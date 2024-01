Les électeurs du Colorado plaident pour empêcher Trump du scrutin

Ils ont ajouté : « Cela défierait le bon sens de soutenir que l’article 3 disqualifie tout officier insurgé qui viole son serment (jusqu’au maître de poste ou au shérif du comté), à l’exception du plus puissant – un ancien commandant en chef. »

Le mémoire se concentrait largement sur l’histoire de l’amendement, décrivant avec quelle parcimonie il avait été utilisé pendant plus d’un siècle « parce que l’insurrection contre la Constitution a été heureusement rare ».

Ils ont fait valoir que les actions de M. Trump à l’approche de l’attaque du Capitole équivalaient à une insurrection.

“Trump a refusé d’accepter la défaite”, indique le communiqué. « Au lieu de cela, Trump a convoqué et incité une foule en colère à attaquer le Capitole et à perturber la certification de sa défaite électorale. »

Après des semaines de tweets de la part de M. Trump, le journal ajoute : « le 6 janvier, Trump a allumé la mèche ».

“Connaissant le risque de violence et que la foule était en colère et armée”, poursuit le mémoire, “Trump a incité à la violence à la fois explicitement et implicitement lors de son discours à l’Ellipse”.