Les électeurs des zones du «Mur rouge» sont un tiers plus susceptibles d’être assassinés alors que Boris Johnson ne tient pas son vœu de mettre la Grande-Bretagne à niveau

BORIS Johnson manque cruellement à sa promesse du mur rouge de mettre la Grande-Bretagne à niveau, révèle aujourd’hui un rapport accablant.

Les électeurs des sièges qui l’ont porté à la victoire en 2019 sont toujours loin derrière.

Boris Johnson n’a pas tenu son vœu de mettre la Grande-Bretagne à niveau, car il a révélé que les personnes vivant dans les zones du mur rouge étaient près d’un tiers plus susceptibles d’être assassinées l’année dernière Crédit : Splash

Ils restent nettement moins aisés que le reste du Royaume-Uni et sont plus susceptibles d’avoir du diabète et d’être handicapés ou obèses.

L’abus d’alcool dans les régions de Red Wall est plus élevé et l’espérance de vie inférieure de plus d’un an.

Et les personnes qui y vivaient étaient près d’un tiers plus susceptibles d’être assassinées l’année dernière.

Ce soir, les propres députés conservateurs du Premier ministre dans le Nord et les Midlands ont appelé à l’action.

Jill Mortimer de Hartlepool a déclaré: « Mes électeurs ne veulent pas de cadeaux – ils veulent des solutions ciblées. »

Jonathan Gullis, de Stoke-on-Trent North, a déclaré : « La mise à niveau doit concerner les compétences et les emplois.

L’étude du groupe de réflexion du Legatum Institute a compilé un UK Prosperity Index 2021 qui répertorie les 379 autorités locales.

Hartlepool est arrivé 358e et Stoke 359e. Le bas était Blackpool et le haut Wokingham, Berks.

L’étude a révélé que le nombre d’adultes sans qualification dans les 43 sièges du Mur rouge qui sont passés des travaillistes aux conservateurs lors des élections de 2019 était un tiers plus élevé qu’ailleurs.

Les sociétés d’investissement privées ont investi 83,20 £ par tête dans ces domaines, contre une moyenne britannique de 145,60 £. Et les créations d’entreprises étaient inférieures de près d’un cinquième.

La baronne Philippa Stroud, PDG de l’Institut Legatum, a déclaré à propos de la mise à niveau de Red Wall : « Le manque d’accès aux prêts aux entreprises et aux qualifications pour adultes sont clairement quelques-uns des points clés pour commencer.

