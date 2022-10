Les électeurs de Summerland choisissent l’expérience du conseil – Kelowna Capital News

Les électeurs de Summerland ont élu un conseil municipal ayant une longue expérience dans l’administration locale.

Lors de l’élection du gouvernement local du 15 octobre, six des sept personnes élues ont siégé à la table du conseil dans le passé.

Doug Holmes, conseiller depuis huit ans, a été élu maire avec 73,4 % ou 2 634 voix, comparativement à Chuck Pinnell qui a obtenu 859 voix.

Parmi les 13 candidats au poste de conseiller, les titulaires Erin Trainer, Marty Van Alphen, Richard Barkwill, Doug Patan et Janet Peake ont tous été conseillers de Summerland dans le passé. Ils seront rejoints par Adrienne Betts, une nouvelle venue à la table du conseil.

Les autres candidats au scrutin étaient Blair Parker, Nick Redding, Mark Smed, Toni Boot, Brad Besler, Doug Loepp et Peter Bognar.

Boot était le seul candidat de l’ancien conseil à ne pas avoir remporté de siège à la table. Elle avait été maire de Summerland de 2018 à 2022 et conseillère de 2014 à 2018. Erin Carlson, conseillère de 2014 à 2022, n’a pas sollicité sa réélection.

Holmes a déclaré que la campagne à la mairie ressemblait à un long processus.

« Je suis reconnaissant aux électeurs de Summerland de m’avoir soutenu », a-t-il déclaré après la présentation des résultats. « Nous allons avoir un conseil expérimenté, ce qui est bien. Les gens aiment la direction que nous prenons.

Au cours du prochain mandat du conseil, Holmes a déclaré que le conseil serait confronté à de gros problèmes, notamment un nouveau centre aquatique pour remplacer la piscine vieillissante du centre-ville. Les questions relatives aux bassins versants seront également une priorité pour le nouveau conseil, a-t-il déclaré.

Pinnell a remercié sa femme et sa mère pour le sacrifice qu’ils ont fait lors de sa candidature, ainsi qu’aux amis qui l’ont aidé dans sa campagne.

«Je dis merci à l’ancien maire et au conseil pour leur service. Au nouveau maire et au nouveau conseil, je dis félicitations et bonne chance », a-t-il déclaré.

Trainer, qui a reçu plus de votes que tout autre candidat au poste de conseiller, a déclaré qu’elle attend avec impatience son troisième mandat en tant que conseillère.

“C’est une très grande responsabilité”, a-t-elle déclaré. “Je suis tellement content que les habitants de Summerland m’aient réélu.” Elle a ajouté que le nouveau conseil sera confronté à de nombreux défis, notamment les routes de Summerland jusqu’aux problèmes de changement climatique.

Le nouveau conseil tiendra sa réunion inaugurale le 7 novembre.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail :

news@summerlandreview.com.

news@summerlandreview.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Élection 2022Summerland