Les électeurs démocrates sont divisés sur la question de savoir si Biden doit sévir contre Israël

La scission au sein du Parti démocrate sur la politique américaine envers Israël et la Palestine n’est pas seulement parmi les politiciens – c’est aussi parmi leurs électeurs.

Dans un nouveau sondage avec Vox et Data for Progress, les électeurs démocrates sont divisés sur la question de savoir si l’administration du président Joe Biden devrait être plus dure envers le gouvernement israélien. Le sondage, qui avait une marge d’erreur de 3 pour cent, a été mené du 19 au 21 mai auprès de 1 319 électeurs probables. Dans ce document, après avoir reçu un bref résumé de la façon dont Biden a répondu à la crise le mois dernier, 32 % des démocrates disent qu’ils pensent que « l’administration devrait condamner les actions d’Israël ». Pendant ce temps, 39 % ont convenu que « l’administration a la bonne approche vis-à-vis d’Israël ». Seulement 11% des démocrates pensent que l’administration devrait être plus favorable à Israël.

Au moment où le sondage a été organisé, le New York Times a rapporté que plus de 200 personnes étaient mortes lors de la dernière série de combats, « la grande majorité d’entre eux étant des Palestiniens tués par les frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza ». Le conflit s’est intensifié après qu’Israël s’est efforcé d’expulser les familles palestiniennes de leurs maisons à Jérusalem-Est. L’administration Biden a plaidé discrètement pour un cessez-le-feu, mais pas assez avec force, ont déclaré certains critiques; la Maison Blanche a condamné la violence du Hamas mais a déclaré qu’elle ne trouvait pas les attaques d’Israël disproportionnées.

Les réponses républicaines à certaines questions sont plus uniformes. Par exemple, plus de 60 % pensent que « Biden ne soutient pas assez Israël » et 60 % conviennent que l’administration devrait condamner davantage le Hamas.

Comme l’a expliqué Alex Ward de Vox, il y a une division croissante sur la politique américaine envers Israël au sein du Parti démocrate qui est devenue plus visible le mois dernier. C’est en partie parce que l’attitude de l’ancien président Donald Trump envers Israël était remarquablement conciliante, ce qui peut aider à expliquer pourquoi une approche autrefois bipartite est devenue plus compliquée chez les démocrates :

En tant que président, Trump a donné au Premier ministre Benjamin Netanyahu presque tout ce qu’il voulait, y compris la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur un territoire contesté comme le plateau du Golan, le déplacement de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem et un « plan de paix » qui a rempli presque tous les souhaits du Premier ministre. Pendant ce temps, Trump a fermé un bureau politique palestinien à Washington, DC, a arrêté l’aide à la Cisjordanie et à Gaza, et a effectivement rompu les liens avec les hauts responsables palestiniens.

Certains des législateurs plus jeunes, plus diversifiés et plus progressistes du parti ont également soulevé des questions sur le soutien à Israël et ont souligné le sort du peuple palestinien.

Biden, cependant, ne semble pas avoir suivi son parti. Pas plus tard que la semaine dernière, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré : « Nous avons une relation longue et durable – une relation stratégique – avec Israël, et cela continuera d’être le cas, peu importe qui dirige le pays », a rapporté le Washington Post.

Une pluralité d’électeurs démocrates, cependant, veulent que cette relation change : le sondage a révélé que 45% veulent que les États-Unis diminuent les 3,8 milliards de dollars d’aide militaire qu’ils envoient à Israël.