ils ont exclu une grande partie d’entre nous.

Le sondage d’aujourd’hui, réalisé du 21 au 23 octobre, confirme la tâche colossale à laquelle M. Sunak est confronté pour regagner la confiance des électeurs à la suite de l’effondrement calamiteux des notes conservatrices sous Mme Truss.

Les travaillistes étaient à 51% (en hausse de huit points par rapport à un sondage similaire il y a un mois), contre 25% pour les conservateurs (en baisse de quatre) et les libéraux-démocrates à huit (en baisse de quatre).

Bien que l’avance du Labour ait été réduite par rapport aux plus de 30 points enregistrés ces dernières semaines, dans un “rebond” conservateur apparent en raison de la démission de Mme Truss, il offrirait toujours à Sir Keir Starmer une victoire écrasante aux élections générales.

Dans un verdict accablant sur les dommages causés à la réputation de compétence économique des conservateurs par les événements de ces dernières semaines, quelque 58% des personnes interrogées ont déclaré que les conservateurs n’étaient pas capables de gérer l’économie, contre seulement 31% qui ont déclaré l’être.

Confrontés aux travaillistes dans une série de domaines politiques, les conservateurs ont pris du retard sur tous les points, sauf pour assurer la défense du Royaume-Uni, où ils menaient d’un seul point (39-38%).

Le parti de Starmer mené par un énorme 20 points (48% contre 28) pour offrir un leadership fort, par 19 points (48-29) pour gérer l’économie, par 25 points (50-25) pour assurer la stabilité et 10 points 44-34 ) sur la création d’un bon environnement pour les affaires – tous traditionnellement considérés comme les principaux points forts des conservateurs.

Et le parti travailliste est également en tête par de larges marges sur son propre « territoire d’origine », avec un avantage de 30 points sur les conservateurs pour la gestion du NHS (54 % contre 24) et de 25 points (52-27) pour la prestation de l’éducation, à 21 ans. points sur la lutte contre le changement climatique (47-26), de 21 points (48-27) sur la création d’une société pacifique et sûre et de 30 points (54-24) sur la création d’un bon environnement pour les familles.

Le sondage a confirmé que M. Sunak était le choix préféré des électeurs en tant que chef conservateur, battant Johnson dans une bataille en tête-à-tête de 42% contre 34 et Mordaunt de 47% contre 23.

Mais parmi les électeurs conservateurs, M. Johnson était le premier choix en fuite, battant Sunak de 51% à 35 et Mordaunt de 60-18.

Les résultats indiquent que Johnson aurait pu remporter le poste de Premier ministre s’il s’était senti capable de se présenter pour une confrontation avec Sunak lors d’un scrutin en ligne des membres du parti.

– Savanta ComRes a interrogé 2 027 adultes britanniques entre le 21 et le 23 octobre.