Les habitants d’Irlande du Nord sont « très exercés » et « également divisés » sur le protocole du Brexit, a indiqué un sondage d’opinion.

Le protocole, qui introduit de nouveaux contrôles sur les marchandises arrivant dans la région en provenance de Grande-Bretagne à la suite du départ du Royaume-Uni de l’UE, divise fortement les opinions à Stormont, les syndicalistes y étant fortement opposés.

Les loyalistes ont organisé des manifestations contre le Protocole dans toute l’Irlande du Nord ces derniers mois, tandis qu’un certain nombre de contestations judiciaires ont été déposées à son encontre.

Un nouveau sondage d’opinion mené par LucidTalk pour une équipe de chercheurs de l’Université Queen’s de Belfast a révélé qu’une majorité de personnes en Irlande du Nord sont préoccupées par l’impact actuel du protocole.

Cependant, il constate également que les récentes protestations et débats politiques depuis avril n’ont « pas entraîné de croissance significative de la proportion d’électeurs qui s’y opposent », suggérant que les positions sur le protocole sont « déjà assez bien ancrées ».

La majorité des 1 500 personnes interrogées (67%) ont déclaré qu’elles pensaient que l’Irlande du Nord avait besoin de « dispositions particulières » pour gérer l’impact du Brexit, mais elles sont divisées sur le protocole lui-même.

Lorsqu’on leur a demandé si le protocole est approprié pour l’Irlande du Nord, 47 % sont d’accord pour le dire, mais 47 % ne sont pas d’accord.

Pendant ce temps, 43% pensent que le protocole est, dans l’ensemble, bon pour l’Irlande du Nord, tandis que 48% pensent qu’il ne l’est pas, et 56% conviennent que le protocole offre à l’Irlande du Nord un ensemble unique d’opportunités économiques post-Brexit.

L’étude révèle également que davantage de personnes sont préoccupées par le coût de certains produits (69%) que par le choix des produits pour les consommateurs (61%) ou par l’existence de contrôles et de contrôles sur les marchandises entrant en Irlande du Nord en provenance de Grande-Bretagne (58%).

Une majorité de personnes interrogées (57%) déclarent qu’elles aimeraient que le Royaume-Uni s’engage à s’aligner sur la réglementation avec l’UE pour résoudre ce problème.

Seule une minorité (38%) a déclaré qu’elle aimerait voir ces vérifications et contrôles déplacés des ports et aéroports d’Irlande du Nord vers la frontière terrestre irlandaise.

Dans la perspective des prochaines élections à l’Assemblée, qui doivent avoir lieu en mai prochain, les trois quarts des personnes interrogées déclarent que la position d’un candidat sur le Protocole sera pertinente lors du choix de la manière d’exprimer son vote.

La co-chercheuse du projet, la professeure Katy Hayward, de l’Université Queen’s de Belfast, a déclaré que les gens sont fortement exercés par le protocole, à la fois pour et contre – et dans des proportions égales.

« Les tensions politiques sont aggravées par le faible niveau de confiance dans les partis politiques en ce qui concerne le Protocole, et par le fait que le Protocole est susceptible de figurer en bonne place lors des prochaines élections à l’Assemblée », a-t-elle déclaré.

Les résultats ont montré que le DUP est méfié par huit électeurs sur 10, tandis que le Sinn Fein se méfie de six répondants sur 10. Alliance, le SDLP et l’UUP sont méfiés par environ quatre répondants sur dix.

Le chercheur principal du projet, le professeur David Phinnemore, de l’Université Queen’s de Belfast, a déclaré que de nouvelles questions avaient été posées dans l’enquête, la deuxième des deux menées.

« La pluralité des personnes interrogées pense qu’un rôle plus important devrait être accordé aux organes nord-sud et est-ouest de l’accord de Belfast (vendredi saint) vis-à-vis du protocole », a-t-il déclaré.

« Et plus des deux tiers ont convenu que Lord Frost du Royaume-Uni et le commissaire européen Maros Sefcovic devraient régulièrement témoigner devant une commission de l’Assemblée nationale de l’Inde sur leur travail de supervision du Protocole.

« En ce sens, la comparution de Sefcovic à Stormont lundi est un pas dans la bonne direction. »