Les électeurs du GOP continuent-ils à se méfier des vaccins ?

Une nouvelle POLITIQUE | Le sondage Morning Consult, mené dans le cadre de la série en cours de POLITICO sur le mouvement anti-vax croissant, montre que les électeurs républicains sont moins susceptibles que les démocrates ou les indépendants de dire que les vaccins sont sans danger pour les enfants. Cela montre également que de nombreux républicains déclarent désormais qu’ils se soucient davantage des risques des vaccins que de leurs avantages pour la santé.

Les résultats de l’enquête soulignent que, à mesure que le nombre d’électeurs les plus sceptiques à l’égard des vaccins a augmenté – malgré les preuves scientifiques démontrant qu’ils sont sûrs et efficaces – cela vient presque exclusivement d’un seul parti politique. Même si l’opposition à des vaccins plus établis est encore loin d’être une position majoritaire parmi les Républicains, un nombre important de personnes remettent en question leur sécurité et affirment que les Américains ne devraient pas être encouragés à les obtenir. Et alors que les électeurs républicains de tout le pays se demandent qui nommer pour la course présidentielle de l’année prochaine, la question se joue de manière inattendue lors de la primaire.

Voici quatre points clés à retenir du POLITICO | Enquête Morning Consult :

Les Républicains s’inquiètent de la sécurité des vaccins

Une majorité d’électeurs voient dans l’ensemble des avantages à la vaccination, même s’il existe une grande division partisane sur la question.

Parmi les électeurs démocrates, 76 % ont déclaré qu’ils « se soucient davantage des avantages potentiels des vaccins pour la santé que des risques potentiels des vaccins pour la santé ». Mais parmi les républicains, la répartition est égale : 51 % se soucient davantage des risques potentiels pour la santé, tandis que 49 % se soucient davantage des avantages.





Les électeurs pensent majoritairement que les vaccins sont sans danger pour les adultes, avec un total de 86 % déclarant que les vaccins sont « très » ou « plutôt » sûrs pour les adultes de 18 ans et plus.

Mais sous la surface, les différences entre les partis sont flagrantes. Dans l’ensemble, 48 pour cent ont déclaré que les vaccins sont « très sûrs », dont 64 pour cent des électeurs démocrates mais seulement 33 pour cent des républicains. Près de la moitié des républicains, soit 45 %, ont déclaré qu’ils étaient « plutôt en sécurité », ce qui démontre que le scepticisme du Parti républicain à l’égard des vaccins ne signifie pas une opposition totale.

Les partis divergent le plus sur le Covid

Le gouffre entre les deux parties est plus large lorsqu’il s’agit notamment du tir Covid. L’écrasante majorité des électeurs démocrates (91 %) ont déclaré que les vaccins Covid sont « très » ou « plutôt » sûrs pour les adultes. Mais à peine la moitié des Républicains (52 %) ont dit la même chose.

Seuls 27 pour cent des républicains ont déclaré que le vaccin Covid est « très sûr » pour les adultes – tandis que presque autant, 23 pour cent, ont déclaré qu’il était « très dangereux ».





Les républicains sont également nettement plus sceptiques quant aux efforts visant à encourager la vaccination contre le Covid.

À la question de savoir si les Américains devraient être encouragés ou découragés à se faire vacciner contre le Covid, ou si les Américains « devraient pouvoir prendre leurs propres décisions » à ce sujet « sans la contribution des autres », 64 % des électeurs démocrates ont répondu que les Américains devraient être encouragés à se faire vacciner. tir, mais seulement 26 pour cent des républicains étaient d’accord. Une majorité de républicains, 58 pour cent, ont déclaré que les Américains devraient être capables de prendre leurs propres décisions sans aucune contribution, contre seulement 31 pour cent des démocrates.

Pendant ce temps, moins de républicains que de démocrates ont déclaré qu’ils prévoyaient de recevoir le nouveau rappel de Covid, devenu disponible plus tôt ce mois-ci.

La fracture partisane est plus faible chez les parents

La différence entre les parents démocrates et républicains est plus faible que pour les autres groupes, mais elle est significative et semble s’accroître.

Environ quatre parents ou tuteurs d’enfants sur cinq (79 %) ont déclaré qu’ils « ont tendance à suivre le calendrier de vaccination recommandé par le gouvernement » pour leurs enfants, dont 86 % des parents démocrates, 74 % des parents républicains et 71 % des parents indépendants. .





La POLITIQUE | L’enquête Morning Consult est un instantané actuel de l’opinion publique sur les vaccins. D’autres sondages démontrent l’ampleur du mouvement parmi les républicains auto-identifiés. En 2016, selon Sondage du Pew Research Center82 pour cent des Américains – dont 83 pour cent des démocrates et 79 pour cent des républicains – ont déclaré que les élèves des écoles publiques devraient être obligés d’être vaccinés contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.

Mais plus tôt cette année, un sondage Pew a montré que le nombre total de personnes pensant que le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole devrait être obligatoire était tombé à 70 pour cent, avec un écart important entre les partis. Les démocrates sont restés à peu près stables au cours de la période de sept ans, à 85 pour cent. Mais la part des Républicains qui pensent que le vaccin devrait être obligatoire a fortement chuté, à 57 pour cent.

Dans le POLITIQUE | Dans le sondage Morning Consult, on a également demandé aux personnes interrogées si les vaccins courants pour enfants devraient être obligatoires pour fréquenter l’école publique – mais on leur a proposé une troisième option quant à savoir si des exemptions devraient être accordées pour des raisons de santé et religieuses. Une légère majorité d’électeurs, 53 pour cent, ont déclaré que le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole devrait toujours être obligatoire, dont 65 pour cent des démocrates, 47 pour cent des républicains et 46 pour cent des indépendants.

Le scepticisme à l’égard des vaccins rencontre la campagne 2024

Les doutes accrus sur les vaccins parmi les électeurs républicains surviennent alors que les dirigeants du parti flirtent avec des affirmations non prouvées ou discréditées sur la sécurité des vaccins. De l’ancien président Donald Trump suggestions infondées Au cours de la campagne de 2016 selon laquelle les vaccins infantiles pourraient provoquer l’autisme, jusqu’à l’administration de Ron DeSantis ce mois-ci décourageant les Floridiens de moins de 65 ans de recevoir un rappel Covid, les dirigeants politiques du GOP ont tenté d’exploiter les éléments anti-vaccins du parti.

DeSantis en particulier a cherché à faire du vaccin contre le Covid l’une de ses divergences les plus significatives par rapport à Trump, dont l’administration a dirigé le développement rapide des vaccins dans le cadre de « l’opération Warp Speed ​​». Mais les attaques de DeSantis n’ont pas encore abouti.

En fait, les électeurs républicains les plus inquiets à l’égard des vaccins sont plus susceptibles de voter pour Trump que les autres candidats, malgré son rôle dans le développement du vaccin contre le Covid. Un tiers des républicains soutenant Trump (34 %) ont déclaré que les vaccins en général ne sont pas sûrs pour les enfants de moins de 18 ans. C’est le double de la part des républicains soutenant l’un de ses adversaires à la primaire, seulement 17 %, qui a déclaré que la plupart des vaccins ne sont pas sûrs pour les enfants de moins de 18 ans. enfants.





Et malgré leur ambivalence à l’égard de ce tir, les électeurs républicains considèrent l’opération Warp Speed ​​comme un succès de l’administration Trump. Parmi les électeurs républicains potentiels à la primaire présidentielle, 56 % ont déclaré que le développement du vaccin Covid était un élément positif de l’héritage de Trump, tandis que seulement 10 % ont déclaré que c’était un élément négatif de son héritage.

Pendant ce temps, comme preuve que la partisanerie influence tout, les électeurs démocrates sont moins susceptibles de décrire l’opération Warp Speed ​​comme un élément positif de l’héritage de Trump : seulement 36 % ont répondu que c’était le cas, bien que seulement 17 % aient déclaré qu’il s’agissait d’un élément négatif de son héritage.

La POLITIQUE | Le sondage Morning Consult (toplines, tableaux croisés) a été réalisé les 9 et 10 septembre. Il a interrogé 1 967 électeurs inscrits en ligne et comporte une marge d’erreur de plus ou moins 2 points de pourcentage. Les résultats pour les sous-groupes, comme ceux des parents d’enfants de moins de 18 ans ou des électeurs qui s’identifient à un parti particulier, comportent de plus grandes marges d’erreur.