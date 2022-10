Les électeurs du GOP ont dit de conserver les bulletins de vote par correspondance jusqu’au jour du scrutin

ATLANTA (AP) – Les militants républicains qui pensent que les élections de 2020 ont été volées à l’ancien président Donald Trump ont élaboré un plan qui, selon eux, empêchera la tricherie lors des élections de mi-mandat de cette année.

La stratégie : votez en personne le jour du scrutin ou, pour les électeurs qui reçoivent un bulletin de vote par la poste, conservez-le et remettez-le dans un bureau de vote ou un bureau électoral le 8 novembre.

Le plan est basé sur des théories du complot infondées selon lesquelles les fraudeurs manipuleront les systèmes de vote pour truquer les résultats des démocrates une fois qu’ils auront vu combien de votes républicains ont été rendus tôt. Il n’y a aucune preuve d’une telle fraude généralisée.

Si suffisamment d’électeurs sont dissuadés de voter tôt, cela pourrait entraîner de longues files d’attente le jour du scrutin et retarder le traitement de ces bulletins de vote postés arrivés en retard. Ces bulletins de vote ne seraient probablement pas comptés avant le lendemain ou plus tard.

“Cela ne fait que tout ralentir”, a déclaré Noah Praetz, l’ancien greffier électoral du comté de Cook, dans l’Illinois, qui conseille désormais les bureaux électoraux locaux sur les meilleures pratiques et la sécurité. “Dans de nombreux endroits, si vous ne recevez pas de bulletins de vote par correspondance avant le jour du scrutin, vous ne les comptez qu’après le jour du scrutin.”

Il n’y a aucune preuve de fraude, de tricherie ou de manipulation généralisée des machines à voter lors des élections de 2020. Des examens exhaustifs dans les États contestés par Trump ont confirmé la victoire du démocrate Joe Biden, et les contestations judiciaires poursuivies par l’ancien président et ses alliés ont été rejetées par de nombreux juges, y compris ceux nommés par les républicains.

Cela n’a pas arrêté les théories du complot qui se sont propagées au cours des deux dernières années, alimentées par Trump, des alliés dont le PDG de MyPillow, Mike Lindell, et une série de candidats républicains à la candidature cette année. Les appels à conserver les bulletins de vote jusqu’à la dernière minute se sont intensifiés ces dernières semaines, selon un examen des comptes de médias sociaux par l’Associated Press.

“Il est beaucoup plus facile d’attraper toute fraude”, a déclaré Lindell, qui a promu la stratégie de vote de dernière minute sur les podcasts, à l’AP dans une récente interview. Lindell, à travers divers événements, a cherché à prouver que les machines à voter ont été manipulées pour favoriser Biden en 2020.

Trump a également pesé, déclarant lors d’un récent rassemblement que voter le jour du scrutin était préférable car “il est beaucoup plus difficile pour eux de tricher de cette façon”.

La stratégie poussée par les conservateurs intervient après que l’utilisation des bulletins de vote par correspondance a grimpé en flèche lors des élections de 2020 au milieu de la pandémie de COVID-19. La fin des restrictions pandémiques, les attaques de Trump contre les bulletins de vote par correspondance et les nouvelles restrictions de vote dans certains États dirigés par les républicains ont entraîné une baisse de l’utilisation des bulletins de vote par correspondance cette année, mais cela reste une option populaire pour de nombreux électeurs.

Les experts disent qu’un écrasement de bulletins de vote de dernière minute pourrait finir par créer des retards qui peuvent être utilisés par un mauvais acteur pour saper la confiance dans l’élection.

“C’est une ouverture pour que les gens commencent à s’interroger et à attiser la méfiance et la méfiance”, a déclaré Chris Piper, ancien commissaire du département des élections de Virginie.

Décourager le vote anticipé et encourager les électeurs à conserver leur bulletin de vote postal jusqu’au jour du scrutin va à l’encontre des efforts de la plupart des campagnes. Les candidats républicains et démocrates veulent généralement avoir autant de bulletins de vote que possible avant le jour du scrutin afin de pouvoir concentrer leurs efforts sur le fait d’amener les retardataires aux urnes et de persuader les électeurs indécis.

Les approches en duel ont abouti à un éventail déroutant de messages pour les électeurs républicains.

En Géorgie, un récent dépliant en ligne d’un groupe de base disait : « Voter en personne et le jour du scrutin est le seul moyen de submerger le système. Un groupe conservateur de l’État, VoterGA, a dit à ses membres de “protéger” leurs votes en demandant un vote par correspondance tôt et en attendant de le livrer jusqu’au jour du scrutin.

Le président du Parti républicain de l’État, David Shafer, a récemment tweeté sur le compte officiel du parti : « Voter en personne tôt est tout aussi sûr que voter en personne le jour du scrutin !

Les messages croisés touchent également les électeurs républicains de l’Arizona, qui organise cette année des courses à enjeux élevés pour le Sénat américain, le gouverneur et le secrétaire d’État. Le vote par correspondance y est populaire parmi les électeurs des deux partis depuis des années.

La sénatrice d’État Wendy Rogers, une républicaine qui a soutenu un examen partisan des bulletins de vote de 2020 dans le comté de Maricopa, a déclaré aux téléspectateurs de One America News Network plus tôt ce mois-ci que “nous devons voter le dernier jour, le jour du jour du scrutin, afin qu’ils ne Je ne sais pas à quel point tricher.

Mais les meilleurs candidats de son parti – qui ont également adopté de fausses déclarations concernant les élections de 2020 – ont récemment tenté de contrer cette stratégie.

“Si vous avez un bulletin de vote par correspondance, je pense que vous devriez le poster. Je veux que les gens votent”, a déclaré aux journalistes ce mois-ci Kari Lake, la candidate républicaine au poste de gouverneur. “Et votez comme vous voulez, mais votez.”

Lake a été parmi ceux qui ont appelé à un retour en arrière des bulletins de vote par correspondance et des votes anticipés, privilégiant plutôt une seule journée de vote en personne. Blake Masters, le candidat républicain au Sénat de l’Arizona qui a également le soutien de Trump, a déclaré que c’était bien de voter par courrier si c’est ce qu’un électeur préfère.

“Je veux connaître les résultats le soir des élections”, a déclaré Masters aux journalistes plus tôt ce mois-ci. «Je dis aux gens de voter en personne, si vous le pouvez. Sinon, votez tôt et revenez par courrier. Et sachons le résultat.

On ne sait pas si le message adressé aux républicains pour qu’ils conservent leurs bulletins de vote par la poste a un effet. Dans deux États politiquement importants, le taux de retour des bulletins de vote par la poste est plus lent que lors des élections précédentes – bien que cela puisse également signifier que les électeurs restent indécis.

En Géorgie, environ 23% des bulletins de vote postés ont été retournés un peu plus de deux semaines avant le jour du scrutin, contre environ 35% à peu près au même moment en 2020 et près de 37% en 2018. Au 19 octobre dans le Wisconsin, 45% des les bulletins de vote postés avaient été retournés contre 56% au même moment en 2020 et 2018.

Certains démocrates ont également préconisé de soumettre des bulletins de vote à la dernière minute – mais en se basant davantage sur une stratégie politique que sur des allégations de fraude.

Pam Keith, avocate, militante démocrate et ancienne candidate au Congrès en Floride, a déclaré qu’elle pense que la prévisibilité que les démocrates voteront par courrier donne aux républicains un premier indice sur les niveaux de participation. C’est pourquoi elle plaide pour une vague de bulletins de vote à la dernière minute, prenant les républicains au dépourvu.

“En votant tôt, nous montrons notre main”, a déclaré Keith. «Nous montrons quel sera notre taux de participation. Et s’ils savent que l’écrasante majorité des bulletins de vote par correspondance sont en place, alors ils savent ce qu’ils doivent faire pour gagner.

Les conseils de Keith s’écartent de ceux de nombreux candidats démocrates, qui ont encouragé leurs partisans à voter tôt et par courrier.

Swenson a rapporté de New York. Les rédacteurs de l’Associated Press Jonathan J. Cooper à Phoenix et Scott Bauer à Madison, Wisconsin, ont contribué à ce rapport.

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections. Et consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022.

Christina A. Cassidy et Ali Swenson, Associated Press