Les électeurs doivent prendre le «médicament au goût amer» de Liz Truss sur l’économie, déclare James Cleverly

Les électeurs qui ont déserté les conservateurs reviendront au parti après avoir pris le “médicament au goût amer” du plan économique de Liz Truss, a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

James Cleverly a déclaré que les énormes avances dans les sondages dont bénéficiaient les travaillistes n’étaient qu’un “coup de théâtre” déclenché par la nature radicale de la frénésie de réductions d’impôts du Premier ministre.

“Les gens ne sont pas habitués à entendre parler de l’effet stimulant des réductions d’impôts”, a-t-il déclaré à Times Radio. “Les gens n’aiment pas nécessairement la médecine au goût amer, mais cela nous fera tous collectivement, économiquement, nous sentir mieux.”

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté : « Et quand nous commencerons à nous sentir mieux, je ne doute pas que cela se reflétera dans les sondages. C’est un coup dur. C’est un coup dur nécessaire… Ces électeurs vont commencer à revenir vers nous.

M. Cleverly a nié les luttes intestines des conservateurs et a insisté sur le fait que Mme Truss conduirait les conservateurs aux prochaines élections générales – affirmant qu’il était “ridicule” de suggérer qu’elle avait 10 jours pour sauver son leadership.

L’ancien ministre du Cabinet, Grant Shapps, a suggéré qu’elle n’avait qu’environ 10 jours pour renverser son poste de Premier ministre malade, avertissant que les députés conservateurs ne «s’assiéraient pas sur leurs mains» si les terribles chiffres des sondages se poursuivaient.

M. Cleverly a également blâmé les médias pour le revirement chaotique du projet de suppression du taux d’imposition de 45 pence pour les plus riches. “Vous parliez constamment du taux d’imposition de 45p, c’est pourquoi nous avons dû le supprimer”, a-t-il déclaré à Sky News.

Lorsqu’on lui a demandé s’il disait que le Premier ministre avait changé de politique sous la «pression» des médias, le ministre des Affaires étrangères a répondu: «Non, ce que nous avons dit, c’était une distraction… Parce que c’était la seule chose dont vous vouliez parler.

Il a ajouté: “Nous n’avons pas pu parler des réductions d’impôts pour 30 millions de travailleurs, des zones de croissance, du programme de soutien aux personnes essayant de payer leurs factures d’énergie, du plan de croissance de l’économie.”

Un sondage YouGov a donné au parti de Sir Keir Starmer 33 points d’avance sur les conservateurs, tandis que le parti travailliste a pris une avance de 38 points dans les sièges cruciaux du «mur rouge» dans une nouvelle enquête Redfield & Wilton Strategies.

M. Cleverly a affirmé que la conférence du parti conservateur avait été “brillante” avec une “bonne ambiance”. Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement s’était disputé, il a répondu: “Nous n’avons vraiment, vraiment pas – vraiment.”

Mais le ministre a suggéré que ses collègues tels que la ministre de l’Intérieur Suella Braverman et la chef de la Chambre des communes Penny Mordaunt avaient brisé la responsabilité collective en s’exprimant sur le taux d’imposition de 45p et la possibilité de réductions des prestations.

Interrogé sur Mme Braverman exprimant sa frustration face au revirement du taux d’imposition de 45p et à l’attaque contre les députés rebelles organisant un “coup d’État”, M. Cleverly a déclaré que les opinions étaient mieux partagées “autour de la table du cabinet”.

Grillé sur le désir de Mme Mordaunt de demander une augmentation des prestations en fonction de l’inflation, il a déclaré qu’il était «meilleur et plus facile» et «plus approprié» de transmettre vos idées au Premier ministre en privé.

M. Cleverly a refusé de dire si les prestations devraient augmenter en fonction de l’inflation et a déclaré que ses collègues ne devraient pas essayer de “pré-annoncer” la décision lors de la conférence des conservateurs.

Le ministre des Affaires étrangères a également été interrogé sur les commentaires du chancelier Kwasi Kwarteng suggérant que la «pression» de la mort de la reine avait conduit à des erreurs dans la gestion du mini-budget.

M. Cleverly a suggéré que la mort de la reine n’avait pas permis au gouvernement de préparer tout le monde correctement aux plans radicaux qui ont déclenché l’agitation du marché.

Il a déclaré à LBC: « Naturellement et à juste titre, lorsque feu Sa Majesté est décédée, nous avons cessé de parler des choses habituelles dont parle le gouvernement… Mais, bien sûr, cela signifiait que nous n’étions pas en mesure de parler et d’expliquer toute la gamme de choses que nous avons faites.

Michael Gove a nié qu’il menait une campagne contre Mme Truss sur BBC Radio 4 Aujourd’hui programme le mercredi. Lorsqu’on lui a demandé s’il était un chef du «coup d’État», il a répondu: «Non».

Mme Braverman a également minimisé la dispute avec Gove et a affirmé que le « bargy argy » était terminé. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait “embrassé et réconcilié” avec M. Gove, elle a répondu Aujourd’hui: “Eh bien, je n’ai jamais rompu avec Mr Gove… c’est un de mes amis.

Elle a ajouté: «Nous avons tous eu notre argy-bargy alors. Maintenant, elle a un mandat. L’opposition, l’ennemi c’est le Labour, ce n’est pas à l’intérieur.