Les électeurs du Kentucky ont demandé s’il y avait un droit à l’avortement

LOUISVILLE, Ky. (AP) – Karen Roper a été tellement ébranlée par la disparition de Roe v. Wade qu’elle a rejoint la lutte pour le droit à l’avortement dans le Kentucky, où l’avenir de l’accès à l’avortement pourrait dépendre d’une question constitutionnelle devant les électeurs cette élection.

Roper fait partie d’un réseau de bénévoles qui sollicite les quartiers à la recherche de votes contre la proposition de scrutin du 8 novembre. Les électeurs du Kentucky sont invités à décider de modifier ou non la constitution de l’État pour déclarer catégoriquement qu’elle ne protège pas le droit à l’avortement.

La question se lit comme suit : “Pour protéger la vie humaine, rien dans la présente Constitution ne doit être interprété comme garantissant ou protégeant le droit à l’avortement ou comme exigeant le financement de l’avortement.”

A 55 ans, mère de deux filles, Roper a passé plusieurs week-ends d’octobre à frapper aux portes d’une ville du centre du Kentucky.

“Cette question est vraiment au-delà d’un candidat et c’est au-delà d’un parti politique”, a-t-elle déclaré. “J’avais l’impression que c’était plus important que n’importe quel candidat qui pourrait m’intéresser.”

La ferveur est à son comble des deux côtés. Les opposants à l’avortement voient la mesure comme un moyen de mettre fin à toute protection constitutionnelle de l’avortement dans le Kentucky – réglant peut-être définitivement le long combat juridique.

“C’est un moment charnière dans l’histoire du Kentucky”, a déclaré Addia Wuchner, présidente de la pro-amendement Yes for Life Alliance.

Actuellement, les avortements sont pour la plupart suspendus dans le Kentucky au milieu de disputes sur la constitutionnalité d’une loi de déclenchement d’interdiction quasi totale de l’avortement. Approuvée par les législateurs en 2019, l’interdiction est entrée en vigueur après l’annulation de Roe. Maintenant, la mesure du vote a intensifié le débat, avec des dons qui affluent, des politiciens s’exprimant et des défenseurs des deux côtés accusant l’opposition d’induire les électeurs en erreur.

Pendant ce temps, les partisans du droit à l’avortement ont été encouragés par les développements cet été dans un autre État conservateur, le Kansas, où les électeurs ont rejeté une mesure de vote qui aurait modifié la constitution de cet État pour permettre aux législateurs de resserrer les restrictions ou d’interdire les avortements.

“Dans un sens très réel, ce qui est en jeu, c’est toute voie future vers le rétablissement de l’accès à l’avortement légal dans le Commonwealth”, a déclaré Rachel Sweet de Protect Kentucky Access, une coalition pour les droits à l’avortement.

La bataille constitutionnelle du Kentucky se prépare depuis que la législature dominée par les républicains a réservé une place l’année dernière pour la mesure de l’avortement ce cycle électoral.

Les enjeux sont élevés. En juin, la Cour suprême a invalidé Roe v. Wade et, par conséquent, les avortements sont suspendus dans le Kentucky – à une exception près – alors que la plus haute cour de l’État examine la loi qui a interrompu les procédures.

Helene Senn, étudiante à l’Université de Louisville, qui fait partie de la campagne de porte-à-porte soutenant l’amendement, a déclaré que les opposants à l’avortement ne pouvaient pas laisser cette opportunité “nous échapper”. La décision Roe lui a donné une motivation supplémentaire.

“Je savais qu’il y avait une plus grande opportunité d’avoir un impact aussi important dans notre État”, a déclaré Senn, 20 ans.

Les partisans du droit à l’avortement utilisent l’interdiction pour tenter d’élargir l’opposition à l’amendement. Cette loi appelait à la fin immédiate de presque tous les avortements une fois que Roe avait été annulé, à l’exception des avortements pour sauver la vie d’une femme enceinte ou pour prévenir des blessures invalidantes. Il n’y a pas d’exceptions pour les victimes de viol ou d’inceste.

“Pour beaucoup de gens, c’est une chose choquante à entendre… même les gens qui ont vraiment des sentiments compliqués à propos de l’avortement pensent qu’il devrait y avoir des exceptions”, a déclaré Sweet.

Les opposants à l’avortement affirment que l’approbation de l’amendement garantirait que la politique en matière d’avortement émane de la législature – à laquelle ils disent qu’elle appartient – ​​et non des tribunaux.

“Dans la pratique, cela… maintiendra les juges d’État dans leur voie d’interprétation de la loi et ne pas inventer de nouvelles lois et de nouveaux droits dont la constitution ne parle pas”, a déclaré la représentante républicaine de l’État Nancy Tate, une voix anti-avortement de premier plan.

La loi de déclenchement est contestée par les deux cliniques d’avortement qui restent dans le Kentucky – toutes deux à Louisville, la plus grande ville de l’État. Le procès a déclaré que les femmes étaient «forcées de rester enceintes contre leur gré» en violation de la constitution de l’État. La Cour suprême du Kentucky a maintenu l’interdiction en place lors de l’examen de l’affaire, prête à entendre les arguments après les élections. La poursuite conteste également une autre loi de l’État interdisant les avortements après environ six semaines de grossesse.

Le gouverneur démocrate Andy Beshear, qui a qualifié la loi de déclenchement d’extrême, a déclaré que le vote de l’amendement pèserait lourdement sur l’affaire judiciaire.

“Il ne fait aucun doute que cet amendement constitutionnel maintiendra cette loi de déclenchement en vigueur si elle est adoptée”, a déclaré Beshear. “Si cela échoue, la Cour suprême du Kentucky examinera cette loi de déclenchement et déterminera si elle est constitutionnelle.”

L’amendement sur l’avortement a éclipsé d’autres campagnes dans un État où le GOP a pris le contrôle total de la législature en 2016.

Les partisans du droit à l’avortement voient cette mesure comme une chance d’inverser la dynamique anti-avortement qui a conduit à plusieurs restrictions et conditions approuvées par le législateur sur l’avortement, dont beaucoup ont suscité des contestations judiciaires. Ils disent que la position intransigeante du législateur sur l’avortement est la raison pour laquelle les protections constitutionnelles sont nécessaires.

Les opposants à l’avortement disent que les projets de loi anti-avortement adoptés ces dernières années reflètent la volonté des Kentuckiens.

« Les Kentuckiens apprécient la vie. Ils apprécient la vie de l’enfant à naître », a déclaré Wuchner, ancien législateur et directeur exécutif de Kentucky Right to Life.

Tate a déclaré que la législature peut discuter de la législation sur l’avortement “à tout moment où elle est en session”. Cela pourrait inclure des projets de loi visant à étendre les exceptions à l’interdiction de l’avortement, où un désaccord entre les républicains ferait probablement surface.

“Je ne soutiens pas les exceptions”, a déclaré la sénatrice républicaine Whitney Westerfield lors d’un récent rassemblement de législateurs contre l’avortement. « Dieu a fait chacun de nous à son image. Il nous connaissait avant de nous former dans l’utérus. C’est une question de religion et de foi pour moi.

___

L’écrivain de l’Associated Press Dylan Lovan a contribué à son rapport de Louisville, Kentucky.

Bruce Schreiner, Associated Press