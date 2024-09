Les électeurs des primaires du New Hampshire choisiront des candidats pour des campagnes électorales générales courtes mais intenses

CONCORD, New Hampshire — Les électeurs primaires du New Hampshire choisissent mardi des candidats au poste de gouverneur, au Congrès et à l’ensemble de l’Assemblée législative de l’État, préparant le terrain pour des campagnes électorales générales courtes mais intenses.

Contrairement à sa première primaire présidentielle du pays, le New Hampshire est l’un des derniers États à organiser des élections primaires au niveau de l’État, ne laissant aux vainqueurs que huit semaines pour séduire les électeurs avant le 5 novembre.

Deux des principales courses sont particulièrement disputées, aucun titulaire n’étant en lice. La décision du gouverneur républicain Chris Sununu de ne pas briguer un cinquième mandat de deux ans signifie que le poste est ouvert pour la première fois depuis 2016. Et le 2e district du Congrès, où la représentante américaine Annie Kuster prend sa retraite après six mandats, n’est plus un siège ouvert depuis 2010.

Six candidats sont en compétition dans le parti républicain primaires pour le poste de gouverneurmené par l’ancienne sénatrice américaine Kelly Ayotte et l’ancien président du Sénat de l’État Chuck Morse. Les autres candidats sont Shaun Fife, Robert McClory, Richard McMenamon et Frank Staples.

Ayotte, qui est également la première femme procureure générale du New Hampshire, est la troisième femme à être élue gouverneure, après les démocrates Jeanne Shaheen et Maggie Hassan. Une grande partie de sa campagne s’est concentrée sur le slogan « Don’t Mass it up » (Ne faites pas de masse), anti-Massachusetts, car elle s’est davantage concentrée sur les questions de criminalité et d’immigration et moins sur la rhétorique traditionnelle anti-impôts.

Morse, qui a dirigé le Sénat de l’État pendant une décennie, espère revenir au Capitole après avoir perdu la primaire républicaine pour le Sénat américain en 2022. Il a cherché à s’aligner étroitement sur l’ancien président Donald Trump, critiquant Ayotte pour avoir annulé son soutien à Trump en 2016 avant de le soutenir cette année.

Du côté démocrate, les électeurs doivent choisir entre trois candidats, même si la course se joue principalement entre l’ancienne maire de Manchester, Joyce Craig, et Cinde Warmington, membre du Conseil exécutif du New Hampshire. Le propriétaire du restaurant Jon Kiper est loin derrière, tant en termes de collecte de fonds que de notoriété.

Craig a également siégé au conseil scolaire et au conseil municipal de Manchester avant d’être élue première femme maire de la ville. Elle affirme que diriger la plus grande ville de l’État pendant trois mandats lui donne l’expérience nécessaire pour être gouverneur, même si les critiques lui reprochent d’être responsable des luttes continues contre les sans-abris et la criminalité.

Warmington, avocate, en est à son deuxième mandat au sein du Conseil exécutif, un comité de cinq membres qui approuve les contrats de l’État et les nominations des juges et des agences d’État. En tant que seule démocrate, elle s’oppose fréquemment aux positions prises par ses collègues et par le gouverneur, en particulier sur les questions liées aux soins de santé et à l’éducation. Elle a été critiquée pour son travail passé de lobbyiste pour l’industrie pharmaceutique.

Les autres courses importantes se déroulent dans le 2e district du Congrès, à dominante démocrate.

Lors des primaires démocrates, Kuster a soutenu un ancien membre du personnel Colin Van Osternqui est également un ancien conseiller exécutif qui s’est présenté sans succès au poste de gouverneur en 2016. Il fait face à une forte concurrence de la part Maggie Goodlanderqui a grandi dans le New Hampshire mais a passé la majeure partie de sa vie d’adulte à Washington, plus récemment au ministère de la Justice et à la Maison Blanche.

La primaire républicaine comprend plus d’une douzaine de candidats, menés par l’économiste et auteur Vikram Mansharamani, l’activiste anticommuniste Lily Tang Williams et Bill Hamlen, un négociant en matières premières.

Dans le 1er district du Congrès, le représentant américain Chris Pappas ne fait face à aucun défi majeur dans la primaire démocrate alors qu’il brigue un quatrième mandat. La compétition du GOP comprend sept candidatsdont l’ancien sénateur d’État Russell Prescott, l’échevin de Manchester Joseph Kelly Lavasseur et les dirigeants d’entreprise Hollie Noveletsky, Chris Bright et Walter McFarlane.