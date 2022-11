Les électeurs du Colorado dépénalisent les champignons psychédéliques

DENVER (AP) – Les électeurs du Colorado ont adopté une initiative de vote visant à dépénaliser les champignons psychédéliques pour les personnes de 21 ans et plus et à créer des «centres de guérison» réglementés par l’État où les patients peuvent faire l’expérience de la drogue sous surveillance.

Le Colorado devient le deuxième État, après l’Oregon, à voter pour établir un système réglementé pour des substances comme la psilocybine et la psilocine, les hallucinogènes présents dans certains champignons. L’initiative, qui entrerait en vigueur en 2024, permettra également à un conseil consultatif d’ajouter d’autres drogues psychédéliques à base de plantes au programme en 2026.

Les partisans ont fait valoir que l’approche actuelle de l’État en matière de santé mentale a échoué et que les psychédéliques naturels, qui sont utilisés depuis des centaines d’années, peuvent traiter la dépression, le SSPT, l’anxiété, la dépendance et d’autres conditions. Ils ont également déclaré que l’emprisonnement de personnes pour l’infraction non violente d’utilisation de substances naturelles coûte de l’argent aux contribuables.

Les critiques ont averti que la Food and Drug Administration n’a pas approuvé les substances en tant que médicaments. Ils ont également fait valoir que permettre aux «centres de guérison» de fonctionner et autoriser l’utilisation personnelle privée des drogues mettrait en péril la sécurité publique et enverrait le mauvais message aux enfants et aux adultes que les substances sont saines.

Cette décision intervient une décennie après que le Colorado a voté en faveur de la légalisation de la marijuana à des fins récréatives, après avoir initialement autorisé son utilisation pour des raisons médicales, ce qui a conduit à une industrie de plusieurs milliards de dollars avec des centaines de dispensaires à travers l’État.

Cette décision intervient une décennie après que le Colorado a voté pour légaliser la marijuana à des fins récréatives après avoir initialement autorisé son utilisation pour des raisons médicales, ce qui a conduit à une industrie de plusieurs milliards de dollars avec des centaines de dispensaires à travers l’État. Les détracteurs de la dernière initiative de vote affirment que les mêmes acteurs aux poches profondes qui ont participé à la légalisation de la marijuana récréative utilisent un manuel similaire pour créer un marché commercial, et éventuellement des dispensaires récréatifs, pour les substances dangereuses.

En vertu de la mesure, les psychédéliques qui seraient décriminalisés sont répertoriés comme substances contrôlées de l’annexe 1 en vertu de la loi étatique et fédérale et sont définis comme des drogues sans usage médical actuellement accepté avec un potentiel élevé d’abus.

Même ainsi, la FDA a désigné la psilocybine comme une «thérapie révolutionnaire» pour traiter le trouble dépressif majeur. La désignation peut accélérer la recherche, le développement et l’examen d’un médicament s’il peut offrir des améliorations substantielles par rapport aux traitements existants.

L’initiative de vote du Colorado permettrait aux personnes de 21 ans et plus de grandir, de posséder et de partager les substances psychédéliques, mais pas de les vendre pour un usage personnel. Cela permettrait également aux personnes qui ont été reconnues coupables d’infractions liées à ces substances de voir leur casier judiciaire scellé.

En 2020, l’Oregon est devenu le premier État du pays à légaliser l’utilisation thérapeutique supervisée de la psilocybine après que 56% des électeurs ont approuvé la mesure de vote 109. Mais contrairement à la mesure du Colorado, l’Oregon permet aux comtés de se retirer du programme si leurs électeurs votent pour faites-le.

L’initiative de l’Oregon devrait entrer en vigueur au début de l’année prochaine.

Washington, DC et Denver ont partiellement décriminalisé les champignons psychédéliques en obligeant les forces de l’ordre à les traiter comme leur priorité la plus basse.

___

Thomas Peipert, Associated Press