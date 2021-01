WASHINGTON (AP) – Environ les trois quarts des électeurs qui ont soutenu les candidats républicains lors du second tour du Sénat géorgien affirment que le président élu Joe Biden n’a pas été légitimement élu en novembre, selon AP VoteCast, une enquête menée auprès des électeurs lors des grands concours du Sénat de mardi.

Le sondage des électeurs a mesuré à quel point les fausses allégations de fraude et d’inconduite du président Donald Trump ont résonné auprès des républicains de l’État. Cela intervient alors que plus de 100 républicains au Congrès ont déclaré qu’ils monteraient un défi extraordinaire à la victoire de Biden mercredi, une décision qui divise fortement le parti.

Bien que les tribunaux, les représentants de l’État et le ministère de la Justice n’aient trouvé aucune preuve de fraude électorale généralisée, environ 9 des partisans des républicains sur 10 ont déclaré ne pas être convaincus que les votes lors de la course à la présidentielle de novembre avaient été comptés avec précision. La moitié a déclaré n’avoir aucune confiance dans le décompte des voix. C’est à peu près cinq fois plus de républicains qui ont déclaré en novembre qu’ils n’étaient pas convaincus que les votes seraient comptés avec précision.

AP VoteCast a interrogé plus de 3600 électeurs lors du second tour des élections qui détermineront quel parti contrôlera le Sénat américain. Le sondage indique une fracture partisane qui ne fait que s’aggraver depuis novembre et suggère que Biden pourrait avoir du mal à recoller la nation alors qu’elle lutte contre une pandémie résurgente et une économie affaiblie.

Alors qu’environ 8 électeurs républicains sur 10 approuvent la manière dont Trump a géré les résultats de l’élection, les électeurs démocrates désapprouvent presque universellement. La plupart des démocrates sont convaincus que les votes ont été comptés avec précision.

Si les démocrates Jon Ossoff et Raphael Warnock gagnent en Géorgie, leur parti détiendrait la moitié des 100 sièges du Sénat, avec la vice-présidente élue Kamala Harris comme bris d’égalité. Mais si leurs opposants respectifs, David Perdue et le sénateur Kelly Loeffler, triomphent, le GOP aurait une faible majorité au Sénat pour défier Biden et les démocrates à la tête de la Chambre des représentants.

Environ 6 électeurs géorgiens sur 10 ont déclaré que le contrôle du Sénat était le facteur le plus important dans leur choix. Cependant, les partisans républicains étaient plus susceptibles de donner la priorité à la majorité au Sénat que les partisans démocrates.

Avec Biden remportant la Géorgie par seulement 11 779 voix en novembre, les courses au Sénat seront probablement décidées par le taux de participation. Les régions démocratiques ont obtenu de bons résultats lors du vote anticipé, ce qui suggère que les républicains avaient besoin d’une forte présence de partisans pour voter mardi.

L’opération démocrate de sortie du vote semble avoir été plus large. Environ 6 électeurs géorgiens sur 10 ont déclaré avoir été contactés au nom des candidats démocrates avant les élections, contre environ la moitié qui ont été contactés au nom des républicains.

Les élections ont eu lieu après que le Congrès et Trump ont approuvé une aide supplémentaire de 900 milliards de dollars pour une économie toujours en proie à l’épidémie de coronavirus. Le programme de dépenses comprenait des prestations de chômage élargies, 600 $ en paiements directs aux particuliers gagnant jusqu’à 75 000 $ par an et 284 milliards de dollars pour aider les petits employeurs à payer leur masse salariale.

Environ 7 électeurs géorgiens sur 10 affirment que le Congrès fait trop peu pour améliorer la situation financière des Américains individuels et des petites entreprises en réponse à la pandémie. Ce point de vue était partagé par une majorité d’électeurs démocrates et républicains, bien qu’environ un quart des électeurs de Loeffler et de Perdue aient déclaré que le Congrès fournissait la bonne assistance.

L’expérience des candidats a été une source de débat dans les deux campagnes. Ni Ossoff, un dirigeant des médias de 33 ans, ni Warnock, 51 ans, le pasteur principal d’Ebenezer Baptist Church, une congrégation autrefois dirigée par l’icône des droits civiques Martin Luther King Jr., n’ont occupé aucune fonction publique.

La républicaine Loeffler a été nommée au Sénat en 2019 après une carrière dans le secteur financier, après avoir accumulé une fortune familiale estimée à environ 500 millions de dollars en grande partie grâce au poste de son mari en tant que président de l’Intercontinental Exchange.

Les électeurs sont étroitement divisés quant à savoir si Ossoff, Warnock ou Loeffler ont chacun «la bonne expérience pour servir efficacement en tant que sénateur», tandis qu’environ les deux tiers disent que Perdue en a. Perdue a été élu au Sénat en 2014, mais le mandat de l’ancien PDG de Dollar General a expiré dimanche.

Les deux candidats républicains ont fait l’objet d’un examen minutieux pour d’importantes transactions boursières au pouvoir. Une majorité d’électeurs, 56%, se disent très ou assez préoccupés par les allégations selon lesquelles Perdue et Loeffler se sont livrés à des opérations sur actions d’initiés. Cela comprend environ 2 sur 10 de leurs propres soutiens.

Les démocrates, quant à eux, ont été qualifiés de «radicaux» et de «socialistes» par leurs rivaux du GOP. Le sondage a révélé que les électeurs étaient légèrement plus susceptibles de considérer les candidats démocrates comme étant «trop extrêmes» dans leurs opinions politiques. Environ la moitié disent que Warnock et Ossoff le sont, contre environ 4 sur 10 pour Perdue et Loeffler.

AP VoteCast est une enquête auprès de l’électorat américain menée par NORC à l’Université de Chicago pour Fox News et The Associated Press. L’enquête auprès de 3 732 électeurs en Géorgie a été menée pendant huit jours et s’est terminée à la fermeture des bureaux de vote. Les entretiens ont été menés en anglais. L’enquête combine un échantillon aléatoire d’électeurs inscrits tirés du fichier des électeurs de l’État et des électeurs inscrits auto-identifiés sélectionnés à partir de panels en ligne non probables. La marge d’erreur d’échantillonnage pour les électeurs est estimée à plus ou moins 2,1 points de pourcentage. Trouvez plus de détails sur la méthodologie d’AP VoteCast sur https://www.ap.org/votecast.