Les électeurs de moins de 40 ans apathiques envers Biden, préoccupés par l’inflation avant les mi-mandats

Étudiants de l’Université de Pittsburgh avec des panneaux et des autocollants Biden / Harris. Sur le campus de l’Université de Pittsburgh, de nombreux étudiants organisent des campagnes de vote par le biais de panneaux, d’autocollants et d’envois de SMS à leurs amis pendant le jour des élections aux États-Unis.

Seuls 10 % des adultes américains de moins de 40 ans approuvent fortement les performances professionnelles du président Joe Biden dans un nouveau sondage en ligne ; le nombre tombe à 7% pour les Américains âgés de 18 à 26 ans.

Un quart de tous les répondants de moins de 40 ans ont fortement désapprouvé la performance de Biden.

Les résultats proviennent d’une enquête menée par le Gen Forward Survey Project de l’Université de Chicago. Le sondage en ligne a interrogé 2 294 Américains âgés de 18 à 40 ans et a une marge d’erreur de 3,55 points de pourcentage.

Vingt-six pour cent des répondants ont déclaré qu’ils “approuvaient quelque peu” la performance de Biden et 22% supplémentaires n’approuvaient ni ne désapprouvaient.

“Les chiffres d’approbation de Biden sont faibles mais supérieurs à la faveur du parti démocrate ou républicain. Nous constatons un faible soutien dans tous les domaines”, a déclaré Kumar Ramanathan, chercheur à Gen Forward. “Nous constatons que les jeunes adultes expriment leur désaffection à l’égard du système politique, mais parmi les quatre entités auxquelles nous avons posé des questions sur leur soutien et leur préférence – le président, le Parti démocrate, le Parti républicain et la Cour suprême – Biden a la plus grande approbation, bien que son ensemble les nombres d’approbation sont faibles.”

La cote d’approbation de la Cour suprême était encore plus lamentable avec 21% des personnes interrogées déclarant avoir une impression “plutôt favorable” de la Haute Cour et seulement 7% des adultes de moins de 40 ans déclarant avoir une opinion “très favorable”. Quelque 20% des personnes interrogées déclarent avoir une impression “très défavorable” du tribunal.

“Il y a un désaccord écrasant avec la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade et nous trouvons que la Cour suprême est très impopulaire parmi les jeunes adultes”, a déclaré Ramanathan.

L’inflation est en tête de liste des préoccupations des jeunes Américains, tout comme elle l’a été pendant des mois dans les sondages de toutes les données démographiques. L’inflation était le seul problème répertorié qui a reçu un soutien à deux chiffres à 24% lorsqu’on lui a demandé quel était le problème le plus important auquel le pays était confronté.

Les consommateurs ont été quelque peu contraints par la hausse des prix à un rythme proche de leur rythme le plus rapide en plus de 40 ans. La dernière enquête de la Fed de New York sur les attentes des consommateurs montre que les consommateurs s’attendent à ce que taux d’inflation dans un an à 5,4%, le nombre le plus bas en un an et une baisse par rapport à 5,75% en août.

La croissance économique, l’inégalité des revenus et l’environnement et le changement climatique sont tous à égalité au deuxième rang avec 6 % chacun. L’inflation était également en tête de liste des préoccupations lorsqu’on a demandé aux électeurs quel était le plus grand problème auquel leur communauté était confrontée.

Notamment, lorsqu’on leur a demandé quel était le problème le plus important à moyen terme, 25% ont répondu l’inflation et 11% ont dit l’avortement et les droits reproductifs. Lorsqu’on leur a demandé comment la décision de la Cour suprême annulant Roe v. Wade avait eu un impact sur leur vote, 32% ont déclaré que cela les rendait plus susceptibles de soutenir les démocrates, 13% ont répondu les républicains et 32% ont déclaré que cela n’avait pas eu d’impact sur leur décision.

“L’inflation est le problème le plus saillant chez les jeunes adultes – en particulier l’inflation, plutôt que les préoccupations économiques générales”, a déclaré Ramanathan, notant qu’elle a augmenté par rapport aux enquêtes précédentes. “Plus de jeunes adultes disent que l’inflation les rend plus susceptibles de soutenir les républicains que les démocrates, mais la majorité, environ un tiers, disent que cela n’aura pas d’impact sur leur vote.”

Près de 90 % des répondants étaient d’accord avec l’énoncé « l’inflation a un impact sur moi et/ou ma famille ». Trois sur dix prévoient que l’inflation « augmentera beaucoup » et 39 % prévoient qu’elle « augmentera un peu » au cours des six prochains mois. Seuls 11 % pensaient que cela diminuerait. Quatre-vingt-cinq pour cent ont déclaré qu’il était probable qu’il y aurait une récession l’année prochaine, 34% disant que c’était “très probable” et 51% disant que c’était “assez probable”.

Lorsqu’on leur a demandé quel était l’impact de l’inflation sur leur vote, les résultats étaient plus également partagés, 32 % affirmant que cela n’avait pas eu d’impact sur leur décision de voter, 24 % affirmant que cela les rendait plus susceptibles de soutenir les républicains et 21 % le disant pour les démocrates.

Une majorité d’électeurs de moins de 40 ans ont déclaré avoir peu ou pas confiance dans le gouvernement ou le public américain pour prendre les bonnes décisions : 49 % ont déclaré qu’ils n’avaient “pas beaucoup” confiance dans la population américaine, 15 % déclarant n’en avoir “aucune”. du tout.” Les trois quarts des personnes interrogées ont déclaré pouvoir faire confiance au gouvernement pour faire ce qui est juste “de temps en temps” ou “jamais”, 55% ont déclaré pouvoir faire confiance au gouvernement “de temps en temps” et 20% ont déclaré “jamais”.