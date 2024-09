Les électeurs du New Jersey sont sur le point de choisir un successeur à l’ancien membre du Congrès lors d’une élection spéciale

TRENTON, New Jersey — Les électeurs du nord du New Jersey sont sur le point de se prononcer sur une élection spéciale à la Chambre des représentants des États-Unis pour pourvoir le siège qui s’est ouvert lorsque le représentant Donald Payne Jr. est décédé plus tôt cette année.

La présidente démocrate du conseil municipal de Newark, LaMonica McIver, et la républicaine Carmen Bucco sont en compétition pour le siège dans le 10e district du Congrès, à majorité démocrate et noire. Le gouverneur démocrate Phil Murphy fixer les élections spéciales en vertu de la loi de l’État après le décès de Payne en avril. Il avait siégé à la Chambre pendant plus de deux décennies.

L’élection de mercredi déterminera qui occupera le siège restant de Payne, qui se termine le 3 janvier 2025. Le processus électoral régulier qui se tiendra en parallèle déterminera qui occupera le siège après cette date. McIver et Bucco sont également en lice pour la totalité du mandat de Payne, aux côtés de candidats tiers.

McIver est devenue le porte-drapeau des démocrates lorsqu’elle a remporté une primaire spéciale plus tôt cet été parmi 11 candidats, recevant le soutien de la famille de Payne, des dirigeants du parti et du sénateur démocrate Cory Booker. Elle siège au conseil municipal de la plus grande ville de l’État depuis 2018 et a travaillé comme directrice du personnel pour les écoles publiques de Montclair.

McIver a déclaré que ses principales priorités politiques comprenaient l’accessibilité financière, les infrastructures, le droit à l’avortement et « la protection de notre démocratie ».

« Au cours de ma courte période de campagne, j’ai passé beaucoup de temps à discuter avec différents résidents de leur capacité à se permettre de vivre », a-t-elle déclaré, ajoutant que des politiques sont nécessaires pour contenir la croissance des loyers et des prix des médicaments sur ordonnance, entre autres domaines.

Sur son site Internet de campagne, Bucco se décrit comme un petit entrepreneur influencé par son éducation dans un système de placement familial. Il cite comme principaux enjeux le soutien aux forces de l’ordre et la lutte contre la corruption.

Ce fut une année volatile pour les démocrates du New Jersey, où le parti domine le gouvernement de l’État et la délégation du Congrès.

Parmi les développements, on peut citer la conviction sur les accusations de corruption fédérales de Le sénateur américain Bob Menendezqui a nié les accusations, et la disparition de ce qu’on appelle la ligne du parti du comté – un système dans lequel les dirigeants politiques locaux donnent à leurs candidats préférés une position favorable sur le bulletin de vote primaire.

Le représentant démocrate Andy Kim, qui se présente au siège de Menendez, et d’autres démocrates a intenté une action en justice fédérale contestant cette pratique dans le cadre de sa campagne visant à évincer Menendez, qui a résigné depuis sa condamnation.