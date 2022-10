Les électeurs décideront de l’amendement constitutionnel sur le « droit de se syndiquer » – Shaw Local

SPRINGFIELD – Les électeurs de l’Illinois seront invités en novembre à décider si le droit des travailleurs de former des syndicats et de s’engager dans des négociations collectives doit être inscrit dans la constitution de l’État.

Le premier article de l’amendement contient deux phrases. Le premier établirait un « droit fondamental de s’organiser et de négocier collectivement et de négocier les salaires, les horaires et les conditions de travail, et de promouvoir leur bien-être économique et leur sécurité au travail ».

La seconde interdirait à l’État ou à toute unité locale du gouvernement de promulguer “toute loi qui interfère avec, nie ou diminue le droit des employés de s’organiser et de négocier collectivement sur leurs salaires, leurs heures de travail et d’autres conditions d’emploi et de sécurité au travail”. .”

La disposition vise à empêcher le passage de tout État ou local “droit au travail” lois interdisant aux employeurs d’exiger que les travailleurs soient syndiqués pour conserver leur emploi.

La deuxième clause stipule que l’amendement contrôlerait une autre partie de la constitution qui énonce les pouvoirs des unités d’autonomie du gouvernement local, ce qui signifie que ces unités de gouvernement seraient toujours soumises à l’amendement.

Les législateurs ont approuvé l’inscription de la mesure sur le bulletin de vote lors de la session de printemps 2021. La résolution adopté par les deux chambres avec un soutien bipartite : 49 contre 7 au Sénat et 80 contre 30 à la Chambre.

Comme pour toute question constitutionnelle, cependant, il existe un désaccord considérable sur la signification de ces mots et sur les effets qu’ils auraient si l’amendement était adopté.

La proposition est soutenue par plusieurs grands syndicats, mais elle a attiré opposition de groupes tels que l’Association des commissions scolaires de l’Illinois, la Chambre de commerce de l’Illinois et l’Association des fabricants de l’Illinois.

Pour recueillir une idée des arguments pour et contre la mesure, les éditeurs de médias de l’Associated Press de l’Illinois ont convoqué un forum en ligne avec Joe Bowen, directeur des communications pour un vote oui pour les droits des travailleurs, le seul comité politique organisé faisant campagne sur la question. Ils se sont également entretenus avec Mailee Smith, directrice de la politique du travail et avocate de l’Illinois Policy Institute, un groupe de réflexion conservateur qui s’oppose à la mesure.

Les questions provenaient de représentants du Daily Herald et de Shaw Media. La vidéo est disponible ici ou lien ci-dessous.

On a demandé à Bowen et Smith au départ ce qu’ils pensaient que l’amendement signifierait et les implications de son adoption.

«L’amendement sur les droits des travailleurs garantira vos droits fondamentaux sur le lieu de travail pour vous organiser et négocier collectivement avec vos collègues afin de négocier des choses comme un meilleur salaire, des conditions de travail plus sûres et, surtout, il protégera également les électeurs de l’Illinois des politiciens qui tentent d’emporter leurs droits à l’avenir », a déclaré Bowen.

Il a dit que cela donne aux travailleurs de l’Illinois l’occasion “de voter pour eux-mêmes le 8 novembre”.

“Il consacrera les protections dont la plupart d’entre nous bénéficient déjà tout en étendant la protection aux travailleurs qui ne l’ont pas actuellement”, a déclaré Bowen. “Ce sera une formidable victoire pour nos travailleurs ainsi que pour l’ensemble de notre économie et des communautés locales.”

Smith, d’autre part, a affirmé que l’amendement ne s’appliquerait qu’aux travailleurs du secteur public, car les travailleurs du secteur privé sont déjà couverts par la loi nationale sur les relations de travail, qui remplacerait toute loi ou disposition constitutionnelle de l’État.

En conséquence, elle a fait valoir que cela augmenterait les impôts fonciers locaux en donnant aux syndicats d’employés publics le pouvoir de négocier un plus large éventail de questions, y compris le « bien-être économique », qui n’est pas défini dans l’amendement ou dans une autre loi de l’État.

“Et ce n’est pas défini dans d’autres lois similaires comme la loi nationale sur les relations de travail”, a-t-elle déclaré. “Cela pourrait signifier que des choses comme l’expansion du logement abordable ou des positions sur la réduction des loyers pourraient être exigées par les syndicats gouvernementaux.”

Elle a également déclaré que la disposition anticipant les lois sur le droit au travail pourrait avoir des conséquences imprévues.

“Il interdit aux législateurs, en tant que représentants du peuple, de promulguer des réformes ou des correctifs”, a-t-elle déclaré. “Donc, si les législateurs décident en fin de compte, ‘Oh, wow, nous ne voulions pas dire que le bien-être économique signifiait tous ces grands sujets’, ils ne pourraient jamais revenir en arrière et définir ce qu’est réellement le bien-être économique parce qu’ils seraient interdits dans le l’amendement lui-même de le faire.

Bowen a rétorqué que l’amendement n’avait rien à voir avec les impôts mais qu’il protégeait plutôt le droit des travailleurs de s’organiser et de négocier collectivement sur le lieu de travail.

S’il était adopté, a-t-il dit, il s’appliquerait uniformément dans tout l’État à tous les travailleurs des secteurs public et privé. Il a également déclaré que cela protégerait les travailleurs des politiciens qui tentent de promulguer des lois sur le droit au travail, une référence à l’ancien gouverneur républicain Bruce Rauner, qui a tenté en vain de faire adopter une telle législation par l’Assemblée générale.

Enfin, il a suggéré que les droits énoncés dans la loi fédérale puissent changer ou être abrogés à tout moment, se référant à la récente décision de la Cour suprême des États-Unis qui a annulé le droit à l’avortement qui avait été établi sous Roe v. Wade.

«Et je pense qu’il est extrêmement important à un moment où nous ne savons pas ce qui va se passer demain – et nous avons vu beaucoup d’imprévisibilité et de droits attaqués, tant au niveau fédéral qu’ici dans l’Illinois – pour nous assurer que ces droits restent dans un coffre-fort et qu’ils sont en sécurité pour les travailleurs pour les générations à venir », a-t-il déclaré.

En guise de suivi, les deux ont été invités à identifier quels droits les travailleurs auraient en vertu de l’amendement qu’ils n’ont pas déjà en vertu de la loi existante.

Bowen a déclaré que l’amendement protégerait les droits existants et les étendrait à “des centaines de milliers” de travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi existante. Il a dit qu’il est important de garantir les droits de négociation maintenant et à l’avenir, étant donné que « nous passons près de la moitié de notre vie sur le lieu de travail ».

“Que vous ayez ou non la capacité de bien gagner votre vie, de rester en sécurité au travail, cela a vraiment un impact sur chaque aspect de votre vie”, a-t-il déclaré. “Il est donc extrêmement important de s’assurer que nous garantissons ces protections dans la Constitution de l’Illinois.”

Smith a fait valoir que l’élévation des droits de négociation collective au niveau de la constitution mettrait les accords de travail hors de portée des lois existantes qui s’appliquent aux contrats des employés publics.

“Si un syndicat d’enseignants ne voulait pas de vérification des antécédents dans le cadre du processus de demande d’emploi, le processus d’embauche, ils pourraient écrire cela dans leur contrat”, a-t-elle déclaré. «Cela pourrait garder secrets les contrats des syndicats gouvernementaux. Ils pourraient en fait annuler la loi (Loi sur la liberté d’information) qui exige que les contrats des syndicats du gouvernement soient ouverts au public, simplement en inscrivant cette disposition dans le contrat.

Bowen a d’abord refusé de répondre à cette affirmation, mais plus tard dans la discussion, il a déclaré: “Je ne pense pas qu’il soit légalement permis de conclure un contrat qui viole la loi de l’État ou la loi fédérale.”

Les amendements constitutionnels ont deux voies de passage dans l’Illinois. Si la mesure reçoit 60% des voix de ceux qui votent sur la question, elle passe. Mais s’il ne parvient pas à atteindre le seuil de 60% sur la question mais rassemble toujours des votes «oui» de plus de la moitié des votants aux élections, il passerait quand même.

Le jour du scrutin est le 8 novembre, mais le vote anticipé a déjà commencé. Plus d’informations sont disponibles auprès des autorités électorales locales.

Capitol News Illinois est un service d’information à but non lucratif et non partisan couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.