Les électeurs du Massachusetts GOP évaluent le loyaliste de Trump pour le gouverneur

BOSTON (AP) – Les républicains du Massachusetts évaluent quel candidat a les meilleures chances de garder le bureau du gouverneur entre les mains du GOP alors qu’ils votent lors de la primaire de mardi: un ancien législateur de l’État approuvé par Donald Trump ou un nouveau venu politique qui s’est présenté comme le choix le plus modéré .

Geoff Diehl et Chris Doughty se disputent la chance de remplacer le gouverneur républicain sortant Charlie Baker, qui a choisi de ne pas briguer un troisième mandat.

Les démocrates ont une décision plus simple. La procureure générale Maura Healey – elle deviendrait la première femme et la première candidate ouvertement homosexuelle élue gouverneure si elle gagnait – ne fait face à aucun challenger après que le seul autre démocrate sur le bulletin de vote se soit retiré de la course.

Les électeurs républicains de l’État ne seront que les derniers à décider si le parti adoptera davantage le trumpisme ou s’il est prêt à revenir vers le centre. Lors de récentes primaires dans d’autres États bleus comme le Maryland et le Connecticut, les électeurs du GOP ont nommé des loyalistes de Trump, ce qui a nui aux chances du parti de gagner contre un démocrate aux élections générales de novembre.

Diehl, le favori parmi les délégués du Parti républicain de l’État du Massachusetts, a des liens avec Trump qui s’étendent jusqu’en 2016, lorsqu’il a été coprésident de la campagne présidentielle de Trump dans l’État. Trump a perdu le Massachusetts de près de 30 points de pourcentage lors de ses deux campagnes présidentielles. Diehl s’est également opposé aux protocoles COVID-19 et a salué la décision de la Cour suprême annulant Roe v. Wade.

Doughty, un homme d’affaires, a déclaré qu’il soutenait certaines des initiatives de Trump mais qu’il souhaitait se concentrer sur les défis auxquels est confronté le Massachusetts, qui, selon lui, est de plus en plus inabordable.

Diehl en est venu à accepter les fausses affirmations de Trump selon lesquelles il a perdu les élections de 2020. Diehl a déclaré l’année dernière qu’il ne pensait pas qu’il s’agissait d’une “élection volée”, mais a déclaré plus tard que l’élection avait été truquée, malgré des dizaines de tribunaux, des responsables locaux et le propre procureur général de Trump affirmant que le vote était légitime. Doughty, quant à lui, a déclaré qu’il pensait que le président Joe Biden avait été légitimement élu.

Le défi pour les deux est que le soutien de Trump peut bien jouer parmi l’aile conservatrice du parti, mais pourrait être un albatros politique dans un État où les républicains inscrits représentent moins de 10% de l’électorat, contre environ 31% pour les démocrates et environ 57% pour indépendants.

Diehl a fait face à une lutte similaire lorsqu’il a défié la sénatrice démocrate américaine Elizabeth Warren en 2018. Il a remporté une primaire républicaine à trois pour obtenir un peu plus d’un tiers des voix aux élections générales.

Doughty a déclaré qu’il travaillerait pour réduire les impôts et a déclaré que bien qu’il se considère comme «pro-vie», il accepte la décision de la Cour suprême de l’État reconnaissant le droit à l’avortement dans le Massachusetts.

Doughty a déclaré avoir collecté près de 2,3 millions de dollars pour sa campagne, la majeure partie provenant de sa propre poche, par rapport à Diehl, qui a collecté environ 582 000 dollars. Healey a le plus grand compte bancaire de campagne – environ 3,4 millions de dollars.

Le Massachusetts a l’habitude d’élire des gouverneurs républicains fiscalement conservateurs et socialement modérés, y compris d’anciens gouverneurs. William Weld et Mitt Romney – pour contrôler les majorités législatives démocrates écrasantes. Baker, un autre républicain dans ce moule, est resté populaire dans l’État.

L’élection comprend également plusieurs primaires démocrates contestées dans tout l’État, y compris pour le procureur général et le secrétaire du Commonwealth.

Deux démocrates se disputent le plus haut bureau de l’application de la loi: l’ancienne conseillère municipale de Boston Andrea Campbell et l’avocate des droits des travailleurs Shannon Liss-Riordan. Une semaine avant l’élection, un troisième candidat, l’ancien procureur général adjoint Quentin Palfrey, a annoncé qu’il suspendait sa campagne et a approuvé Campbell; il restera sur le bulletin de vote.

Campbell serait la première femme noire à occuper le poste dans le Massachusetts si elle était élue.

Le vainqueur affrontera le républicain Jay McMahon, un avocat qui s’est déjà présenté contre Healey et a perdu.

Le secrétaire démocrate sortant du Commonwealth, William Galvin, est en lice pour un huitième mandat. Il relève un défi lancé par sa collègue démocrate Tanisha Sullivan, présidente de la branche de Boston de la NAACP. Sullivan serait la première personne noire à occuper ce poste dans l’État.

Le vainqueur affrontera la républicaine Rayla Campbell en novembre. Campbell est également noir.

Il y a aussi des courses disputées dans la primaire démocrate pour l’auditeur et pour les courses démocrate et républicaine pour le lieutenant-gouverneur.

Aucun des neuf membres sortants de la Maison démocrate des États-Unis n’est confronté à des adversaires principaux. Il y a deux primaires républicaines contestées dans les 8e et 9e districts du Congrès.

Une nouvelle loi de l’État rend les bulletins de vote par correspondance «sans excuse» et les scrutins anticipés permanents lors des élections du Massachusetts. De nombreuses options de vote incluses dans la nouvelle loi ont été mises en œuvre au plus fort de la pandémie de coronavirus et se sont avérées populaires.

Steve Leblanc, Associated Press