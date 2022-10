Les électeurs du Nouveau-Mexique devraient peser sur une mesure de vote constitutionnel pour l’éducation de la petite enfance en novembre

En novembre, après une lutte politique qui remonte à plus d’une décennie, les électeurs du Nouveau-Mexique sont sur le point d’approuver une mesure électorale qui ferait de l’État du sud-ouest le premier du pays à garantir un droit constitutionnel à l’éducation de la petite enfance.

La mesure autoriserait les législateurs à tirer de nouveaux fonds d’un fonds souverain de l’État pour fournir un flux de financement dédié à la garde d’enfants et à l’éducation préscolaire universelle, et renforcer les programmes de visites à domicile pour les nouveaux parents.

Le fonds fiduciaire unique — le Land Grant Permanent Fund — a été créé lors de la création du Nouveau-Mexique en 1912 et est financé par les revenus pétroliers et gaziers de l’État et les intérêts sur les investissements du fonds; il est aujourd’hui évalué à près de 26 milliards de dollars. La constitution de l’État exige que 5 % du fonds soit retiré chaque année pour soutenir les écoles publiques, les hôpitaux et les universités. L’amendement, s’il est adopté, autoriserait le retrait de 1,25% supplémentaire par an pour l’éducation, en attribuant environ 150 millions de dollars à l’éducation de la petite enfance et environ 100 millions de dollars supplémentaires pour K-12. (La façon exacte dont l’argent serait dépensé serait déterminée après l’adoption de l’amendement.)

Les électeurs de toutes les convictions politiques semblent ouverts à l’idée : un sondage parrainé par l’Albuquerque Journal en août a révélé que 69 % des électeurs probables de l’État ont soutenu l’amendement, et seulement 15 % s’y sont opposés. Ces chiffres comprenaient 79% de démocrates, 70% d’indépendants et 56% de républicains.

Un sondage plus récent mené par Public Policy Polling en octobre a révélé que 51% des électeurs ont soutenu l’amendement, 26% étant opposés et 23% seraient incertains. Les électeurs hispaniques et latinos étaient les groupes démographiques les plus favorables.

La victoire potentielle du Nouveau-Mexique survient alors que les défenseurs au niveau national luttent pour obtenir des victoires pour le système de garde d’enfants chancelant du pays. Au Congrès, l’argent pour la garde d’enfants a été retiré du programme de dépenses sociales des démocrates. Les parents recherchent désespérément des programmes ouverts et abordables aujourd’hui. Les travailleurs de la petite enfance abandonnent le terrain pour les industries mieux rémunérées. Les emplois de garde d’enfants ont diminué de près de 10 % par rapport à février 2020.

Les militants du Nouveau-Mexique, un État qui n’est pas connu pour sa solide politique de protection de l’enfance, espèrent que leurs efforts pourront servir de modèle à d’autres États et signaler au gouvernement fédéral que la garde d’enfants n’est pas seulement nécessaire, mais politiquement populaire.

“Nous faisons absolument partie d’un plus grand réseau d’États, et tous les États n’ont pas un [Land Grant] Fonds permanent, mais chaque État a une législature et une organisation », a déclaré Andrea Serrano, directrice exécutive d’Olé, un groupe de base du Nouveau-Mexique. “Nous savons qu’ils nous regardent pour voir ce qui se passe.”

Les dirigeants s’empressent de dire qu’ils ne voient pas les efforts créatifs de l’État comme un remplacement de l’aide fédérale. «En fin de compte, notre objectif est d’avoir un financement à tous les niveaux de gouvernement», a déclaré Jennifer Wells, directrice nationale par intérim de la justice économique pour Community Change Action.

Les militants ont passé plus de 10 ans à travailler pour obtenir un financement pour la petite enfance sur le bulletin de vote

Plus d’un quart des enfants de moins de 5 ans du Nouveau-Mexique vivent dans la pauvreté, l’un des taux les plus élevés du pays. L’État s’est longtemps classé au bas du projet national Kids Count de la Fondation Annie E. Casey – un classement annuel du bien-être des enfants basé sur 16 indicateurs.

Il y a plus d’une décennie, les défenseurs du Nouveau-Mexique ont commencé à s’organiser pour faire pression sur les législateurs afin qu’ils consacrent davantage de fonds aux initiatives de la petite enfance, inspirés par ces faibles classements et une multitude de recherches émergentes qui ont montré à quel point le développement du cerveau et l’apprentissage socio-émotionnel se produisent dans les premières années d’un enfant. trois ans de vie. Leur objectif était une résolution pour soumettre aux électeurs la question du retrait de plus d’argent du Fonds permanent.

Carmella Salinas, éducatrice de la petite enfance au Nouveau-Mexique depuis 20 ans, se souvient quand elle a entendu parler pour la première fois des efforts d’organisation menés par Olé et s’est impliquée. “En 2012, je gagnais encore environ 10 $ de l’heure, je travaillais tout le temps et je ne pouvais pas payer mes factures”, a-t-elle déclaré à Vox. « Ensuite, j’ai entendu parler de toutes ces autres femmes qui avaient les mêmes problèmes que moi ou qui n’avaient pas les moyens de faire garder leurs enfants. Les gens croyaient que nous étions des baby-sitters et que si vous aimez votre travail, l’argent n’a pas d’importance. Salinas a commencé à faire des voyages de lobbying, à écrire des éditoriaux et à s’exprimer.

L’une des raisons pour lesquelles la proposition du Fonds permanent s’est avérée populaire est qu’elle ne nécessiterait pas d’augmenter les impôts.

Cela a été un long combat à la législature de l’État. Le représentant d’État Antonio Maestas, un démocrate d’Albuquerque, a déclaré au rapport politique du Nouveau-Mexique qu’au cours des neuf années où il a coparrainé la résolution, le projet de loi a été adopté par 25 commissions à la Chambre et a fait l’objet de six débats de trois heures à la Chambre. Au Sénat, il a déclaré que le projet de loi avait fait l’objet de cinq audiences d’une durée moyenne d’environ 20 minutes chacune, et que le Sénat avait eu deux heures de débat public sur le projet de loi.

Serrano a déclaré à Vox que leur plus grand obstacle pour que la mesure soit finalement votée était de surmonter la résistance d’une poignée de démocrates conservateurs. “Année après année, ils ne l’ont pas entendu ou l’ont tué au sein du comité sénatorial des finances”, a-t-elle déclaré, faisant référence à des législateurs démocrates comme les sénateurs d’État John Arthur Smith et Mary Kay Papen, qui ne sont plus en poste. .

Pour surmonter leur résistance, les partisans progressistes ont décidé en 2020 de lancer ce qui a finalement été couronné de succès contre ces politiciens en place de longue date. Les progressistes ont également lancé des défis avec succès contre d’autres démocrates qui s’opposaient à l’augmentation du salaire minimum, à la légalisation de la marijuana à des fins récréatives et à la facilitation de l’accès à l’avortement.

“Il y avait une poignée de législateurs qui bloquaient vraiment tout type de progrès au Nouveau-Mexique, et une fois qu’ils ont été démis de leurs fonctions, la mesure de la petite enfance a été adoptée et mise sur le bulletin de vote”, a expliqué Serrano.

Certains législateurs républicains se sont également opposés à l’idée de se retirer de la concession foncière, notant que plus les citoyens retirent du fonds, moins il y a de chances que les intérêts composés augmentent sur les investissements de l’État. En tant que compromis de sauvegarde, les législateurs ont inclus dans la mesure du scrutin un libellé indiquant que si la valeur marchande moyenne de fin d’année du fonds sur cinq ans retombait en dessous de 17 milliards de dollars, le retrait supplémentaire de 1,25% cesserait.

Si les électeurs approuvent la mesure, les législateurs de l’État créeront ensuite une législation habilitante pour déterminer comment les nouveaux fonds seront administrés. Serrano dit qu’une priorité majeure pour leur groupe est de s’assurer que les éducateurs de la petite enfance sont inclus dans ce processus et de faire pression pour un réseau de carrière pour les travailleurs, avec des salaires qui commencent à 18 $ l’heure. De nombreux éducateurs de la petite enfance au Nouveau-Mexique gagnent toujours le salaire minimum, qui se situe à 11,50 $ et n’atteindra que 12 $ de l’heure en janvier.

L’année dernière, le Nouveau-Mexique a fait la une des journaux lorsque sa gouverneure démocrate, Michelle Lujan Grisham, a annoncé des réformes visant à rendre la garde d’enfants gratuite pour presque toutes les familles de l’État. Les réformes de financement – ​​les premières du genre dans le pays – ont été rendues possibles en tirant parti des fonds de secours fédéraux Covid-19, mais ces dollars vont bientôt se tarir. Les partisans définissent la mesure du scrutin de novembre comme une étape nécessaire pour étendre ces changements accessibles.

Les défenseurs espèrent que le Nouveau-Mexique pourra être un point de preuve pour les efforts nationaux

Après que la loi sur la réduction de l’inflation a été adoptée au Sénat sans aucune disposition sur la garde d’enfants, un coup dur après que la Chambre eut approuvé un investissement de 390 milliards de dollars en novembre 2021, les défenseurs ont dû planifier maussadement leur prochaine décision.

Pour l’instant, les organisateurs considèrent les crédits et les négociations sur les dépenses omnibus de fin d’année comme des opportunités de pousser à plus de dépenses pour la garde d’enfants. Une possibilité probable est d’augmenter les investissements dans la subvention globale pour la garde d’enfants et le développement (CCDBG), un programme fédéral visant à réduire les frais de garde d’enfants pour les familles à faible revenu.

Il existe déjà un soutien bipartite pour augmenter les investissements dans le programme, mais cela seul ne ferait pas grand-chose pour résoudre la crise des coûts et de l’accès pour les familles de la classe moyenne, ou les salaires notoirement bas des travailleurs de la garde d’enfants.

“Notre point de vue est que les efforts de l’État en matière de garde d’enfants sont positifs pour plusieurs raisons, notamment en démontrant au Congrès les nombreux besoins qui existent pour les enfants, leurs familles et les éducateurs de la petite enfance”, a déclaré Averi Pakulis, vice-présidente de la politique de la petite enfance. à First Focus on Children, un groupe de défense. « Cependant, nous pensons qu’il est également impératif d’investir massivement dans notre système de garde d’enfants, en partie parce qu’il est inacceptable que seuls quelques les enfants et les familles, selon l’État dans lequel ils vivent, d’avoir des services de garde d’enfants de haute qualité, abordables et accessibles.

Erica Gallegos, cofondatrice du Child Care for Every Family Network, a déclaré que sa coalition – qui a été lancée il y a environ un an et demi – travaille à l’élaboration d’une stratégie étatique et fédérale, dont une qui apporte beaucoup plus de robustesse et de long terme. -investissements à terme aux états rouges. Gallegos était elle-même éducatrice de la petite enfance et impliquée en tant que militante dans la lutte du Nouveau-Mexique avec Olé.

En mai dernier, ils ont aidé à organiser une journée nationale sans garde d’enfants afin de susciter un soutien pour un accès équitable aux services de garde et de meilleures conditions de travail pour les prestataires. Plus tôt ce mois-ci, les défenseurs ont également organisé une semaine nationale d’action des électeurs pour la garde d’enfants, pleine d’événements pour faire pression sur les élus pour qu’ils interviennent sur la question.

“Le combat au Nouveau-Mexique est si brillant et montre comment vous pouvez ancrer la garde des jeunes enfants comme un droit dans le système éducatif plus large”, a déclaré Wells de Community Change Action. “Nous pouvons obtenir de vraies victoires, mais nous savons que les États ne peuvent pas gérer cela seuls.”