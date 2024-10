Les électeurs du Dakota du Nord pourraient mettre fin à la plupart des impôts fonciers. Les programmes gouvernementaux pourraient faire face à d’énormes réductions

BISMARCK, ND — Les électeurs du Dakota du Nord cet automne pourraient en grande partie mettre fin aux taxes foncières en approuvant une mesure électorale qui, selon les opposants, réduirait considérablement divers services de l’État, mais qui, selon les partisans, apporterait un soulagement longtemps recherché que l’État peut se permettre.

S’il est adopté, le initiative constitutionnelle éliminerait les impôts fonciers basés sur la valeur imposable et obligerait la législature contrôlée par les républicains à remplacer les revenus perdus. Un sommet législatif panneau estimé ce coût total s’élève à 3,15 milliards de dollars tous les deux ans – un chiffre énorme pour un État qui a adopté un budget de fonds général sur deux ans de 6,1 milliards de dollars en 2023.

Les opposants se demandent quels services et initiatives gouvernementaux seraient supprimés pour couvrir les revenus de remplacement.

« Ce serait un chaos absolu pour l’Assemblée législative et pour le processus d’attribution des crédits, quelque chose que nous n’avons jamais fait auparavant », a déclaré le représentant de longue date de l’État, Mike Nathe, un républicain membre du comité de rédaction du budget de la Chambre. « Nous marcherons aveuglement , c’est sûr, quant à la manière de procéder.

L’argent destiné à l’expansion de Medicaid, aux hôpitaux, aux maisons de retraite et aux programmes d’éducation pourrait tous être mis à rude épreuve, a-t-il déclaré. L’argent destiné aux projets d’infrastructure serait également menacé, a déclaré le président du comité des crédits de la Chambre républicaine, Don Vigesaa. Le Parlement pourrait également devoir réduire les budgets et les effectifs des agences d’État, a-t-il ajouté.

Le leader de la mesure, Rick Becker, a rétorqué qu’il n’était pas pratique d’identifier les sources de financement de l’initiative, mais que l’État disposait de suffisamment d’argent pour combler les éventuelles lacunes. Il a déclaré que le Parlement pourrait utiliser les revenus provenant des 11 milliards de dollars d’économies de taxes pétrolières de l’État ainsi que les millions de dollars qui, selon lui, seraient consacrés au « bien-être des entreprises » pour les sociétés privées et les groupes d’intérêts spéciaux. L’État a également des revenus supérieurs aux prévisions, a-t-il déclaré.

« Nous sommes un État si riche par habitant que nous pouvons réellement réaliser cette conversion et nous le permettre sans augmenter les impôts et sans réduire les services », a déclaré Becker, un ancien représentant républicain de l’État.

Plus de 100 organisations regroupant des groupes issus de l’agriculture, de l’énergie, de l’éducation, de la santé et d’autres groupes ont formé la coalition Keep It Local pour s’opposer à cette mesure. Le président Chad Oban a décrit cette initiative comme un coup de massue sur une question qui mérite une approche plus réfléchie.

Une mesure similaire a échoué en 2012. Oban a déclaré qu’il s’attendait à une marge de vote plus étroite en raison de davantage de frustration et de changements politiques dans le Dakota du Nord depuis 2012, mais a ajouté qu’il était convaincu que les électeurs rejetteraient la mesure.

La mesure fixerait les recettes de remplacement de l’État au montant des impôts fonciers prélevés en 2024, mais Oban a déclaré que les recettes fiscales devraient augmenter dans les années à venir.

Pour résoudre ce problème, Becker a déclaré que les gouvernements locaux pourraient taxer la propriété d’autres manières, car la mesure abolit uniquement l’impôt sur la valeur imposable sur la propriété. Becker a suggéré que les villes pourraient imposer des frais d’entretien des infrastructures en partie basés sur la façade routière, donnant ainsi aux gouvernements locaux un moyen de générer des revenus au-delà de ce que l’État remplacerait.

Le Parlement pourrait augmenter les impôts sur le revenu et les ventes, proposer des frais nouveaux ou inédits, ou permettre aux gouvernements locaux d’imposer de différentes manières, a déclaré Oban. Les augmentations de la taxe de vente pourraient aider les grandes villes comme Bismarck et Fargo, mais cela ne fonctionnerait pas pour les communautés rurales qui ne disposent pas d’une assiette de taxe de vente pour financer leurs écoles et les forces de l’ordre, a-t-il déclaré.

Les impôts fonciers représentent environ 45 millions de dollars, soit un tiers du budget de la ville de Fargo, et environ 40 % du budget est consacré à la police et aux pompiers, a déclaré le maire Tim Mahoney. La plus grande ville du Dakota du Nord compte près de 200 policiers et 150 pompiers, et elle doit offrir des salaires compétitifs pour retenir ses employés et attirer de nouvelles recrues, a-t-il déclaré.

« Même le coût de la vie ou des choses comme ça qui arrivent chaque année, pour rester compétitif, si vous avez un montant fixe d’argent, vous devez compenser cela quelque part, et ce n’est pas une solution facile », a déclaré Mahoney. .

L’année dernière, l’Assemblée législative a adopté un ensemble de réductions d’impôt sur le revenu et de crédits d’impôt foncier estimés à 515 millions de dollars. L’État présente une situation financière brillante, notamment de solides recettes pétrolières et de taxes sur les ventes.

La majeure partie de la mesure entrerait en vigueur le 1er janvier 2025 si elle était adoptée.