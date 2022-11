Les électeurs du comté de DeKalb affluent vers les urnes mardi, alors que les juges électoraux notent une participation “meilleure que prévu” – Shaw Local

DeKALB – Les électeurs du comté de DeKalb se sont rendus aux urnes mardi pour voter pour le prochain gouverneur de l’Illinois et un conseil du comté de DeKalb nouvellement redécoupé, entre autres courses, tandis que certains juges électoraux disent qu’ils pensent que la participation électorale a été forte.

“Mieux que prévu”, a déclaré Terry Heiland, juge électoral au bureau de vote de Hopkins Park. “Cela s’est bien passé mais nous avons une meilleure participation.”

À 22 h 15, le taux de participation des électeurs du comté de DeKalb était de 57 %, selon les résultats non officiels des élections du bureau du greffier du comté de DeKalb. Selon le bureau du greffier, le comté de DeKalb comptait 60 245 électeurs inscrits avant les élections de mi-mandat. Et 35 561 bulletins de vote ont été déposés.

Rodger Hartmen, qui a également voté à la Real Connection Church, 1115 S. Malta Road à DeKalb, a déclaré qu’il vote toujours aux élections mais estime que les élections de mi-mandat de cette année sont particulièrement importantes.

“Et je sais qu’ils disent qu’ils sont importants, vous savez, chacun est le plus important, mais je crois que c’est le cas”, a déclaré Hartmen.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait que les élections de cette année étaient plus importantes que les élections précédentes, Hartmen a déclaré qu’il pensait que “nous nous dirigeons vers l’enfer dans un panier à main”.

Hartmen a déclaré que l’inflation, la frontière sud et la protection des policiers étaient les principaux problèmes pour lui en tant qu’électeur.

Arianna Chandler, une senior de la Northern Illinois University, vote le jour du scrutin, le mardi 8 novembre 2022, au bureau de vote de l’église presbytérienne de Westminster à DeKalb. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Ron Living, officier auxiliaire bénévole du bureau du shérif du comté de DeKalb et juge électoral au bureau de vote de Hopkins Park à DeKalb, a déclaré qu’il s’attendait à 400 à 500 électeurs au bureau de vote de Hopkins Park, mais 486 votes avaient déjà été comptabilisés à 15h16. mardi.

Living a attribué le résultat à la météo.

«Je pense que cela a beaucoup à voir avec la météo. Il fait beau, il fait beau, tu sais, peut-être un peu venteux mais nous n’avons pas de neige au sol, c’est une meilleure journée [than last year’s election]», a déclaré Living.

Living a déclaré qu’il pensait que le taux de participation de mardi était bien plus élevé que prévu.

“Cela a été beaucoup plus occupé que prévu, ce qui est une bonne chose”, a déclaré Living. « Vous savez, beaucoup d’hommes et de femmes sont morts pour ce droit et je me fiche du parti pour lequel vous votez, sortez et faites-le. Vous savez, honorez ces hommes et ces femmes.

Tracy Diehl a également voté à Real Connection Church.

« Les droits reproductifs des femmes sont très importants », a déclaré Diehl. “J’ai vraiment examiné les plates-formes des candidats pour m’assurer que je comprenais quels étaient leurs points de vue sur cette question particulière.”

Tôt dans la journée, le bureau de vote de Hopkins Park a connu une difficulté technique lorsqu’une machine à voter a perdu de l’alimentation. Heiland a déclaré que le problème a duré environ cinq minutes lorsque la batterie de la machine à voter s’est épuisée. Après avoir dépanné avec le cordon d’alimentation pendant quelques minutes, la machine était de retour en fonctionnement.

“Nous avons eu une petite panne de courant sur celui-là”, a déclaré Heiland. “Nous nous en sommes occupés en ouvrant un autre endroit pour déposer les bulletins de vote, les gens se sont déplacés rapidement et il n’y a pas eu de problème.”

Lorsqu’on lui a demandé quelles questions sur le bulletin de vote importaient pour elle, Candice Gall, qui a également voté à Real Connection Church, a déclaré qu’il n’y avait pas un seul problème.

“Pas vraiment quelque chose de spécifique, tout comme certains des amendements … comme les droits des travailleurs et des trucs comme ça”, a déclaré Gall.

Un problème différent a eu un impact sur le bureau de vote de Real Connection Church plus tôt dans la journée, ont déclaré les responsables électoraux. La tabulatrice de la machine à voter du bureau de vote de Real Connection Church était en panne pendant environ trois heures tôt dans la journée, mais à 15 h 40, ce problème avait été résolu.

Dave Klenke, juge électoral à la Real Connection Church, a déclaré que le tabulateur affichait la mauvaise heure au début du jour des élections. Il a déclaré que 44 bulletins de vote ont été déposés par les électeurs pendant les trois heures pendant lesquelles la machine était inutilisable. Ces bulletins ont été placés dans un compartiment séparé de la machine à voter et seront compilés une fois les bureaux de vote fermés.

“Eh bien, nous avons dû mettre les bulletins de vote dans une zone séparée sur la machine à voter à la fin de la nuit, puis nous passerons ces bulletins de vote dans la tabulatrice, et nous avons dit aux gens ce qui se passait”, a déclaré Klenke.

À 15 h 40, environ 445 votes avaient été exprimés au bureau de vote de Real Connection Church, a déclaré Klenke.

“Juste un jour d’élection ordinaire que je peux dire”, a déclaré Klenke, qui a été juge électoral au cours des quatre dernières années.