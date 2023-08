Les électeurs d’un comté de l’Iowa rejettent l’auditeur nommé par le GOP qui a émis des doutes sur les élections de 2020

INDIANOLA, Iowa (AP) — Plus tôt cet été, un conseil d’administration contrôlé par le GOP dans un comté de l’Iowa a décidé que la personne qui superviserait leurs élections locales serait un compatriote républicain qui n’avait aucune expérience spécifique en matière d’élections et qui avait déjà publié des messages sur les réseaux sociaux. la légitimité de la présidentielle de 2020. Les démocrates locaux ont été indignés – et le mandat de David Whipple en tant qu’auditeur du comté n’a pas duré longtemps.

Mardi, les électeurs du comté de Warren ont décidé à une écrasante majorité de remplacer Whipple par Kimberly Sheets, une démocrate qui avait travaillé au bureau du commissaire aux comptes. Elle a obtenu environ 67 % des voix contre Whipple lors des élections spéciales, ce qui a mis en évidence le désir des électeurs de choisir leur propre candidat pour ce poste important et de prendre position contre ce que certains considéraient comme une atteinte excessive du gouvernement local.

« Il y a eu une prise de pouvoir », a déclaré Steven Rose, 71 ans, d’Indianola, à propos de la nomination de Whipple à ce poste après la retraite de l’ancien auditeur en juin. Rose, qui a voté pour Sheets, a déclaré : « Je vote contre ce que le conseil de surveillance a fait autant que je vote pour le candidat. »

La poussière dans le comté rural et suburbain de plus en plus rouge au sud de Des Moines est le dernier exemple de bureaux électoraux locaux à travers les États-Unis dirigés par des personnes qui ont nié les résultats de l’élection présidentielle de 2020 ou ont promu des théories du complot sans fondement sur la façon dont les élections se déroulent. . Mais dans le comté de Warren, la façon dont Whipple a été nommé a suscité autant – sinon plus – de colère des électeurs que certaines de ses publications en ligne.

Le poste d’auditeur dans le comté de Warren a été ouvert en mai, lorsque la démocrate Traci VanderLinden a pris sa retraite après 25 ans à ce poste. VanderLinden était la seule démocrate à occuper un poste au sein du gouvernement du comté, après avoir été réélue pour la dernière fois en 2020. Sheets, son adjointe depuis 2019, a été recommandée pour la remplacer.

Mais lors d’une réunion publique du 6 juin, le conseil de surveillance composé de trois membres, tous républicains, a voté en faveur de la nomination de Whipple à ce poste – malgré son manque d’expérience au sein du gouvernement et ses postes antérieurs qui semblaient soutenir les affirmations infondées d’élection de l’ancien président Donald Trump. fraude en 2020.

Dans son soutien à Whipple, le superviseur du comté, Darren Heater, a déclaré lors de la réunion de juin que le conseil d’administration n’avait pas peur de conduire le changement, même si c’est difficile.

«Nous aimons tous Kim Sheets. Je veux dire, quiconque a travaillé avec elle pendant plus de 10 minutes l’aimera », a déclaré Heater. « Mais c’est en quelque sorte un moment déterminant pour le comté de Warren », a-t-il poursuivi. « Allons-nous continuer sur le chemin qui nous a mené là où nous en sommes ou allons-nous faire quelque chose de grand et changer ? »

Au moins un membre du conseil d’administration a suggéré qu’il était au courant des publications de Whipple sur les réseaux sociaux au moment de sa nomination, selon le Des Moines Register, y compris des publications publiées après les élections de 2020 dans lesquelles Whipple incluait le hashtag #StopTheSteal. Dans un autre, il a commenté : « Trump a compris… La gauche a essayé très fort de voler notre nation, mais non merci, nous resterons des patriotes et des Américains libres », selon des captures d’écran prises par le Des Moines Register. Whipple a également partagé une déclaration de Trump le 22 décembre 2020, disant : « Il ne part pas malgré les reportages des médias. J’adore ça !

« Quand le président des États-Unis en exercice dit cela, cela ne créerait-il pas une certaine émotion pour que tout le monde s’assoie et dise : hé, s’il y a de la fumée, voyons s’il y a du feu ? » Whipple a déclaré lundi à l’Associated Press, en expliquant pourquoi il avait fait ces commentaires en ligne.

Whipple, qui a déclaré avoir depuis supprimé les messages pour protéger ses amis et sa famille, a déclaré qu’il n’avait pas suivi de près les enquêtes qui n’étayaient pas les affirmations de Trump, mais qu’il acceptait Joe Biden comme président légitime.

La campagne de Whipple pour son élection au bureau s’est concentrée sur les problèmes qu’il a déclaré avoir trouvés et résolus dans les opérations du bureau depuis qu’il est devenu auditeur par intérim, y compris le matériel de vote qui n’avait pas été comptabilisé, les frais de retard accumulés et les bâtiments du comté mal entretenus.

Mais dès le départ, Whipple a également été contraint de se mettre sur la défensive à cause de ses publications sur les réseaux sociaux.

Alison Hoeman, 47 ans, de Norwalk, a déclaré qu’elle était choquée par les messages de Whipple et qu’elle ne pouvait donc pas lui faire confiance, même s’il a depuis déclaré que l’élection était légitime.

« Qu’il le fasse exprès ou qu’il ne l’ait pas lu ou qu’il y croit ou quoi que ce soit d’autre, cette personne ne peut pas être responsable de nos élections », a déclaré Hoeman. « Sous la pression, les gens disent beaucoup de choses, non ? Mais c’est ce que vous faisiez à l’époque.

Depuis les élections de 2020 et les mensonges de Trump selon lesquels elles ont été volées, l’inquiétude s’est accrue autour de ceux qui supervisent les élections, de l’État au niveau local. À mi-mandat de 2022, plusieurs candidats qui ont nié ou remis en question la légitimité des élections de 2020 se sont présentés à des postes à l’échelle de l’État – remportant leurs primaires dans des États comme le Michigan, le Nevada et la Pennsylvanie, mais perdant finalement aux élections générales. Quelques-uns ont été élus.

Au niveau local, certains ont également pris le contrôle, sonnant l’alarme sur la manière dont ils administreront les élections s’ils ne croient pas que les élections soient équitables. L’ancienne secrétaire du comté de Mesa, au Colorado, Tina Peters, a été inculpée en lien avec une faille de sécurité au sein de son bureau électoral qui a entraîné la mise en ligne d’une copie du disque dur du système de vote de son comté. Pourtant, elle est devenue une figure éminente parmi ceux qui promeuvent les théories du complot sur les machines à voter truquées.

Peters a nié tout acte répréhensible et sera jugé plus tard cette année.

Plus tôt ce mois-ci, l’ancien responsable électoral du comté de Coffee, en Géorgie, faisait partie des 19 personnes, dont l’ancien président, inculpées de plusieurs chefs d’accusation dans ce que les procureurs décrivent comme un « complot visant à modifier illégalement le résultat de l’élection en faveur de Trump ». Les procureurs affirment que cela incluait une atteinte à la sécurité du matériel électoral dans la communauté du sud de la Géorgie.

Dans le comté de Warren, Amy et Jim Wooley n’avaient ni vu ni entendu parler des commentaires passés de Whipple. Les retraités d’Otter Creek, une communauté non constituée en société dans la campagne d’Indianola, ont déclaré avoir voté pour Sheets parce qu’elle avait l’expérience. Jim Wooley, 72 ans, a déclaré : « Pour moi, c’est bien plus une question d’expérience que de R ou D. »

Frances Kuncel, 72 ans, d’Ackworth, a déclaré que les responsables du comté avaient le droit de choisir un républicain comme auditeur par intérim et qu’il n’était pas nécessaire de prendre une décision « magnanime » qui, selon elle, ne viendrait « jamais » de l’autre côté.

« On ne voit pas cela dans un État contrôlé par les Démocrates », a-t-elle déclaré, ayant récemment quitté l’Illinois pour s’installer dans l’Iowa.

L’inquiétude de Whipple concernant l’intégrité des élections et le travail qu’il a déclaré avoir accompli pour sécuriser le processus depuis son entrée en fonction ont convaincu Dan Robinson, 46 ans, de Norwalk.

«C’est énorme», dit-il. « Quiconque veut se lever et aider à résoudre ce problème, s’en occupe, c’est là que je vais voter. »

Pour Chris Shipley, cependant, ces postes étaient disqualifiants. Il a déclaré qu’il ne voulait pas de quelqu’un qui nie la tenue d’élections ou qui relaie des théories du complot « à proximité de mon gouvernement ».

Il n’aimait pas non plus que Whipple se soit vu « confier » le poste.

« Si les gens viennent voter et qu’il obtient le poste, alors très bien, alors il l’a mérité », a déclaré Shipley, 52 ans, qui vit à Norwalk. « Mais vous venez de le remettre comme ils l’ont fait ? Je ne pense tout simplement pas que ce soit vrai.

« Les élections locales sont tout aussi importantes que les élections nationales », a-t-il déclaré. « Surtout ceux comme celui-ci. »

Hannah Fingerhut, Associated Press