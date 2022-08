Les électeurs du Missouri devraient peser sur la marijuana récréative

COLUMBIA, Mo. (AP) – Une campagne pour légaliser la marijuana à des fins récréatives dans le Missouri a recueilli suffisamment de signatures pour figurer sur le scrutin de novembre, a annoncé mardi le secrétaire d’État.

Le secrétaire d’État républicain Jay Ashcroft a également déclaré qu’une proposition visant à autoriser le vote par classement n’avait pas réussi à recueillir les quelque 170 000 signatures d’électeurs de six des huit districts du Congrès de l’État pour se faire élire.

Si les électeurs approuvent l’amendement constitutionnel sur la marijuana, les personnes âgées de 21 ans et plus pourraient l’acheter et la cultiver pour leur consommation personnelle dès cette année.

Les électeurs du Missouri ont approuvé l’utilisation de la marijuana à des fins médicales en 2018. Les efforts visant à autoriser l’utilisation de la marijuana à des fins récréatives n’ont pas réussi à passer la législature dirigée par les républicains du Missouri pendant des années, incitant les défenseurs à s’adresser plutôt aux électeurs pour approbation.

La marijuana récréative est déjà légale dans 19 États et des propositions de légalisation sont sur le bulletin de vote cet automne dans le Dakota du Sud et le Maryland. Les partisans tentent également d’obtenir des mesures sur le bulletin de vote dans l’Arkansas, le Dakota du Nord et l’Oklahoma.

Les partisans de la proposition de vote du Missouri mettent en évidence une disposition qui effacerait les condamnations antérieures liées à la marijuana pour les délinquants non violents et ceux dont la condamnation n’incluait pas la vente à des mineurs ou la conduite en état d’ébriété.

Les chapitres locaux de la NAACP, l’American Civil Liberties Union of Missouri, les avocats de la défense pénale et d’autres groupes de défense des droits civiques ont approuvé la radiation automatique, et cela pourrait élargir le soutien à l’initiative parmi les défenseurs républicains de la justice pénale. Sept autres États disposant de marijuana récréative légale ont également adopté des politiques de radiation automatique.

Les ventes de marijuana seraient taxées à 6% en vertu de la mesure du Missouri. On estime que la taxe rapportera plus de 46 millions de dollars au cours de la première année complète d’application de l’amendement et près de 70 millions de dollars l’année suivante. Les revenus seraient affectés aux maisons des anciens combattants, aux programmes de traitement de la toxicomanie et aux défenseurs publics.

Les villes et autres municipalités pourraient décréter des taxes de vente locales sur la marijuana récréative jusqu’à 3 % ou promulguer des interdictions locales sur les ventes de marijuana à des fins non médicales par un vote public.

Ballentine d’été, The Associated Press