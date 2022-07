Les électeurs de Trump visés par une enquête criminelle en Géorgie

Certains observateurs juridiques ont fait valoir que les actions de M. Trump l’exposaient au risque d’être inculpé pour violation de lois pénales géorgiennes relativement simples, y compris la sollicitation criminelle pour commettre une fraude électorale – notamment ses appels téléphoniques postélectoraux à des responsables géorgiens comme Brad Raffensperger, le secrétaire. d’État, qu’il a fait pression «pour trouver 11 780 voix», assez pour inverser les résultats des élections. Une analyse de l’affaire de 114 pages de la Brookings Institution, co-écrite par M. Eisen, a révélé que M. Trump “présentait un risque substantiel d’éventuelles accusations de l’État fondées sur de multiples crimes”.

Mme Willis, dans des documents judiciaires, a indiqué qu’un certain nombre d’autres accusations étaient envisagées, notamment le racket et le complot, qui pourraient englober une large liste d’associés de Trump à l’intérieur et à l’extérieur de la Géorgie. Mme Willis se demande également s’il convient d’assigner à comparaître M. Trump lui-même et de demander son témoignage, selon une personne proche de l’enquête, car elle a récemment demandé le témoignage de sept de ses alliés et conseillers devant le grand jury spécial.

Les avocats de 11 des électeurs ont vivement réagi à la désignation de leurs clients comme cibles, affirmant qu’un procureur local n’avait pas compétence pour déterminer quels électeurs fédéraux étaient faux et lesquels étaient réels. Les avocats, Holly A. Pierson et Kimberly Bourroughs Debrow, ont accusé Mme Willis d’avoir “abusé de la procédure du grand jury pour harceler, embarrasser et tenter d’intimider les électeurs désignés, et non pour enquêter sur leur conduite”.

Le bureau de Mme Willis n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat, mais elle a déclaré que “tout ce qui est pertinent pour tenter d’interférer avec les élections en Géorgie sera soumis à examen”.