Les électeurs d’Hawaï peuvent s’attendre à des files d’attente le jour du scrutin et à des résultats retardés

JAMM AQUINO / NOV. 3 décembre 2020 Le jour du scrutin de 2020, les électeurs faisaient la queue devant Kapolei Hale. Des centaines de personnes ont attendu jusqu’à quatre heures pour pouvoir voter en personne.

Restez informé de la couverture des élections à Hawaï et au niveau national. Les responsables électoraux des États et des villes s’attendent à de longues files de personnes exerçant leur droit de voter en personne – et même s’inscrire sur les listes électorales – le jour du scrutin, mardi, qui rappelle la course présidentielle de 2020 lorsque les sites de vote de chaque île sont présents. Le comté n’a pas pu fermer ses portes à 19 heures, retardant ainsi les résultats pour le public et les candidats politiques.

Selon la loi de l’État, toute personne ayant le droit de voter et qui fait la queue avant la fermeture prévue à 19 heures des lieux de vote de l’île doit être autorisée à voter, empêchant ainsi les résultats en temps opportun en 2020 jusqu’à ce que le dernier scrutin soit déposé.

À l’échelle nationale, les poursuites et autres contestations concernant le décompte des voix dans la course à la présidentielle entre l’ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris devraient être retardées lorsque l’Amérique saura qui sera son prochain président, peut-être jusqu’en janvier, lorsque le Congrès doit certifier les résultats.

Les avocats représentant les campagnes Harris et Trump sont déjà prêts.

« Il y aura de nombreux défis dans tout le pays, en particulier dans des États comme la Géorgie, l’Arizona et la Pennsylvanie », a déclaré Colin Moore, qui enseigne la politique publique à l’Université d’Hawaï et est professeur agrégé à l’Organisation de recherche économique de l’Université d’Hawaï. « Nous pourrions très bien ne pas savoir qui sera le prochain président le lendemain du jour du scrutin et des poursuites pourraient être en cours jusqu’à la certification. Cela ne me surprendrait pas.

Lors de la précédente élection présidentielle de 2020, qui opposait le président sortant Trump à l’ancien vice-président de l’époque, Joe Biden, 69,6 % des électeurs inscrits à Hawaï avaient voté, pour un taux de participation total de 579 784.

Quelque 551 036 d’entre eux, soit 95 %, ont voté par correspondance. Seulement 28 748 personnes ont voté en personne, ce qui représente à peine 5 % de tous les suffrages exprimés.

À Oahu, seuls 17 204 électeurs – soit 3,1 % – ont voté en personne.

Même si leur nombre était faible par rapport aux électeurs qui ont massivement voté par correspondance, les personnes qui se sont présentées en personne ont retardé la publication du décompte des voix de chacun en 2020 et le feront probablement encore mardi.

En 2020, a déclaré Moore, « cela a pris une éternité. Nous attendions, attendions, attendions. »

Ceux qui insistent pour voter en personne le jour du scrutin sont « principalement des républicains, pas exclusivement, bien sûr », a déclaré Moore. « Ils s’inquiètent de la fraude électorale et cela est vrai dans tout le pays, dans les États votant par correspondance. »

En 2020, Trump a exhorté ses électeurs à ignorer le vote par correspondance et le vote anticipé, bien qu’il « ait modifié son message dans une certaine mesure et qu’il n’y ait aucune preuve de fraude électorale », a déclaré Moore.

Seuls 32,3 % des électeurs inscrits ont pris la peine de voter lors des primaires d’août à Hawaï, qui n’ont connu aucune course de renom.

Il n’y a pas eu de course aux postes de président, de gouverneur ou de lieutenant-gouverneur, et peu de défis pour les trois membres de la délégation de quatre membres du Congrès d’Hawaï, tous démocrates, qui doivent être réélus mardi.

Il s’agit du sénateur Mazie Hirono ; le représentant Ed Case, qui représente la ville urbaine d’Honolulu ; et la représentante Jill Tokuda, dont le district comprend la campagne d’Oahu et les îles voisines.

Trois procureurs du comté se sont présentés sans opposition et il y a eu peu d’opposition au maire d’Honolulu, Rick Blangiardi, qui a remporté une victoire écrasante et a été réélu purement et simplement aux élections primaires d’août.

Le maire du comté d’Hawaï, Mitch Roth, a obtenu 38 % des voix aux primaires, contre 28 % pour son challenger Kimo Alameda. Alameda est un psychologue qui a autrefois dirigé le bureau du vieillissement du comté d’Hawaï et a été PDG du Bay Clinic Health Center.

Bien que Roth ait obtenu une pluralité de voix, il n’a pas obtenu la majorité pour gagner comme Blangiardi.

Surtout par rapport à l’apathie des primaires, Moore a déclaré qu’il s’attend « absolument » à un plus grand taux de participation pour les élections générales de mardi avec Trump et Harris sur le bulletin de vote.

Avec un plus grand nombre de Républicains et de Démocrates votant à la course à la présidentielle, une participation plus élevée affectera probablement ce que l’on appelle les courses à scrutin descendant, dans lesquelles une poignée de membres républicains sortants du Sénat et de la Chambre des États se livrent à des courses serrées contre des challengers démocrates.

« Dans l’ensemble, Hawaï ira massivement en faveur de Harris et cela pourrait faire une différence pour les candidats républicains », a déclaré Moore.

Mais les républicains qui votent pour Trump à Hawaï sont également susceptibles de voter pour les républicains représentant leurs districts, même s’ils ne connaissent pas les candidats ou les enjeux, a déclaré Moore.

« Pour les Républicains dans des courses serrées, cela va profiter aux Républicains », a-t-il déclaré.

À Hawaï, un candidat peut être élu à l’Assemblée législative de l’État avec seulement 2 500 voix environ.

Même si le nombre d’électeurs devrait augmenter d’ici la fin de mardi, Moore a déclaré qu’il ne serait pas surpris si certains candidats gagnaient avec de faibles marges.

« Oui, je pense qu’il y aura encore des courses législatives serrées décidées par moins de 100 voix », a-t-il déclaré.

Plusieurs candidats sortants n’ont pas rencontré d’opposition lors des élections primaires et ont été immédiatement réélus.

Mais avec les 51 sièges de la Chambre et 13 des 25 sièges du Sénat cette année, l’Assemblée législative accueillera déjà au moins 11 nouveaux membres lors de sa prochaine réunion en janvier et peut-être davantage en fonction de ce qui se passera le jour du scrutin.

Les démocrates de la Chambre auront également un nouveau leadership après que le président de la Chambre, Scott Saiki, ait perdu sa candidature à la réélection lors de la plus grande surprise de la primaire. Kim Coco Iwamoto a battu Saiki lors de sa troisième tentative pour représenter certaines parties du centre-ville, Ala Moana et Kakaako et n’a affronté aucun adversaire aux élections générales, lui ouvrant ainsi la voie à son entrée en fonction en janvier.

Quatre législateurs chevronnés ont quitté l’Assemblée législative à la clôture de la dernière session en mai, et le représentant Cedric Gates (Démocrate, Waianae-Makaha) a renoncé à son siège à la Chambre pour se présenter au Sénat. Quelqu’un de nouveau remplacera Gates à la Chambre. Desire DeSoto a remporté la primaire démocrate et affronte désormais le républicain Chris Muraoka.

Shirley Ann Templo a battu le représentant sortant Sonny Ganaden (D, Kalihi-Kalihi Kai-Hickam Village) pour représenter le siège du House District 30 et affronte le Premier ministre républicain Azinga aux élections générales.

La représentante de l’État Natalia Hussey-Burdick (Démocrate, Kailua-Kaneohe Bay) a également perdu sa candidature à la réélection à la primaire démocrate face à Mike Lee, membre du conseil de quartier de Kailua.

Lee affronte le républicain Timothy Connelly, un colonel de l’armée à la retraite, pour représenter le House District 50.

La représentante nouvellement nommée May Besario Mizuno (Démocrate, Kamehameha Heights-Kalihi Valley) a perdu sa première candidature électorale face à Ikaika Hussey pour représenter le district 29 de House en août.

Hussey affronte désormais la républicaine Carole Kaapu aux élections générales.

Quatre législateurs républicains : le sénateur. Brenton Awa (R, Kaneohe-Laie-Mokuleia) et trois membres de la Chambre pour leur premier mandat font tous face à des challengers démocrates qui ont remporté plus de voix lors de leurs primaires que les quatre candidats républicains sortants lors de leurs primaires.

Il y a actuellement six républicains à la Chambre des représentants et deux au Sénat. Ainsi, mardi déterminera si la représentation du GOP à l’Assemblée législative augmente ou diminue.

Awa a remporté sa primaire républicaine du district 23 du Sénat avec 2 314 voix, tandis que son challenger démocrate, Ben Shafer, a remporté sa primaire avec 3 359 voix.

Le représentant David Alcos III (R, Ocean Pointe-Barbers Point) a remporté sa primaire républicaine avec 1 183 voix. Son adversaire démocrate, le vétéran de la Marine John Clark III, a remporté sa primaire avec 1 452 voix.

Le représentant Elijah Pierick (R, Royal Kunia-Waipahu-Honouliuli) a remporté sa primaire réélection pour représenter le House District 39 avec 1 151 voix. Il est défié par Corey Rosenlee, l’ancien chef de la puissante association des enseignants de l’État d’Hawaï, qui a remporté sa primaire démocrate avec 1 763 voix.

Et le représentant Diamond Garcia (R, Ewa-Kapolei) a remporté sa primaire républicaine avec 1 020 voix. Il affronte Anthony Paris, qui a remporté la primaire du Parti démocrate avec 1 074 voix pour représenter le district 42.