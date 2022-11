Les électeurs de Matt Hancock lui demandent de faire “une chose honorable et de démissionner”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Matt Hancock devrait “faire la chose honorable et démissionner”, disent les conseillers de sa circonscription.

L’ancien secrétaire à la Santé a fait face à une condamnation généralisée pour avoir participé à Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! Les critiques disent qu’il ne peut pas servir ses électeurs alors qu’il se trouve à plus de 10 000 miles en Australie.

Les conseillers de la plus grande ville de sa circonscription qui ont tenu un vote à main levée ont voté à la majorité pour lui dire de se retirer.

Et dans une lettre envoyée à son bureau, le conseil de Haverhill, composé de 13 membres, demande à M. Hancock de “nettoyer le terrain pour quelqu’un qui veut servir les habitants de West Suffolk”, car il avait perdu tout intérêt pour le travail.

Le député de 44 ans, qui s’est fait retirer le whip par le Parti conservateur, a déjà dit qu’il “ne compte pas servir à nouveau au gouvernement”. Il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait se retirer aux prochaines élections après avoir échoué à se voir offrir un emploi dans le cabinet de Rishi Sunak.

La dirigeante adjointe travailliste Angela Rayner a suggéré qu’il apparaisse dans l’émission moyennant des frais, qui seraient d’environ 400 000 £.

La lettre, écrite par le greffier du conseil Colin Poole, dit: «Par un vote à la majorité, les membres du conseil m’ont demandé d’exprimer leur mécontentement face à votre décision de vous absenter de votre devoir envers vos électeurs de rejoindre le casting d’ITV. Je suis une célébrité, sortez-moi d’ici !

«À une époque où les pressions sans précédent sur le coût de la vie sur vos résidents leur causent de réelles difficultés, et nous avons un service de santé défaillant localement avec des temps de réponse ambulanciers épouvantables, la crise énergétique causant aux écoles et autres services publics de graves problèmes de maintien des services , mes membres croient que nous avons besoin de tout le monde pour défendre notre cause.

«Actuellement, il n’y a personne pour parler au nom de West Suffolk à la Chambre des communes et il est peu probable que vos actions suscitent de la sympathie pour la région alors que tous les autres parlementaires sont dans la chambre en train de se battre dans leurs propres coins.

“Par vos actions, vous avez clairement indiqué à tout le monde que vous voyez votre avenir en dehors de la politique.”

(Conseil de Haverhill)

La lettre se termine en disant que les conseillers “vous demandent de faire la chose honorable et de démissionner de votre siège afin que vous puissiez suivre la voie que vous avez choisie et dégager le terrain pour quelqu’un qui veut servir les habitants de West Suffolk”.

M. Sunak avait soutenu la décision de suspendre le député.

M. Hancock, qui est devenu député conservateur de West Suffolk en 2010, a été nommé secrétaire à la Santé en 2018. Après la démission de Theresa May, il a annoncé son intention de se présenter à la direction du parti, mais s’est rapidement retiré.

Alors que la pandémie se propageait encore, en juin de l’année dernière, il a été publiquement déshonoré pour avoir violé ses propres règles de distanciation sociale en ayant une liaison avec une assistante, Gina Coladangelo.

Les collègues conservateurs l’ont alors appelé à démissionner.

En vertu des règles parlementaires, les députés ne peuvent être «rappelés» – contraints de partir – que s’ils sont coupables d’actes répréhensibles graves, notamment être envoyés en prison, suspendus du Parlement pendant au moins 10 jours ou reconnus coupables d’avoir truqué leurs dépenses.

L’indépendant a contacté le bureau parlementaire de M. Hancock pour demander une réponse.

Plus tôt dans la semaine, M. Hancock a défendu sa décision et des sources proches de lui ont déclaré qu’il utiliserait son temps dans la jungle australienne pour promouvoir sa campagne contre la dyslexie.

Une déclaration de son bureau a déclaré: “Matt a une excellente équipe qui travaille avec lui dans le West Suffolk, mais les producteurs ont convenu qu’il peut communiquer avec eux s’il y a une question urgente de circonscription.”