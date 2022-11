Les électeurs du Montana rejettent le référendum sur l’avortement “né vivant”

HÉLÈNE, Mont. (AP) – Les électeurs du Montana ont rejeté un référendum législatif qui soulevait la perspective de poursuites pénales pour les prestataires de soins de santé à moins qu’ils ne prennent «toutes les mesures médicalement appropriées et raisonnables pour préserver la vie» d’un enfant né vivant, y compris après une tentative d’avortement.

Les professionnels de la santé et d’autres opposants ont fait valoir que la proposition pourrait priver les parents d’un temps précieux avec des nourrissons nés avec des problèmes médicaux incurables si les médecins sont obligés de tenter un traitement.

“La victoire d’aujourd’hui envoie un message clair aux dirigeants de l’État : les habitants du Montana exigent notre droit de prendre des décisions privées en matière de soins de santé pour nous et nos familles avec l’aide de nos équipes médicales de confiance – et sans l’interférence des politiciens”, a déclaré Hillary-Anne Crosby, porte-parole de une organisation appelée Compassion for Montana Families qui s’est opposée à la mesure, a déclaré jeudi dans un communiqué.

Le résultat intervient après une série de victoires pour les partisans du droit à l’avortement dans les États du pays où l’avortement figurait directement sur le bulletin de vote lors des élections de mi-mandat. Les électeurs ont inscrit les protections contre l’avortement dans les constitutions des États du Michigan, de la Californie et du Vermont. Ils ont également rejeté un amendement constitutionnel anti-avortement dans le Kentucky conservateur, tout comme les électeurs l’ont fait au Kansas en août.

Les partisans ont déclaré que le projet de loi du Montana visait à empêcher le meurtre de nourrissons en dehors de l’utérus dans les rares cas d’échec d’un avortement, ce qui est déjà illégal. Les sanctions pour violation de la loi proposée auraient inclus jusqu’à 50 000 $ d’amendes et jusqu’à 20 ans de prison.

Le parrain du projet de loi, le représentant républicain Matt Regier de Kalispell, n’a pas immédiatement renvoyé un message téléphonique demandant des commentaires. Il a déclaré que prendre des mesures extrêmes pour sauver la vie d’un enfant atteint de malformations mortelles “n’est pas médicalement raisonnable”.

Cependant, le référendum n’a pas spécifiquement créé la possibilité pour les parents de refuser de tels soins, ont noté les opposants.

Selon Americans United for Life, une organisation basée à Washington, DC, qui s’oppose à l’avortement, à l’aide à la mort et à la recherche sur les cellules souches infantiles, au moins la moitié des États américains ont mis en place des lois similaires sur les naissances vivantes après avortement.

“Cette initiative aurait criminalisé les médecins, les infirmières et les autres travailleurs de la santé pour avoir fourni des soins compatissants aux nourrissons et, ce faisant, outrepassé la prise de décision des parents du Montana”, a déclaré un communiqué de Lauren Wilson du chapitre du Montana de l’American Académie de Pédiatrie.

Amy Beth Hanson, Associated Press