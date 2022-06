Les électeurs de MAGA envoient un plan GOP de 50 millions de dollars hors des rails dans l’Illinois

M. Bailey a été aidé par une intervention sans précédent de M. Pritzker et de la Democratic Governors Association financée par Pritzker, qui ont dépensé près de 35 millions de dollars combinés pour attaquer M. Irvin tout en essayant de soulever M. Bailey. On pense qu’aucun candidat à un poste n’a jamais dépensé plus pour se mêler de la primaire d’un autre parti.

La course du gouverneur de l’Illinois est maintenant sur la bonne voie pour devenir la campagne la plus chère pour un poste non présidentiel de l’histoire américaine.

Les sondages publics et privés avant la primaire de mardi montrent que M. Bailey a une avance de 15 points de pourcentage sur M. Irvin et quatre autres candidats. Sa force signale le changement plus large de la politique républicaine à travers le pays, loin des courtiers du pouvoir urbains et vers une base rurale qui exige la fidélité à un programme d’extrême droite aligné sur M. Trump.

Pour M. Bailey, la proposition d’exciser Chicago, qu’il a qualifiée de «trou d’enfer» lors d’un débat télévisé le mois dernier, résume les griefs ressentis depuis longtemps dans les régions rurales du centre et du sud de l’Illinois – des lieux culturellement éloignés et longtemps irrités de la grande ville politiquement dominante .