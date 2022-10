les électeurs de Vancouver et de Surrey élisent de nouveaux maires; apporter des promesses de plus de policiers, la GRC reste – Kelowna Capital News

Les électeurs de la Colombie-Britannique ont inauguré une vague de changements politiques dans toute la province lors des élections municipales de samedi qui ont vu de nouveaux maires élus à Vancouver et à Surrey et dans d’autres grandes communautés.

L’homme d’affaires de Vancouver, Ken Sim, a battu le maire de Vancouver, Kennedy Stewart, remportant une victoire écrasante après avoir perdu la course à la mairie contre Stewart en 2018 par moins de 1 000 voix.

«Ce n’est pas le résultat que nous voulions», a déclaré Stewart, un ancien député néo-démocrate fédéral. “Mais nous devons le respecter.”

Il a déclaré que les quatre dernières années, avec la pandémie de COVID-19 en cours, la crise des surdoses d’opioïdes et les problèmes de logement ont été difficiles pour Vancouver, mais “je pense que nous avons fait traverser à la ville des moments assez difficiles”.

À Surrey, le maire Doug McCallum a été battu par sa rivale Brenda Locke, membre du conseil de Surrey et ancienne députée libérale de la Colombie-Britannique.

Le discours de victoire de Locke comprenait une promesse de garder la GRC à Surrey malgré l’initiative de McCallum de remplacer la GRC par une force de police civique.

« Nous devons garder la GRC de Surrey ici même à Surrey », a-t-elle déclaré.

Les élections municipales ont également vu des changements majeurs à travers la Colombie-Britannique, avec de nouveaux maires élus à Kelowna, Kamloops, Penticton et Victoria.

Les électeurs qui ont voté samedi à Vancouver ont déclaré que le logement était le principal enjeu de la campagne, la sécurité publique et le soutien aux personnes vulnérables étant également à l’esprit.

Partout en Colombie-Britannique, les électeurs ont déclaré qu’ils voulaient voir les politiciens s’attaquer aux grands problèmes auxquels sont confrontées presque toutes les communautés.

“Je pense que le logement est définitivement une priorité pour tout le monde à Vancouver”, a déclaré l’artiste Taz Soleil. “Pour moi, le logement, en particulier pour les personnes marginalisées, est une priorité.”

Soleil a déclaré qu’elle soutenait les candidats qui promettaient davantage d’options de logement et de soutien aux personnes à faible revenu.

Margaret Haugen, qui a accompagné un ami pour voter au centre communautaire Roundhouse du centre-ville de Vancouver, a déclaré que le logement abordable était la question qui la préoccupait le plus dans cette élection.

“Le Downtown Eastside vient de s’aggraver progressivement”, a déclaré Haugen, ajoutant que trop de gens y vivent dans la rue.

De Vancouver et Surrey aux petites communautés intérieures de Princeton et Clearwater, les campagnes se sont concentrées sur des problèmes qui dépassent généralement le domaine municipal, tels que le logement abordable, les soins de santé, les crimes violents, la santé mentale et la toxicomanie.

Stewart a promis de tripler l’objectif de logement de Vancouver au cours de la prochaine décennie pour atteindre 220 000 logements, tandis que Sim s’est engagé à embaucher 100 nouveaux policiers et 100 infirmières en santé mentale.

Stewart et Sim faisaient partie des 15 candidats à la mairie de Vancouver.

Vancouver a publié des données montrant une augmentation du nombre d’électeurs anticipés cette année par rapport à 2018.

Lors des élections de 2022, 65 026 personnes ont voté par anticipation à Vancouver, contre 48 986 en 2018.

Les résultats du vote par anticipation étaient différents à Victoria, a indiqué la ville dans un communiqué.

En 2022, 4 613 personnes ont voté par anticipation à Victoria, un peu moins que les 4 791 personnes qui ont voté par anticipation en 2018.

À Clearwater, le maire sortant Merlin Blackwell a déclaré que les soins de santé étaient le principal problème dans sa communauté de North Thompson, où le service des urgences de l’hôpital local connaît des fermetures régulières.

Il a déclaré que les problèmes des parcs à chiens et des nids-de-poule dans les petites villes étaient en veilleuse dans cette campagne, les résidents souhaitant que le gouvernement local améliore les soins de santé et lutte contre la criminalité.

McCallum a fait face à des contestations consécutives, d’abord aux urnes contre sept autres candidats, puis au tribunal le 31 octobre alors qu’il fait face à un procès pour méfait public.

“Nous avons du travail à faire et nous avons du pain sur la planche”, a déclaré Locke, ajoutant que cela comprend l’amélioration des soins de santé, la sécurité publique et l’assouplissement du processus d’autorisation pour le développement de logements.

La Presse Canadienne

Élection 2022PoliceGRCSurreyVancouver