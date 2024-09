Les électeurs du comté de Californie du Nord voteront pour autoriser ou non les fermes à grande échelle

PETALUMA, Californie — Dans une région du nord de la Californie connue pour ses rivages pittoresques et ses célèbres vignobles, des centaines de poules au corps brun se dandinent autour d’une grande grange des fermes familiales Weber.

« Vous leur fournissez un environnement sans stress avec de l’eau, de la nourriture, de l’air frais à tout moment, vous les libérez de la maladie – et ils vous récompenseront s’ils vous donnent du lait, des œufs ou de la viande, « , a déclaré le propriétaire Mike Weber, montrant fièrement son entreprise qui compte des centaines de milliers de poulets.

Mais certains défenseurs des droits des animaux affirment que les grandes fermes comme celle de Weber posent problème.

Kristina Garfinkel a déclaré qu’elle ne croyait pas à l’enfermement de dizaines de milliers de poulets dans des installations qui ne fournissent aucun accès à l’extérieur, et elle soutient que ces opérations massives évincent en fait les petites fermes d’œufs et de produits laitiers et rendent difficile leur maintien. entreprise.

Garfinkel, principal organisateur de la Coalition pour mettre fin à l’élevage industriel, a fait campagne en faveur d’une mesure électorale visant à mettre fin à l’agriculture animale confinée à grande échelle dans le comté de Sonoma. Les partisans affirment que cette décision concerne le traitement humain des animaux. Mais les critiques affirment qu’il s’agit d’un effort malavisé qui pourrait nuire à la production d’œufs et aux laiteries locales.

Les habitants du comté de Sonoma, qui abrite un demi-million d’habitants au nord de San Francisco, voteront cet automne sur cette mesure. La proposition exigerait que le comté supprime progressivement ce que les autorités fédérales appellent les opérations d’alimentation animale concentrée, ou les fermes dans lesquelles un grand nombre d’animaux sont gardés dans un environnement confiné.

La mesure est soutenue par les militants des droits des animaux. Mais cela a également provoqué une réaction violente, les habitants affichant un nombre massif de panneaux le long des routes, devant les cours et sur les terres agricoles s’opposant à la mesure J.

Weber a déclaré que la Californie avait déjà des règles strictes sur la manière dont les animaux doivent être traités, les agriculteurs étant tenus de tenir des registres, de procéder à des inspections annuelles et de fournir un espace pour le bétail. Il pense que cette mesure mettrait en faillite la ferme familiale vieille de plus d’un siècle – l’une des nombreuses fermes du comté qui ont été frappées l’année dernière par la grippe aviaire. Sa ferme commerciale d’œufs produit des œufs biologiques et conventionnels ainsi que des engrais organiques.

« Faire une déclaration générale selon laquelle toute l’agriculture animale est mauvaise et que notre mission est donc de s’en débarrasser est absolument déraisonnable et ce n’est pas du tout américain », a-t-il déclaré.

Garfinkel a déclaré que 21 grandes exploitations agricoles seraient concernées par la mesure et auraient le temps de réduire leurs opérations.

«Cela ne concerne que les exploitations agricoles les plus grandes et les plus destructrices», a-t-elle déclaré à propos de cette mesure.

En 2018, les Californiens ont voté massivement pour un mesure de vote à l’échelle de l’État exigeant que tous les œufs de l’État proviennent de poules sans cage. L’État le plus peuplé du pays avait déjà voté en faveur d’une autre mesure visant à améliorer les normes pour élever de tels animaux.

Kathy Cullen, qui dirige un sanctuaire pour animaux de ferme, a déclaré qu’elle s’opposait au confinement des animaux pour quelque raison que ce soit. Mais Cullen a déclaré que les partisans n’essayaient pas de fermer toutes les fermes, mais leur demandaient plutôt de changer, et que la mesure avait contribué à sensibiliser davantage au bien-être des animaux d’élevage.

Les agriculteurs estiment que la mesure les a également sensibilisés aux défis auxquels ils sont confrontés, a déclaré Dayna Ghirardelli, directrice exécutive du Bureau agricole du comté de Sonoma. De nombreuses communautés locales s’opposent à cette mesure dans un comté qui a une longue histoire agricole et comptait plus de 3 000 fermes en 2022, selon les statistiques agricoles nationales.

Le comté est particulièrement connu pour la culture de la vigne, mais il possède également des laiteries et des fermes avicoles, ainsi que des fermes qui cultivent des légumes et des pommes.

« Si nous pouvons trouver une lueur d’espoir, dans une certaine mesure, cela rassemblera la communauté », a déclaré Ghirardelli.