Les électeurs d’Hawaï choisissent des candidats dans la course pour succéder au gouverneur Ige

HONOLULU (AP) – Les candidats qui se présentent aux élections primaires de samedi pour succéder au gouverneur démocrate à durée limitée David Ige comprennent une ancienne première dame, un champion d’arts martiaux mixtes à la retraite et un membre du Congrès qui travaille au clair de lune en tant que pilote de Hawaiian Airlines.

La décision du représentant démocrate américain Kaiali’i Kahele de se présenter au poste de gouverneur a ouvert son siège au Congrès représentant la campagne d’Oahu et les îles voisines. Au Sénat américain, le sénateur démocrate sortant Brian Schatz est également candidat à la réélection et fait face à un défi principal d’un candidat peu connu.

Hawaï est un État de vote par correspondance, de sorte que les électeurs envoient leurs bulletins de vote et les placent dans des boîtes de dépôt à travers les îles depuis la fin du mois dernier. Les secrétaires électoraux de chaque comté ont mis à disposition quelques centres de services aux électeurs pour les personnes s’inscrivant pour voter à la dernière minute ou votant en personne.

Dans la course au gouverneur, les principaux candidats démocrates sont Kahele, l’ancienne première dame d’Hawaï Vicki Cayetano et le lieutenant-gouverneur Josh Green. Du côté républicain, l’ancien lieutenant-gouverneur James R. “Duke” Aiona, le combattant retraité du MMA BJ Penn et la conseillère municipale d’Honolulu Heidi Tsuneyoshi sont en lice.

Ige a servi deux mandats de quatre ans et n’est pas éligible pour se présenter à nouveau. Le vainqueur de la primaire démocrate serait le favori pour remporter les élections générales dans l’État libéral.

De nombreux électeurs affirment que les coûts élevés du logement à Hawaï sont un problème majeur pour eux. Le prix médian d’une maison unifamiliale est supérieur à 1 million de dollars dans les comtés de Honolulu, Maui et Kauai.

Cayetano a déclaré qu’elle construirait des logements en location avec option d’achat et travaillerait avec les comtés pour rationaliser les exigences entravant la construction de logements abordables. Green a déclaré qu’il publierait un décret exécutif pour éliminer les formalités administratives, rationaliser les approbations et appliquer les lois existantes pour fermer les locations de vacances illégales. Kahele a déclaré qu’il construirait des logements ciblés pour la main-d’œuvre et imposerait une taxe sur les logements vacants.

Aiona a déclaré qu’il éliminerait la Commission d’utilisation des terres de l’État, qu’il accusait de ralentir le développement du logement.

Herbert Rowland, un ouvrier du bâtiment d’Oahu, a déclaré qu’il aimait les plans de Green pour s’attaquer au problème du logement et de l’itinérance à Hawaï.

« Je viens de cette île, j’y ai passé toute ma vie. Je ne veux pas que mes enfants quittent cette île parce que c’est trop cher et qu’ils ne trouvent pas de maison », a déclaré Rowland en tenant une pancarte de campagne verte et en faisant signe aux voitures qui passaient à Honolulu.

Le grand nombre de voyageurs et le « surtourisme » écrasant les sites populaires sont un autre problème majeur. Les visiteurs annuels à Hawaï ont atteint un record de 10 millions en 2019. Les chiffres ont chuté au début de la pandémie de COVID-19, mais sont depuis revenus en force.

Green a proposé de facturer à tous les voyageurs de plus de 12 ans des frais de 50 $. Il a déclaré que cela permettrait de lever 350 à 400 millions de dollars que l’État pourrait utiliser pour restaurer les parcs, les rivages et construire des logements. Cayetano a approuvé ces frais et a déclaré que l’élimination des locations de vacances illégales était un bon premier pas.

Kahele a déclaré qu’Hawaï devait réinventer le tourisme en mettant l’accent sur les connaissances autochtones, l’esprit et la culture aloha.

Aiona a déclaré que les frais seraient bons s’ils étaient utilisés pour entretenir les parcs et les sentiers, mais il a appelé à la prudence car les coûts plus élevés pourraient dissuader les visiteurs qui alimentent l’économie d’Hawaï.

Kahele et Cayetano ont remis en question le revenu que Green a reçu alors qu’il était lieutenant-gouverneur d’une société à responsabilité limitée appelée Green Health International LLC. Green, qui a continué d’occuper son poste de médecin aux urgences alors qu’il était lieutenant-gouverneur, a déclaré que l’argent était destiné au travail qu’il effectuait en tant que médecin.

Kahele a attiré l’attention cette année pour son propre travail secondaire en tant que pilote d’Hawaiian Airlines et son utilisation intensive du vote par procuration au Congrès. Comme tous ceux qui ont voté par procuration, il a soumis une lettre requise attestant qu’il était « incapable de voter physiquement » au Capitole. Il a cité “l’urgence de santé publique en cours”.

Mona Chang Vierra, enseignante, directrice et éducatrice, a déclaré qu’elle aimait l’expérience commerciale de Cayetano et son engagement envers la communauté. En 34 ans, Cayetano a construit le plus grand fournisseur de services de blanchisserie à Hawaï, desservant des hôtels et des hôpitaux sur trois îles. Elle a démissionné de son poste de présidente en février.

« Elle a beaucoup de succès. Elle a construit son entreprise à partir de zéro », a déclaré Chang Vierra.

Cayetano est devenue première dame en 1997 lorsqu’elle a épousé le gouverneur de l’époque. Ben Cayetano lors de son premier mandat.

Dans les courses à la Chambre des États-Unis, le représentant d’État Patrick Pihana Branco et l’ancien sénateur d’État Jill Tokuda font partie des six candidats en lice pour l’investiture démocrate du 2e district du Congrès d’Hawaï. Kahele, le titulaire, a décidé de se présenter au poste de gouverneur au lieu de chercher à être réélu, laissant le poste à gagner.

Parmi les républicains, l’ancien analyste du renseignement de l’US Air Force et homme d’affaires Joe Akana et le propriétaire d’entreprise Joseph Webster sont à la recherche du poste.

Dans le 1er district du Congrès, l’avocat et nouveau venu politique Sergio Alcubilla défie le représentant américain sortant Ed Case dans la primaire démocrate. Conrad Kress, Patrick Largey et Arturo Reyes sont en compétition pour l’approbation républicaine.

Dans la course au Sénat américain, Schatz est défié à la primaire démocrate par Steve Tataii, un consultant en résolution de conflits. Tataii a fait une offre infructueuse pour le Congrès en 2016.

Dans la primaire républicaine pour le Sénat américain, le représentant de l’État Bob McDermott fait partie des cinq républicains à la recherche de l’investiture de son parti.

Audrey McAvoy, Associated Press