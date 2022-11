Les électeurs du Kentucky rejettent l’amendement constitutionnel sur l’avortement

LOUISVILLE, Ky. (AP) – Les électeurs du Kentucky ont rejeté une mesure de vote visant à nier toute protection constitutionnelle de l’avortement, donnant une victoire aux partisans du droit à l’avortement qui ont vu l’accès à la procédure érodé par les législateurs républicains dans l’État profondément rouge.

Le résultat des élections de mardi a mis en évidence ce qui semblait être un écart entre le sentiment des électeurs et les attentes de la législature dominée par les républicains du Kentucky, qui a imposé une interdiction quasi totale des avortements et mis l’amendement constitutionnel proposé sur le bulletin de vote.

Bien qu’il s’agisse d’une victoire morale importante pour les défenseurs du droit à l’avortement, la défaite de l’amendement n’aura aucun impact pratique sur le droit à l’avortement si une interdiction radicale de la procédure approuvée par les législateurs survit à une contestation judiciaire actuellement devant la Cour suprême de l’État.

Pourtant, le rejet de l’amendement laisse ouverte la possibilité que l’avortement puisse être déclaré droit de l’État par le tribunal.

Rachel Sweet de Protect Kentucky Access, une coalition pour le droit à l’avortement, a salué le résultat comme une “victoire historique” contre “l’excès du gouvernement” dans les décisions médicales personnelles des Kentuckiens.

“Les habitants du Kentucky ont parlé et leur réponse est non – non aux politiciens extrémistes interdisant l’avortement et prenant des décisions médicales privées en leur nom”, a déclaré Amber Duke, directrice exécutive par intérim de l’ACLU du Kentucky.

Les partisans du droit à l’avortement qui ont subi des années de revers au sein de la législature étaient jubilatoires, mais ont déclaré que beaucoup de travail restait à faire dans leur quête pour rétablir l’accès à la procédure.

La question du scrutin du Kentucky avait demandé aux électeurs s’ils voulaient modifier la constitution pour dire: “Pour protéger la vie humaine, rien dans cette Constitution ne doit être interprété comme garantissant ou protégeant un droit à l’avortement ou exigeant le financement de l’avortement.”

Il y a un an, les législateurs avaient ajouté l’amendement proposé à la liste des élections générales de 2022 dans une décision qui, selon certains, conduirait des électeurs plus conservateurs aux urnes à un moment avant la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin annulant Roe contre Wade.

Depuis lors, les électeurs du Kansas ont rejeté une mesure électorale qui aurait modifié la constitution de cet État pour permettre aux législateurs de resserrer les restrictions ou d’interdire les avortements. Le Kentucky faisait partie d’une poignée d’États ayant organisé des référendums sur l’avortement cet automne.

La Cour suprême du Kentucky tiendra une audience la semaine prochaine sur les contestations par les deux cliniques d’avortement restantes de l’État de l’interdiction quasi totale de l’avortement approuvée par les législateurs. La Haute Cour a décidé cet été que l’interdiction resterait en place pendant qu’elle examinait les défis.

Les batailles judiciaires liées à l’avortement ont été fréquentes et féroces dans le Kentucky après que les républicains ont pris le contrôle total de la législature après les élections de 2016. Les législateurs ont promulgué une série de lois ajoutant des restrictions et des exigences pour celles qui cherchent à mettre fin à leur grossesse.

La ferveur a monté des deux côtés pendant la campagne, alors que les dons affluaient, les politiciens se sont exprimés, les bénévoles ont sondé les quartiers et les défenseurs ont accusé l’opposition d’avoir induit les électeurs en erreur.

La législature avait précédemment promulgué une soi-disant loi de déclenchement interdisant presque tous les avortements si la Cour suprême annulait Roe v. Wade. Les seuls cas où les avortements sont actuellement autorisés dans le Kentucky sont pour sauver la vie d’une femme enceinte ou pour prévenir des blessures invalidantes. Il n’y a pas d’exceptions pour les victimes de viol ou d’inceste. Soulignant les exceptions extrêmement étroites, les partisans du droit à l’avortement ont déclaré que la position intransigeante du législateur sur l’avortement rendait nécessaires les protections constitutionnelles.

Les opposants à l’avortement, en faisant pression pour l’amendement, ont déclaré qu’il aurait garanti que la politique d’avortement vienne de la législature – à laquelle ils disent qu’elle appartient – ​​et non des tribunaux.

____

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections.

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022.

Bruce Schreiner et Beth Campbell, Associated Press